Un nuovo giorno è arrivato e l'Oroscopo del 2 gennaio è pronto a rivelare che cosa riservano gli astri per i 12 segni zodiacali. I nativi dei Gemelli devono ancora riprendersi da certi cambiamenti, mentre le persone dei Pesci avranno le idee più chiare rispetto all'anno scorso. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se in questa giornata riuscite a essere pazienti, sicuramente otterrete quello che volete dalla persona amata o almeno riuscirete a capire se il vostro sentimento è ricambiato o se può esserlo in futuro.

Scoprite pian piano il carattere dell’altro, altrimenti non potete comporre un quadro di ciò che vi aspetta. In campo lavorativo non otterrete niente di più, se il vostro impegno è sempre lo stesso. Chi ha perso delle occasioni in passato, adesso si ripresenteranno in modo più chiaro: cercate di non perdere il treno, di nuovo.

Toro – In campo lavorativo siete degli inguaribili lavoratori e siete nettamente superiori ai vostri colleghi, che a loro volta vi temono. Qualche intuizione potrebbe spingervi a un livello successivo, portandovi al traguardo senza intoppi.

C’è molta strada da fare ma cercate di prendere quello adatto alle vostre esigenze. In amore non affrettatevi e non bruciate le tappe, non ripetete l'errore del passato, cioè di essere troppo precipitosi.

Gemelli – In amore, alcuni di voi devono ancora riprendersi da certi cambiamenti, soprattutto coloro che sono diventati single all'improvviso. Potreste non sentirvi ancora pronti a conoscere gente nuova. Questa giornata è una miniera di opportunità, ma l’unico modo per proteggersi è evitare il contatto. Sarete accompagnati da un buono stato di salute, le uniche note dolenti saranno i sentimenti. Qualche piccolo stress è sempre alle porte, ma tutto il resto è invidiabile.

Previsioni di giovedì 2 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questi giorni volete avere una vita più interessante.

Cercate di mettervi in contatto con il maggior numero di persone possibili. Anche se non siete alla ricerca dell’anima gemella, avrete la possibilità di avere il meglio da certi tipi di relazioni. Dal punto di vista lavorativo non avrete grossi problemi, anzi, avrete molto entusiasmo ogni volta che si aprirà uno spiraglio per un nuovo progetto o un nuovo affare. Siete fortunati a poter contare sulla fiducia delle persone che vi sono attorno e con le quali lavorate.

Leone – Per andare d’accordo con la persona con cui volete condividere la vostra vita dovete sforzarvi nella comunicazione. Non è detto che il partner vi capisca al volo. Dovete impegnarvi a costruire qualcosa anche attraverso i discorsi, non bisogna dare tutto per scontato. Nelle prime giornate dell’anno nuovo avete molte possibilità di divertirvi e non è cosa da poco.

È gratificante potersi esprimere senza che qualcuno vi tarpi le ali, solo perché geloso di custodire il proprio dominio. Chi è ancora in cerca di lavoro, per prima cosa dovrebbe mettere i piedi fuori di casa. Se inviate il vostro curriculum via e-mail, cercate di farlo in orari d’ufficio, potreste dare un’impressione migliore.

Vergine – Se in questa giornata ci sono dei problemi da risolvere con i vostri colleghi che si mostrano poco collaborativi nei vostri confronti, cercate di parlare con loro in maniera pacifica, senza farvi vedere troppo agguerriti. In amore siete estremamente disponibili, poiché avete capito che è meglio usare la linea morbida piuttosto che il muso lungo.

Non dovete comportarvi come zerbini ma esiste sempre una via di mezzo che è quella giusta e vi farà crescere nel rapporto.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata potrebbero esserci dei piccoli problemi legati al vostro modo di fare un pochino farfallone, nel senso che potreste dare spago alle persone sbagliate, scatenando l’ira del partner che tenterà di richiamarvi all'ordine. Nel lavoro, non sempre si può pretendere di essere i migliori. Amate sempre primeggiare e avete sempre bisogno di un incentivo per continuare ad andare avanti. In questo inizio anno dovete imparare a partecipare anche senza avere nulla in cambio.

Scorpione – In questo periodo non vi mancheranno le occasioni per stringere nuovi rapporti, un accordo o magari aprire un’attività propria. L’importante è andare dritti al punto, dovete credere di più in voi stessi ed essere più ambiziosi. I legami più deboli potrebbero facilmente cedere sotto l’influsso di ‘anno nuovo, vita nuova’ che entra prepotentemente senza badare troppo ai sentimenti e a ciò che è stato. Potrebbe capitare di avere una specie di blackout e non sarete capaci di prendere delle decisioni serie e definitive, soprattutto sulle relazioni affettive.

Sagittario – Questo inizio anno bisestile potrebbe essere ancora più pesante per la vostra vita di coppia, poiché vorreste darvi da fare e non accettare mai un rifiuto dalla persona amata.

Che sia un no o un forse, potreste lottare all'infinito per ottenere un sì. Cercate di non mollare e tirare fuori tutta la vostra caparbietà. Nel lavoro impiegherete molta passione ma soprattutto sarà l’ambizione a fare la netta differenza, di certo non vi lascerete scappare alcune occasioni.

L'oroscopo di giovedì 2 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo fortunato. Potete inventare, creare, disfare, rifare tutto ciò che vi soddisfa e tutte le volte che ne sentirete la necessità. Tutti vi lasceranno fare senza contestare, perché sanno di cosa è capace il vostro cervello. Le relazioni che hanno preso il volo potrebbero subire una frenata, dovuta alle vostre insicurezze che vi portate dietro e che proprio non riuscite a superare.

Facendo la parte del più debole non otterrete ciò che volete ma sarete sempre delle persone piagnucolose da proteggere.

Acquario – Questo 2020 sarà un anno interessante su tutti i punti di vista. Per voi, stare fermi è molto angosciante e quindi dovete fare, correre ma soprattutto conoscere gente. La cosa bella che scoprirete è che ogni tanto qualcosa cambia, si modificherà e tutto dovrà andare a vostro favore per forza di cose. Un campo dove potete primeggiare e nel quale potete esprimervi come meglio volete e potete è quello lavorativo. Se dovete cambiare qualcosa è proprio questo il momento giusto.

Pesci – In questa giornata avete le idee più chiare ma, soprattutto, sapete quale sia la giusta strada da intraprendere per ottenere più vantaggi e concludere affari in maniera veloce. Tutti sanno che siete disponibili a creare qualcosa di grande, perciò molti contano su di voi. Le persone che non vorrebbero cambiare la propria posizione perché stanno bene da soli, si arrenderanno davanti a un amore travolgente. In amore dovete avere più coraggio, in fondo proverete emozioni vere e profonde che vi faranno vivere qualcosa di speciale.