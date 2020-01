L'Oroscopo dal 6 al 12 gennaio apre le porte ad un'altra settimana. Si verificheranno degli ottimi aspetti astrali specialmente il 10 del mese con la Luna piena in Cancro. Saranno delle giornate emozionanti e significative. Molte cose saranno lasciate alle spalle, soprattutto le difficoltà di dicembre. Sarà possibile fermarsi e pensare solamente alle questioni personali. Ci saranno anche delle pulizie da fare, specialmente per coloro che dovranno mettere via gli addobbi natalizi come nel caso dei Bilancia.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Archiviate definitivamente le feste natalizie, sarete comunque impegnati nella sistemazione della casa. Dovrete mettere via tutti gli addobbi e fare dei cambiamenti nella disposizione dei mobili. Ci saranno dei momenti di nostalgia, ma sarete sollevati di poter finalmente tornare alla solita quotidianità. Non sono state settimane facili, avete persino speso più del dovuto.

In questo mese di gennaio dovrete ancora affrontare alcune questioni finanziarie specialmente nel fine settimana. Lunedì o martedì la fortuna sarà dalla vostra parte. Nel fine settimana i cuori solitari dovranno tenere gli occhi aperti perché incontreranno un ammiratore segreto.

Toro - 'Epifania, tutte le feste porta via'. Sarà una settimana importante in cui dovrete togliere l'albero di Natale anche se qualcuno ha già provveduto da tempo. Presto avrete modo di tornare alle solite faccende, ma dentro di voi nutrirete la speranza che questo 2020 possa rivelarsi diverso dagli anni precedenti. Qualcuno riceverà una buona entrata che permetterà di tirare un respiro di sollievo dopo gli eccessi di dicembre. In settimana vi ritroverete a fare la fila in banca o in posta. Coloro che hanno lavorato durante le feste potranno finalmente concedersi un po' di meritato riposo.

Fisico in netta ripresa, siate più pazienti e fiduciosi.

Gemelli - In settimana vi rimetterete a dieta e vi rimboccherete le maniche dandovi da fare per far sì che questo nuovo anno finisca in maniera positiva. Ci sarà da sistemare la casa, sia dentro che fuori. Coloro che hanno dei figli presto troveranno un po' di calma grazie al loro rientro a scuola. Chi vive da solo si organizzerà per fare una vacanza anche se sarà un po' titubante. La poca disponibilità economica vi sconforterà un pochino, ma in amore dovrete imparare a lasciarvi andare e a fidarvi. Questa settimana favorirà tutte le coppie che sognano di diventare genitori. In fondo sarete contenti di ritornare alla solita routine ed affronterete i prossimi mesi con rinnovato vigore.

Cancro - L’oroscopo settimanale fino al 12 gennaio rivela che saranno delle giornate ricche di lavoro/studio.

Già da lunedì sarete sovraccaricati di impegni, ma riuscirete a sbrogliare ogni cosa entro la serata. Mettete in atto i propositi dell'anno nuovo e intraprendete le giuste abitudini eliminando quelle errate. Avrete molta carica ma dovrete fare attenzione a non gettare la spugna nel weekend. Qualcuno dovrà recarsi presto dal dentista mentre altri dovranno intraprendere un ciclo di terapie. Venerdì 10 si verificherà la Luna piena nel vostro segno, questa sarà la giornata più intensa ed emozionante dell'intero mese di gennaio. In settimana si verificheranno anche delle transazioni economiche importanti, qualcuno potrebbe anche ricevere una promozione o un aumento di paga.

L'amore esploderà nel weekend.

Leone - Preparatevi a trascorrere una settimana intensa in cui dovrete riparare ai problemi verificatisi nel mese di dicembre. Tra tasse, mutui, spese extra, i soldi finiscono presto e spesso siete preoccupati di finire in bolletta. Cercate di rilassarvi e valutate di cambiare mestiere o di farne un secondo. Ampliate il giro delle amicizie, ma tenetevi alla larga dalle persone negative che finirebbero per affossarvi ancora di più. Questa sarà una settimana di riflessione interiore. Un sentimento potrebbe cambiare. Da lunedì cercherete di mettervi a dieta ma vi sarà difficile non cedere alle tentazioni.

