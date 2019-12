Inizia un nuovo anno per tutti i segni zodiacali e l'Oroscopo del 1° gennaio è pronto a rivelare quali novità e sorprese troverete in questa nuova giornata. L'inizio dell'anno accenderà l'entusiasmo nella vita dei nativi del Cancro. Per le persone dei Pesci sarà una giornata particolare, ma positiva. Segno per segno, ecco le previsioni astrologiche per questa giornata di mercoledì.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Le vostre energie sono ancora esaurite dopo tutte le festività e gli impegni dello scorso anno.

Questo vi permetterà di prendere con maggior entusiasmo gli sviluppi che accadranno nella vita sentimentale. Non abbiate timore di sembrare ciò che non siete nei momenti difficili, perché è proprio da questi momenti che dovete tirare fuori la vostra tenacia. In questa giornata d’inizio 2020, le vostre abilità lavorative vi permetteranno di raggiungere la vostra meta. Sarete orgogliosi e soddisfatti del vostro passato e felici per il futuro. Cercate di andare avanti con la vostra testardaggine.

Toro – Periodo in cui siete più scortesi del solito con le persone vicine, in quanto ci sono delle cose da fare che richiedono massima attenzione.

Fate bene a riprendervi ma cercate di non essere eccessivamente severi, poiché potreste non ottenere nulla di buono. Se in amore avete iniziato un rapporto da poco, è normale che tutto vada rose e fiori all'inizio. Nonostante un inizio da favola, dovete essere pronti ad affrontare le prime difficoltà e imparare a conoscere i difetti della vostra persona amata.

Gemelli – In questa giornata siete un po' irrequieti e poco propensi alla comunicazione. Cercate di riflettere bene sulle azioni da compiere per conquistare una persona che vi piace ma che è sempre stata fuori dalla vostra portata. Questa volta potrebbe essere diverso e potreste stupirvi delle vostre capacità. Anche in campo professionale avete motivo di riprendervi. È il momento della stabilità e di qualche conferma.

Previsioni di mercoledì 1° gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Un evento sociale o una riunione di gruppo potrebbe accendere il vostro entusiasmo per i nuovi obiettivi. Qualunque siano gli eventi in programma oggi, tutti potrebbero rivelarsi soddisfacenti per voi. Alcuni di voi hanno bisogno di un po’ di coraggio per realizzare qualche progetto nuovo. Se avete lasciato il passato alle spalle, per voi sarà molto più semplice conoscere qualcuno e trovarvi bene in sua compagnia. Vi sentirete liberi, dopo aver rimorso un grosso macigno dal cuore. Andrete avanti per la vostra strada con una compagnia degna di voi.

Leone – In questa giornata potreste iniziare a lavorare su un progetto che avreste voluto fare da molto tempo. Questo può essere legato alla carriera o alla vostra vita privata. In entrambi i casi, dovrebbe farvi portare in qualunque direzione vogliate andare.

L’unico aspetto negativo è che potreste essere un po’ troppo severi con voi stessi e troppo critici nei confronti del vostro lavoro. Cercate di essere obiettivi e di vedere il vostro lavoro in modo equo come fareste con il lavoro degli altri.

Vergine – In questa giornata siete più stimolati del solito, ciò vi permetterà di trovare un po' di autonomia in più e, soprattutto, fiducia nei rapporti interpersonali. Fiducia che avevate perso grazie al cinismo che ogni tanto vi coglie. Vi sottovalutate senza motivo. In campo lavorativo, la vostra creatività è al sicuro e non avrete problemi a far partire un progetto da zero.

Magari siete un po' più lenti del solito, problema che non ha nulla a che vedere con la professione.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo dovete prendere una decisione netta e decisa a favore o contro un collega o un'attività che vi garantirà la stima di tutti, ma soprattutto chiarirà quali sono i vostri intenti. Alcune buone notizie potrebbero arrivare alle vostre orecchie, magari un aumento di stipendio o nuovi investimenti. Se dovete dire qualcosa al vostro partner, fatelo senza peli sulla lingua e senza la paura di affrontare alcune questioni.

Continuando a lasciar stare potreste soccombere nel rapporto.

Scorpione – In questa giornata anche i single tornano agli antichi splendori, si sentiranno molto più affascinanti e troveranno il coraggio di proporsi a qualcuno che ha già dato diversi 'due di picche'. Non abbiate timore, solo osando potrete togliervi dalla testa un chiodo fisso. Terrete molto alla vostra reputazione in campo lavorativo, ma soprattutto terrete all'opinione che gli altri si faranno su di voi. Nascondervi non è la migliore soluzione per zittire le malelingue o le critiche.

Sagittario – In questa giornata preferite lavorare in un ambiente dove nessuno disturba la vostra concentrazione.

Tuttavia, non potete mantenere un atteggiamento troppo riservato, soprattutto se siete stati appena assunti. L’attuale allineamento planetario sta rendendo abbastanza chiari alcuni problemi tra voi e il vostro partner. In questa giornata difficilmente riuscirete a risolvere certe questioni, poiché molti fattori esterni s'intrometteranno spesso tra voi due, facendo peggiorare la confusione. Per ora non fare nulla e cercate di mantenere un atteggiamento distaccato; le cose miglioreranno a poco a poco.

Oroscopo del 1° gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata date un’occasione al vostro cuore.

Siate voi stessi e cercate l’anima gemella nelle persone che incontrate per strada o al supermercato o a fare la fila in posta. Se non vi interessa l'amore, almeno godetevi un’avventura poiché è sempre entusiasmante conoscere qualcuno di misterioso. Sicuramente dovete risolvere alcune questioni legate ai soldi o al patrimonio, perciò datevi da fare per sistemare ogni cosa. Le cose miglioreranno per forza, non potete sempre evitare rogne.

Acquario – Il peso di troppa responsabilità, che coinvolge la famiglia o il lavoro, potrebbe essere nella vostra mente. Siete stanchi, forse avete bisogno di rivalutare i vostri impegni.

Prima di crearne di nuovi, pensateci due volte. Anche voi siete importanti, dopo tutto. Se in amore avete degli obiettivi, potete cercare di portarli a termine nel minor tempo possibile, visto che avete la possibilità di creare un futuro radioso e pieno di romanticismo.

Pesci – Giornata piuttosto particolare ma nel senso positivo. Potrebbero accadere delle cose simpatiche che cambieranno qualche rapporto. Se ultimamente vi state lamentando della vita perché piatta e monotona, questo è il momento giusto per ricredervi. Siete sulla cresta dell’onda e non potete proprio desiderare di meglio. È anche un grande giorno per iniziare qualsiasi progetto che riguardi la scrittura, la recitazione o il dialogare.

Le conversazioni stimolanti con amici intimi dovrebbero far vibrare le vostre energie. Aspettatevi di passare molto tempo al telefono, o magari in macchina, sempre in loro compagnia. Se qualcuno ha da ridire sulla vostra fortuna sfacciata, non prendetevela: è soltanto invidia.