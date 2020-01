L'Oroscopo del giorno 17 gennaio 2020 analizza il cielo astrale del prossimo venerdì, cercando appigli sicuri su cui poggiare le previsioni. Sotto analisi dalla precisa ed affidabile 'lente astrale' gli ultimi sei segni dello zodiaco identificati, per coloro che non lo sapessero, in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo subito ad evidenziare quali saranno i segni vincenti in questa parte finale della settimana, ovviamente prescelti nel filotto relativo ai sei simboli astrali sotto analisi nel contesto.

Intanto in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata alla quotidianità, l'ingresso di una specialissima Luna in Scorpione, presente nel comparto del generoso segno di Acqua già da venerdì pomeriggio a partire dalle ore 18:21. Fatto presente quanto appena detto, diciamo che ad avere massima collaborazione da parte delle stelle sarà senz'altro il Toro, grande favorito dall'arrivo della Luna nel segno, quindi meritatamente al "top del giorno". A dare lustro alla giornata, positivamente parlando, anche Bilancia, Sagittario e Acquario, tutti preventivati in giornata altamente positiva, pertanto classificati a cinque stelle.

Secondo le previsioni rilasciate dall'oroscopo del 17 gennaio, ad avere qualche problema, o almeno situazioni all'apparenza irrisolvibili, saranno coloro del Capricorno.

Classifica stelline 17 gennaio 2020

L'oroscopo quotidiano applicato alla giornata di venerdì è pronto a svelare la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente impostata sul 17 gennaio 2020. Scommettiamo che in tanti già state in trepidazione nell'attesa di scoprire come è stato classificato il vostro segno?

Bene, senza perdere tempo in inutili tiritere, partiamo immediatamente con il togliere il velo all'intera scaletta valutando il grado di positività/negatività attribuito ai sei segni in esame in questa sede. In buona posizione come già anticipato, troviamo ben quattro segni con, purtroppo, un solo altro con preannunciate difficoltà. Il resoconto estrapolato dall'oroscopo del momento è condensato nella scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: nessuno;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 17 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Secondo l'oroscopo del momento intanto, per quanto riguarda l'amore, affronterete questa giornata con il pensiero giusto, positivo quanto basta. Organizzerete eventuali impegni al meglio in modo da poter programmare una serata romantica con la persona amata.

In generale, la vostra delicatezza sarà la vostra forza: saprete chiedere ciò che desiderate e farvi capire senza urtare il vostro partner. Single, comincerete a sentire nell'aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande soddisfazione nel breve periodo. Per quanto riguarda la ricerca dell'amore della vostra vita, il momento che state vivendo si presenterà tutto sommato buono per mettere eventualmente a segno una bella conquista.

L'oroscopo sul periodo analizzato indica in ripresa il lavoro: in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buon progetto o idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Scorpione: ’top del giorno’. L'oroscopo del giorno 17 gennaio allo Scorpione indica che questa parte finale di settimana lavorativa senza dubbio potrebbe essere portatrice di tangibili riscontri positivi in diversi campi. I vostri astri saranno attivi e pimpanti, senza dubbio ben portati a dare supporto: come sarà in amore? Beh, diciamo che il romanticismo, quello puro, riempirà la vostra giornata rendendola quasi perfetta: in primo piano una meravigliosa Luna in Scorpione e nessun altro...

In amore, la dichiarazione di un sentimento può avvenire in vari modi: tradizionale con dolci parole, oppure con messaggini ammiccanti nonché con approcci romantici, non ultimo usare il linguaggio dei fiori. Scegliete il vostro stile, l'importante questo venerdì è non farsi desiderare. Single, lo spirito d’iniziativa e le avance di una persona appena conosciuta potrebbero causarvi un piccolo disagio. Un consiglio direttamente dall'oroscopo? Eccolo: non passate troppo tempo libero con persone che con voi hanno poche affinità, si creerebbero inutili tensioni. Nel lavoro infine, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi: tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Sagittario: ★★★★★. Giornata a cinque stelle per voi del Sagittario, valutata nell'oroscopo giornaliero come quasi perfetta. In generale gli astri, con in primis una meravigliosa Luna in Scorpione, veglieranno sulla buona armonia del periodo, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Dunque mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. In amore, calma e perseveranza: affronterete ogni cosa con gioia e consapevolezza, sicuri di riuscire a centrare alcuni degli obiettivi preposti. In coppia siate sempre ottimisti, complici del vostro partner: finalmente riuscirete a mettere da parte eventuali dubbi e/o incertezze dichiarando i vostri veri sentimenti a colui/lei che abita nel vostro cuore.

