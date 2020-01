L’Oroscopo del 22 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna calante in Capricorno. I nativi dei Gemelli dovranno cercare di mantenere la calma, mentre per i nati sotto il segno del Sagittario si preannuncia un mercoledì promettente.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di mercoledì 22 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarete stimolati a spingervi oltre i vostri limiti. Quel senso di frustrazione che nei giorni scorsi ha tormentato molti nativi, a partire da questa giornata andrà via.

Ritroverete la voglia di fare e di buttarvi in nuovi progetti. Alcuni nativi dovranno fare attenzione al lato economico in quanto ci saranno dei conti da saldare.

Toro: dopo un avvio di settimana un po' fiacco, qualcosa incomincerà a muoversi. In questo mercoledì una preoccupazione sarà estirpata e tornerà la serenità. I rapporti d’amore ritroveranno la passione e l’intesa di un tempo. Vi sentirete invasi da un’aria positiva e sarete più comunicativi del solito. Anche la salute risulterà in miglioramento.

Gemelli: cercate di essere più calmi, ultimamente siete stati fin troppo agitati e nervosi. In famiglia ci sono stati degli imprevisti inaspettati che hanno rischiato di causare dei grossi problemi. Da questa giornata ritroverete un po’ di serenità e di relax. Chi è solo vorrebbe avere qualcuno da amare e con cui intraprendere una relazione emozionante.

Cancro: state viaggiando a mille, soprattutto nella sfera lavorativa.

Da tempo avete un chiodo fisso nella testa e state facendo l’impossibile pur di raggiungere il vostro obiettivo. Se c’è qualche lacuna, cercate di colmarla facendo ricerche e approfondimenti. In serata relax assoluto, magari tra le braccia della persona amata.

Leone: non potete sempre accollarvi tutti i problemi sulle vostre spalle, dovete imparare a delegare e a tagliare corto con le complicazioni.

Non si vive per lavorare ma si lavora per vivere. A lungo andare finirete per avere un esaurimento nervoso, inoltre lo stress inciderà negativamente sulla vostra salute.

Vergine: gennaio si sta rivelando un mese turbolento per molti nativi. Il vostro umore ballerino vi ha causato molti problemi in famiglia e con il partner. Ma via via che si avvicina febbraio vi sentirete meglio. A partire da questo 22 gennaio ritornerete ad essere più forti e consapevoli.

Possibili affari in arrivo.

Bilancia: nell'ultimo periodo state pensando soprattutto al lavoro e ai soldi, forse avete in mente di raggiungere un obiettivo interessante. Comunque sia, non potete trascurarvi! Dedicate più tempo all’amore, il partner richiede coccole e attenzioni maggiori. I single devono evitare di rinchiudersi in casa.

Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo sarà una giornata da prendere con le pinze.

Dovrete essere estremamente cauti in famiglia e nel lavoro. Con il partner non si esclude un po’ di astio. Mettete un freno alle vostre paura e cercate di essere più fiduciosi. Salute e forma fisica in ripresa, tuttavia non esagerate con il sale.

Sagittario: l’oroscopo del 22 gennaio si presenta promettente. Avrete un sacco di energia e sarete molto concentrati. Riuscirete a portarvi al termine con le mansioni casalinghe e di lavoro. Presto potrete chiedere un aumento oppure un nuovo incarico che vi permetterà di accrescere le entrate mensili. Occhio agli sperperi e dormite di più.

Capricorno: mercoledì interessante e pieno di buone intuizioni che vi torneranno utili specie nel lavoro.

Un obiettivo sta per realizzarsi, dovrete cercare di non mollare la presa. Con il partner bisognerà avere molta pazienza, capita di avere delle divergenze d’opinioni. Il proseguo della settimana sarà piacevole e sereno.

Acquario: in arrivo, finalmente, una giornata favorevole in amore. Se c’è stato un litigio o una lontananza, tutto si risolverà. In questo mercoledì vi sentirete più energici del solito. Non si escludono nuovi accordi o collaborazioni. Qualcuno si preparerà a vivere un nuovo cambiamento.

Pesci: questo inizio di settimana è stato, in generale, abbastanza negativo, ma per fortuna invece il cielo astrologico del 22 gennaio si presenterà promettente e positivo.

Chi lavora riuscirà a portarsi avanti anche con gli arretrati. In amore, i single hanno bisogno di fare delle conoscenze nuove. Presto qualcuno si metterà in viaggio. Non fate le ore piccole.