Vergine - Finalmente le feste potranno dirsi concluse. Anche se nei giorni scorsi ci sono stati dei momenti rilassanti e divertenti, avete combattuto con delle rotture pesanti. Ci sono stati dei problemi, anche di denaro che ora dovrete recuperare. Lunedì comincerete a schiarirvi le idee e qualcuno intraprenderà una dieta. A metà settimana vi sentirete molto stanchi e attenderete con ansia il weekend. Qualcuno avrà modo di prendersi una pausa dal lavoro. Occhio alle insidie che si verificheranno in questi giorni della settimana. Le coppie rischieranno di scontrarsi per via di un'incomprensione.

Non trascurate le pulizie, cercate di fare un poco alla volta e delegate le cose più pesanti.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Sarete impegnati nel lavoro di tutti i giorni anche se avrete molto entusiasmo da vendere grazie agli obiettivi che vi siete prefissati per questo nuovo anno. Da tempo aspirate ad un cambiamento personale. Le coppie giovani si ritroveranno a parlare di questioni riguardanti il passato anche se certi argomenti andrebbero evitati. Cercate di non essere insistenti con il partner ed evitate le scenate di gelosia. In famiglia vi chiederanno una serie di favori e finirete per protestare perché nessuno vi aiuta.

Insomma, avrete i nervi tesi. Possibili viaggi in arrivo, qualcuno dovrà recarsi in posta o in banca per una faccenda economica.

Scorpione - Sarà una settimana favorevole grazie al transito lunare nel segno del Cancro. Quelli che non hanno potuto riposare durante il periodo natalizio potranno farlo a breve. Tornerà il sereno in famiglia anche se chi ha dei figli da gestire dovrà aiutarli con i compiti. Spesso desiderate fuggire lontano da tutti poiché vi sembra di combattere senza sosta con svariati problemi. Tra mutui e tasse avete difficoltà a sbarcare il lunario. Comunque sia, questa sarà una settimana importante in cui troverete serenità interiore e capirete quale strada prendere.

Qualcuno però non si sentirà molto bene per via del freddo.

Sagittario - La settimana ripartirà con il turbo poiché sarete altamente motivati. Dovrete sistemare l'abitazione e mettere via gli addobbi di Natale. Ripenserete alle settimane trascorse e qualcuno incomincerà a fare il conto alla rovescia verso l'estate. Nel fine settimana accadrà un episodio curioso, apprenderete una notizia che vi lascerà estremamente sorpresi. Vi rimetterete in forma e qualcuno si deciderà a cambiare look. Le giornate migliori per un taglio o un nuovo colore di capelli sarà senz'altro sabato. Possibili appuntamenti dal dentista, cercate di non rimandare nessun impegno preso.

Capricorno - Sarà la settimana dei grandi ritorni. Il fisico sarà un po' sottotono e in alcune giornate avrete il morale sotto ai piedi. Qualcuno sarà già focalizzato sui suoi obiettivi di questo nuovo anno, altri invece ancora dovranno riflettere sul da farsi. Anche in amore non tutto filerà liscio come l'olio in quanto con il partner ci saranno delle incomprensioni. Ultimamente avete difficoltà a concentrarvi nel lavoro o nello studio. Avrete una gran voglia di fuggire via a causa dei momenti molto tesi che state vivendo. Cercate di fare attenzione a non sovraccaricarvi di impegni altrimenti finirete per debilitarvi fisicamente.

Nel weekend avrete modo di staccare la spina, ma sinceratevi che nessuno vi rovini il meritato riposo.

Acquario - La prima parte della settimana vi vedrà indaffarati con alcune sistemazioni. A malincuore metterete via tutti gli addobbi di Natale, ma sotto sotto sarete contenti di esservi levati di torno certi vicini o ospiti. Avete vissuto delle settimane impegnative e non tutti hanno potuto riposare. Emergeranno delle buone occasioni, qualcuno troverà un lavoro migliore oppure si preparerà ad affrontare un sostanziale cambiamento. Le coppie giovani presto riceveranno una novità rosea che cambierà per sempre la loro vita.

Siate positivi, anche i problemi di natura finanziaria presto saranno un lontano ricordo.

Pesci - L’oroscopo della settimana vi vedrà nervosi e lunatici. Ultimamente il vostro umore è stato messo a dura prova. Qualcuno sarà impegnato a mettere a posto gli addobbi e a sistemare l'abitazione. Le feste vi hanno sfiancato ed ora desiderate ritrovare calma e serenità. Prenderete una decisione interessante che riguarderà il vostro fisico e la mente. Non sottovalutate i vostri sogni, siate tenaci e potrete ottenere qualsiasi cosa. L'amore sarà in calo, le coppie avranno bisogno di stare un po' separate.