L'Oroscopo dal 20 al 26 gennaio apre le porte ad una settimana abbastanza importante. Questo primo mese dell'anno nuovo è ormai agli sgoccioli, presto gennaio sarà pronto a chiudere i battenti. Questo è stato un mese faticoso caratterizzato da grandi rientri, pulizie, confusione mentale e stanchezza. Ciononostante, questa settimana riserverà delle novità e delle sorprese grazie all'aspetto lunare: venerdì 24 gennaio ci sarà il novilunio. I nativi di Cancro e Bilancia avranno anche dei conti da sistemare.

Amore, lavoro, famiglia, soldi e fortuna saranno al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Man mano che il tempo passa, i giovani di questo segno sentono sempre più l'esigenza di spiccare il volo. La voglia di indipendenza si respirerà per tutta la settimana, specialmente nello studio e nel lavoro. Ce la metterete tutta pur di raggiungere i vostri obiettivi e iniziare questo 2020 nel miglior modo possibile. I più grandi, invece, saranno in cerca di ispirazione.

Un aiuto inaspettato renderà le prossime giornate fino al 26 gennaio meno faticose del solito e ne sarete profondamente grati. Riuscirete a stare al passo con le incombenze da sbrigare. In amore ci sarà bisogno di discutere di un argomento riguardante un investimento finanziario, un viaggio da fare durante la bella stagione oppure un trasferimento.

Toro - L'amore e i sentimenti sono sempre stati due argomenti estremamente delicati.

In passato ne avete vissute di cotte e crude, ma nonostante tutto siete andati avanti diventando più forti e maturi. Sapete il fatto vostro e siete fedeli quando amate seriamente. Dopo un inizio gennaio al rilento, da questa settimana sarà possibile pigiare il piede sull'acceleratore. Nel lavoro, nello studio e in casa ce la metterete tutta. Siete un segno pieno di ambizioni e progetti, per questo l'oroscopo settimanale vi vedrà ad un passo dal traguardo.

Mettete ogni cosa al suo posto e chiarirete eventuali dubbi. Le coppie programmeranno qualcosa di importante e speciale, magari una cena romantica. Ci sarà una gran voglia di prendere la vita così come viene.

Gemelli - Durante la settimana, fino al 26 gennaio, vi ritroverete immersi in mille impegni domestici, familiari e lavorativi. Non riuscite mai a stare fermi ed amate spettegolare, per questo sarete indaffarati.

Porterete avanti quei progetti intrapresi nel 2019 perché non siete un segno procrastinatore e non demordete alla prima difficoltà. Gennaio vi ha messo a dura prova, ma anche se la concentrazione ha scarseggiato, vi siete impegnati ugualmente. Nei prossimi giorni apprenderete una notizia incredibile che vi lascerà di stucco. Una divergenza di opinioni rischierà di mettere a repentaglio una relazione, cercate di controllarvi il più possibile.

In famiglia, chi ha dei bambini da accudire dovrà vedersela con un capriccio particolare.

Cancro - Siete un segno molto attaccato al focolare domestico e all'ambiente familiare. Tendete a dimostrarvi diffidenti e a mettere un muro enorme tra voi e il mondo esterno. L’Oroscopo di questa settimana parla di stelle dolcissime che permetteranno di ottenere delle risposte. Se c'erano dei dubbi, finalmente saranno dissipati. Potrete cominciare a muovervi più liberamente in quanto vi sentirete meno ansiosi del solito. Riuscirete a trovare ampio spazio per tutte le cose che vi appassionano e che per mancanza di tempo siete stati costretti a sospendere.

Il vostro cuore sarà molto più leggero e questo varrà anche per chi ha affrontato una perdita. Arriverà una novità particolare che trasformerà completamente la vostra vita attuale. Magari ci sarà un cambio di casa o di lavoro, oppure un trasferimento in una nuova città. Dovrete sistemare i conti.

Leone - Avrete una settimana importante. L'amore sarà interessante a partire da mercoledì, giorno in cui i sentimenti si accentueranno. Riuscirete ad esprimere i vostri pensieri senza difficoltà. La salute registrerà un netto recupero a partire da sabato. Non si escluderanno viaggi o gite nel weekend, specialmente per le giovani coppie.

In settimana si tornerà a discutere di un tema spinoso: i soldi. Anche se lavorate, le spese continueranno ad essere sempre di più. Soltanto in primavera le finanze si appianeranno, quindi cercate possibilmente di non perdere la pazienza. Dovrete stare molto attenti poiché rischierete di finire in un brutto circolo vizioso. Domenica staccherete la spina da tutti i problemi.

