L’Oroscopo del 17 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (ultimo quarto) nel pomeriggio passerà dalla Bilancia allo Scorpione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di venerdì 17 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: l’oroscopo giornaliero annuncia che sarà un venerdì alquanto agitato, avrete da ridire su tutto e tutti. Nel lavoro o nello studio state attraversando una fase particolare, per questo sarete fermamente scombussolati.

Qualcuno riuscirà a consolarsi tra le braccia della persona amata, tuttavia si tratterà di una fase passeggera.

Toro: non si escludono disaggi in questa giornata. Alle porte del weekend vi sentirete un pochino demoralizzati, forse perché la settimana non è andata come sperato oppure si è verificato un intoppo. Cercate di fare le cose con calma altrimenti dovrete ricominciare da capo. Arriveranno delle nuove proposte lavorative che potrebbero rivelarsi fondamentali.

Gemelli: avrete Mercurio in aspetto favorevole e questo accentuerà le emozioni.

Sarà un venerdì interessantissimo per quasi tutti i nativi. I single faranno delle nuove conoscenze. Evitate di affaticarvi perché ultimamente avete preteso troppo dal vostro fisico. Riposate di più per farvi trovare pronti nel weekend.

Cancro: in giornata dovrete rallentare e lasciarvi andare. In amore tutto promette bene, presto ci saranno delle importanti evoluzioni. Se qualcosa non funziona, riuscirete a chiuderla definitivamente.

Tutte quelle eventuali situazioni legali o burocratiche saranno in via di risoluzione. Cercate di non sovraccaricarvi di impegni extra, mente e corpo risulteranno molto stressati.

Leone: secondo l'oroscopo di venerdì 17 gennaio è in arrivo una giornata molto tranquilla in cui porterete ogni incarico a conclusione. Anche se non mancheranno insidie, riuscirete a non perdere la calma. In serata in famiglia si discuterà pacatamente di una certa questione.

Vergine: occhio alle discussioni che questa giornata riserverà a gran parte dei nativi di questo segno. Non sarete dell’umore giusto per affrontare certe questioni spinose, dunque prendete le distanze da tutti. Qualche rapporto è in crisi da tempo, forse ci sono dei dubbi sentimentali. Comunque sia, rinviate ad un altro momento i chiarimenti. In serata ritroverete la forze.

Bilancia: l’oroscopo vede tornare la passione, sarà una serata piena di fuochi d’artificio con il partner.

Chi è solo dovrà prendersi del tempo per cercare di capire cosa vuole dalla vita. Il lavoro e i soldi risulteranno in salita. Questo 2020 porterà dei grandi cambiamenti, magari un trasferimento.

Scorpione: a parte qualche intoppo lavorativo, la giornata sarà gradevole. In famiglia tornerà la serenità e con il partner sarà possibile lanciarsi in nuovi progetti. L’oroscopo vi mette in guardia dai colleghi che vi remano contro.

Questa giornata potrebbe riservare delle dolci emozioni.

Sagittario: secondo le previsioni astrologiche questo venerdì sarà a dir poco emozionante sia per le coppie e sia per chi è single da tempo. Il corpo tornerà a stare meglio, spariranno alcuni dolorini fisici. Anche gli affari risulteranno agevolati, insomma sarà una giornata meravigliosa per quasi tutti i nativi.

Capricorno: sarà un venerdì delicato per quanto riguarda l’amore. La stanchezza e il malumore dovuti ad una settimana frenetica, rischieranno di ripercuotersi all’interno del rapporto. Proverete un mix di emozioni e riconsidererete un evento passato.

Quando le cose non girano, conviene fare meno del solito. Avete lavorato tanto ma non siete soddisfatti dei risultati.

Acquario: in serata sarà possibile rispolverare la passione. In questa giornata sarete molto energici e il vostro umore sarà trascinante. Eventuali incombenze saranno portare al termine senza grosse difficoltà. Potrete contare sulle stelle favorevoli che porteranno via ogni stanchezza.

Pesci: l’oroscopo del 17 gennaio dice che sarà una giornata più che valida dal punto di vista amoroso. Anche il cuore dei single presto potrà tornare a battere. Non si escludono decisioni da prendere, nel lavoro/studio qualcosa causerà degli intoppi.

Per la salute non è stato un mese abbastanza agevole dato che vi siete sentiti spesso rallentati.