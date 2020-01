Il fine settimana che va da sabato 11 a domenica 12 gennaio 2020 i Pesci e l'Ariete saranno molto più distesi e rilassati, così come il segno del Cancro. La Bilancia e lo Scorpione si focalizzeranno molto sull'aspetto romantico della loro relazione senza tralasciare quello prettamente fisico.

Ripresa dal punto di vista lavorativo per il Sagittario e il Capricorno, mentre ci saranno ingenti guadagni per il segno del Toro.

A seguire, le previsioni segno per segno del secondo weekend del nuovo anno.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: rilassati. In questo fine settimana ci sarà un'atmosfera che vi permetterà di fare faville con il partner. Sarà tempo di riappacificazioni, di ricongiungimenti e di serate trascorse in allegria con chi amate. Il lavoro vi offrirà un accordo che non potrete rifiutare.

Toro: guadagni nel sabato. Ci saranno nuove entrate che interesseranno la vostra situazione finanziaria, ma la domenica potrebbero sorgere alcuni problemi di organizzazione e di gestione. Fatevi trovare preparati anche per i problemi più banali.

Gemelli: qualche divergenza con un amico potrebbe rovinarvi il weekend, quindi provate a trovare quanti più punti di incontro possibili per essere comunque gentili e disponibili. Meglio fare qualche sorpresa al partner e alla famiglia.

Cancro: relax assoluto. Non baderete a tempo e spese per regalarvi un fine settimana all'insegna del relax, e nel sabato sera vi attende tanto divertimento con gli amici. La domenica in famiglia vi farà sentire nuovamente sereni e appagati.

Leone: qualche conquista riuscirete a farla nel sabato sera, quando ogni cosa si prospetterà favorevole e priva di intoppi. La posizione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da qualcuno che vorrà mettervi i bastoni fra le ruote.

Vergine: il partner sarà un pretesto ideale per fare qualcosa di diverso, come una gita in un luogo in cui non siete mai stati o qualche sport che non avete mai provato prima.

Il vostro umore ne risentirà molto positivamente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: focus sull'amore. Per le coppie ci sarà un maggiore affiatamento, mentre per i single ci saranno molti incontri che cambieranno radicalmente il prosieguo dei giorni successivi. Tanta passionalità vi attende nella domenica.

Scorpione: tenerezze con il partner. Tirerete fuori il vostro lato più gentile e tenero con il vostro partner e potreste anche cominciare a pensare a qualche progetto importante da mettere in atto. Lavoro in rialzo.

Sagittario: ripresa sensibile sul lavoro. Una promozione o un aumento pecuniario saranno alla base di un fine settimana più che positivo, ma attenti a qualche investimento che potrebbe procurarvi qualche insidia.

Capricorno: avete avuto qualche piccola difficoltà sul lavoro, ma ora state riprendendo in mano la situazione che era sfuggita, seppure faticosamente.

In amore ristabilirete un equilibrio decisamente più stabile.

Acquario: state affrontando un momento piuttosto difficile, dal momento che ci sono molte situazioni che vi daranno da pensare. Potreste contattare un amico per rifletterci insieme e trovare una soluzione adatta.

Pesci: tanto svago. Probabilmente non vorrete sentire parlare di lavoro, anzi. Ci sarà molta voglia di divertirvi e di conoscere gente. Darete anche ampio spazio per i sentimenti e nella domenica avrete molte faccende personali da sbrigare.