Vergine - La stanchezza incomincerà a farsi sentire, da giorni state correndo talmente veloce che non avete avuto un secondo di tranquillità. Quindi questa sarà una difficoltosa settimana. Comunque sia, ci saranno delle giornate piuttosto tranquille.

Domenica sarà possibile chiudere ogni dilemma interpersonale. Chi da poco ha vissuto una rottura, avrà bisogno di tempo per riprendersi. Il lavoro o lo studio richiederanno una maggiore comprensione da parte vostra, purtroppo sarete piuttosto procrastinatori. Cercate di evitare di temporeggiare e affrontate ogni difficoltà di petto. Questo periodo nero sarà presto archiviato.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete dei giorni importanti dedicati alla vostra persona. Una certa faccenda, che va avanti da molto tempo, finalmente potrà essere sistemata.

Dovrete faticare molto ma prossimamente riceverete degli apprezzamenti. In amore, le coppie hanno attraversato un periodo turbolento a causa della gelosia. Si tornerà a parlare di lavoro e soldi, specialmente se ci sono state delle variazioni. Dovrete stringere la cinghia e prestare attenzione agli investimenti. Conti da rivedere, qualcuno cercherà di imbrogliarvi ma non vi farete fregare facilmente.

Scorpione - L'oroscopo dice che avrete una settimana rilassante nonostante i consueti impegni tra casa/studio/lavoro. Sarete fermamente decisi a ritagliare del tempo per voi stessi poiché ultimamente vi siete trascurati fin troppo.

Da tempo qualcuno si sta prendendo cura di una persona cara. Siete un segno molto forte e combattivo. Spesse volte vi siete sentiti demoralizzati, ciononostante non vi siete mai arresi davanti alle dure difficoltà della vita. La giornata favorirà tutte quelle coppie giovani che desiderano ampliare la famiglia.

Sagittario - Il weekend sarà molto interessante dato che la fortuna tornerà a girare. L'amore necessiterà di alcuni chiarimenti e le giornate migliori per farlo saranno quelle di giovedì e venerdì. Nelle prime tre giornate della settimana sarete indaffarati ed arriverete a sera molto assonnati.

Detestate il freddo, specie se per lavoro siete costretti ad esporvi alle intemperie. Dovrete essere molto pazienti, la vostra bonarietà sarà messa a dura prova. In famiglia ci saranno dei piccoli problemi da fronteggiare, ma niente di irrisolvibile. Cercate di portare a termine un progetto prima di iniziarne un altro.

Capricorno - La settimana sarà piena di emozioni anche se in alcune giornate avrete i nervi a fior di pelle. In amore dovrete essere meno capricciosi e più alla mano. Vi ritaglierete un paio di giorni di puro romanticismo e passione. Nel lavoro ci sarà una svolta significativa, finalmente porterete a termine un incarico anche se ve ne sarà affidato un altro.

Non mancheranno riconoscimenti, elogi oppure dei premi in denaro. Qualcuno avrà ancora dei problemi con il superiore e i colleghi, ma presto vi deciderete a cambiare aria. La salute si rasserenerà, finalmente tornerà un po' di lucidità mentale. C'è chi si ritroverà a risolvere un problema di famiglia e chi cambierà look una buona volta.

Acquario - Avrete una settimana piena di cose da fare, ogni giorno sarà movimentato. Rischierete di perdere la pazienza e di attaccare una persona a voi cara, quindi cercate di impedirlo. Da inizio gennaio avete voglia di partire, di vedere il mondo, ma purtroppo vi frena la scarsa disponibilità economica.

Qualcuno sarà alle prese con una terapia, altri dovranno recarsi dal dentista. Comunque sia, in settimana sarà possibile notare un miglioramento. Anche l'umore sarà più mite rispetto ai giorni scorsi. Tornerete a progettare e a intraprendere delle abitudini più che valide. Ultimamente vi siete lasciati andare per colpa dello stress. Spesso vi sentite divorati dall'insoddisfazione, cercate di scuotervi.

Pesci - Anche in questa settimana avrete numerosi impegni da sbrigare. Vi ritroverete a correre avanti e indietro tra un lavoro e un altro. Ci saranno dei conti da rivedere perché qualcosa non quadrerà ed entro fine mese bisognerà mettere tutto al proprio posto. Dovrete sforzarvi per non volare con la mente, infatti siete un segno sognatore e tendete spesso a distrarvi. Nel fine settimana rischierete di ritrovarvi con un bel po' di lavoro da sbrigare e finirete per andare nel panico. Qualcuno deciderà di cambiare look altri invece saranno in partenza. Shopping in vista, occhio a non spendere più del dovuto.