Nuova settimana astrologica, quella che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio. Secondo l'Oroscopo, arriveranno delle proposte molto interessanti dal punto di vista professionale per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete mentre quanto riguarda la Vergine si preannunciano delle novità soprattutto sul fronte sentimentale. Più paziente, invece, dovrà essere il Toro, le sorprese dovranno aspettare il tempo giusto. L'Acquario, invece, riceverà un regalo inaspettato. Ecco quali sono le previsioni per l'oroscopo riguardante la prossima settimana per tutti e dodici i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale: previsioni astrologiche dal 20 al 26 gennaio, da Ariete a Gemelli

Ariete: buone notizie per chi è in cerca di un'occupazione, potrebbero arrivare delle proposte accattivanti che cattureranno, senz'altro, il vostro interesse. Fate attenzione, però, a rimanere con i piedi per terra, non è oro tutto quello che luccica. Dovrete, infatti, valutare bene le condizioni lavorative in modo tale da poter prendere una decisione a vostro vantaggio.

Toro: settimana un po' troppo monotona per il Toro, le giornate scorrono lentamente, accompagnate da una lieve malinconia.

Siete desiderosi di un cambiamento: potreste cominciare ad eliminare tutto ciò che vi ricorda qualcuno che è stato importante nella vostra vita ma che ormai non ne fa più parte da un po' di tempo.

Gemelli: le serate troppo movimentate non fanno per voi. Siete alla ricerca di tranquillità ma le compagnie che frequentate non hanno preferenze simili alle vostre. Ricercate, quindi, delle amicizie più idonee ai vostri standard.

Weekend poco appagante per i single.

Predizioni astrali da Cancro a Vergine

Cancro: alcune importanti questioni vi tengono impegnati ormai da diversi giorni. La prossima settimana potrebbe essere il giusto momento per prendere una decisione definitiva, decisione che potrebbe dare una svolta alla vostra carriera. Non ci sono novità rilevanti per i single ma l'attesa non sarà troppo lunga.

Leone: siete alla ricerca di nuove conoscenze.

Le vecchie amicizie stanno ormai svanendo, ormai è il momento di prendere strade differenti. Mantenete la speranza viva, la settimana prossima potrebbe presentarsi l'occasione per fare nuove amicizie interessanti.

Vergine: settimana portatrice di buoni auspici per chi è in cerca dell'anima gemella. Qualcuno potrebbe scoprire le carte in tavola, così potrete cogliere l'occasione per fare una conoscenza più approfondita.

Fate attenzione, però, a non farvi illudervi troppo dai complimenti. L'oroscopo prevede serate appaganti nel fine settimana.

Cosa dicono le stelle: previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: lunedì e martedì saranno giornate poco stimolanti ma la situazione andrà a migliorare verso la giornata di giovedì. Non sempre riuscite a portare a termine le vostre commissioni quotidiane a causa della pigrizia e questo causerà un sovraccarico nelle cose da fare.

Se organizzate meglio il vostro tempo, però, troverete anche quello da dedicare a ciò che più vi piace.

Scorpione: la vostra caparbietà è spesso motivo di discussione con il vostro partner. Volete a tutti i costi aver ragione su ogni cosa ma questo finisce per mandare su tutte le furie il vostro partner. Inizio settimanale accompagnato da accese discussioni che, però, si dissolveranno con l'arrivo del weekend.

Sagittario: dovrete munirvi di pazienza per la prossima settimana. Vi aspetta un inizio non facile: la situazione di incertezza continuerà fino a sabato. Alcune persone cercheranno di farvi sprofondare nel malumore, tentando di calpestare la vostra autostima, spinti forse dall'invidia nei vostri confronti.

Capricorno: la prossima settimana sarà portatrice di belle notizie non solo sul fronte professionale ma anche su quello sentimentale. Nel lavoro ci sarà un'importante novità riguardo all'organizzazione, novità che vi porterà alcuni vantaggi. In ambito amoroso, invece, potrebbe essere il giusto momento per passare alla fase successiva del vostro rapporto. Novità in vista anche per i single.

Acquario: la settimana prossima potrebbe rivelarsi quella giusta. La fortuna potrebbe essere dalla vostra parte grazie all'energia di Giove. Sarà anche una settimana dove sono previste alcune sorprese: un regalo inatteso lo riceverete, forse, tra martedì e giovedì e sarà anche qualcosa di molto gradito.

Pesci: inizio settimanale tranquillo, vi sentirete sereni e di buon umore. La prossima settimana sarà quella giusta per trovare il tempo da dedicare ai vostri hobbies preferiti: questo sarà utile per svuotare la mente e trovare nuove ispirazioni.