Single, seduzione, romanticismo e passione saranno i vostri alleati della giornata che, vista con gli occhi dell'amore, non sarà affatto deludente: allora datevi da fare! Nel lavoro, riuscirete a risolvere un imprevisto portando a termine un affare importante. Pertanto si prevedono discreti guadagni e agevolazioni in carriera: un doveroso 'grazie' alla vostra bravura.

Astrologia del giorno 17 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. In arrivo un venerdì 17 gennaio al limite della sopportabilità, ovviamente in base a quanto giudicato dall'oroscopo. Dire che sarà un giorno 'brutto' forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale.

In generale però possiamo affermare che la giornata di questa parte della settimana sarà abbastanza negativa, questo è quanto. In amore, la Luna avrà su di voi riflessi stancanti facendo lievitare sensibilmente quei vostri strani mal di testa (non si capisce mai da dove provengano e perché). Per molti di voi nativi interessati 'al fenomeno' indicato poc'anzi, tale situazione potrà risultare problematica per il buon prosieguo della giornata. Bassa anche la capacità di resistere agli stress. Single, il momento non sarà proprio quello giusto per portare avanti iniziative di un certo livello: a mancare potrebbe essere il coraggio.

Con un pizzico di prudenza, però, forse potreste avere di ritorno sufficienti soddisfazioni. Nel lavoro, potrebbe essere il momento di stare più attenti e selettivi, dando priorità a cose o situazioni concrete e non a mere illusioni. Nella vostra attività, discussioni e incomprensioni saranno protagoniste di questa giornata: cercate di chiarire prima di tornare a casa.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo venerdì, giorno analizzato in questo frangente, si presenta ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose bollicine sono puro veleno, sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo!

In campo sentimentale, l'oroscopo consiglia a chi ha già una vita affettiva, di indirizzare la propria voglia di novità all'interno della relazione di coppia, magari inventando nuovi modi per stare insieme. Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla di scontato? Ebbene anche se in coppia, qualsiasi nuovo cambiamento darà nuova linfa al rapporto. Single, la vostra vita sentimentale vi recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetterete di essere così timidi ed infinitamente modesti. Infatti, inizierete a fantasticare immaginando un prossimo futuro insieme a lui/lei. In altrettanti frangenti sarete propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca su alcune situazioni che vi stanno particolarmente a cuore.

Nel lavoro invece, se avete cambiato da poco attività, certamente riceverete una bella soddisfazione a livello personale. Una buona notizia vi metterà di buon umore!

Pesci: ★★★★. La giornata sarà mediamente vivibile in più di qualche frangente, anche se in certi casi potrebbe restituire qualche problema maggiore con il quale confrontarsi. L'oroscopo del giorno perciò annuncia un po' di stress in più di qualche occasione. A bussare alla vostra porta anche piccole ma importanti novità: il fatto è che sarete troppo presi da altre preoccupazioni, per questo vi potrebbero anche sfuggire. Secondo l'oroscopo del giorno 16 gennaio riguardo l'amore, visto il frangente abbastanza favorevole potrete approfittare per mettere in chiaro problematiche sentimentali aperte: vi sentirete generosi e pazienti per la felicità del vostro partner.

Senz'altro le buone stelle renderanno bello non solo il rapporto con la persona amata, ma anche quello con familiari, amici e colleghi di lavoro. Questo potrebbe essere davvero il momento in cui poter fare anche ampi progetti di vita, specialmente per il prossimo futuro. Se single invece, preparate pure un incontro con i vostri amici per questo fine settimana, ok? Stare in compagnia vi farà mettere in secondo piano qualche piccolo problema vissuto o che state vivendo in questi giorni: l'oroscopo invita a puntare tutto sulla ricerca della serenità. Nel lavoro, i movimenti delle stelle indicano che in questo giorno sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività, caratteristica imprescindibile della vostra indole.