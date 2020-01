Nelle previsioni astrologiche riguardanti l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 22 gennaio avremo il segno zodiacale dell'Acquario in discesa a causa di qualche delusione, mentre sarà più positiva la giornata per il segno del Cancro e per il Sagittario, anche se quest'ultimo dovrà fare attenzione all'invidia da parte di qualcuno, invidia, comunque, non di fondamentale importanza. Lo Scorpione, invece, potrà beneficiare di novità in arrivo per tutti i nativi. Ecco quali sono le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 22 gennaio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: non riuscite a rimanere concentrati sulle vostre attività quotidiane, qualcosa tiene la vostra mente distratta, altrove. Mercoledì potrebbe rivelarsi il giorno adatto per cominciare a pensare di voltar pagina.

Toro: i troppi pensieri e la vita frenetica non riescono a mantenere il vostro umore del tono giusto. Avrete modo, nei prossimi giorni, di trovare una via diversa che vi permetterà di passare momenti più sereni.

Gemelli: la vostra impazienza, certamente, non aiuta il rapporto con il partner.

Perderete facilmente le staffe anche per cose di poco conto. Mercoledì sarà una giornata grigia e le chiacchiere inutili non saranno certo di vostro gradimento, potrete rispondere male.

Previsioni astrali per i segni da Cancro a Vergine

Cancro: la posizione di Marte è favorevole nella giornata di mercoledì. Buoni propositi sul lavoro e ottime prospettive nei rapporti di coppia. Inoltre, potrebbe essere arrivato il momento giusto da dedicare ad una uscita straordinaria con la persona che più vi sta a cuore.

Leone: ultimamente siete molto perplessi su alcune questioni di una certa importanza. Mercoledì avrete l'occasione di affrontare l'argomento di persona, cominciando oltre modo a pensare ad una decisione definitiva che, forse, capovolgerà tutta la vostra situazione attuale.

Vergine: nell'ultimo periodo sentite le 'farfalle nello stomaco', qualcuno è riuscito a catturare la vostra attenzione in un modo particolare e non riuscite a fare meno di pensare a lui o a lei.

Mercoledì, magari, potrebbe essere il giorno giusto per prendere l'iniziativa.

Predizioni astrologiche per mercoledì 22 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia: lo stress accompagna le vostre giornate e non vi agevolerà nello svolgimento delle vostre attività. Avete bisogno di prendervi una pausa da tutto e da tutti, sarà fondamentale per il vostro recupero psicofisico. Giornata monotona e faticosa.

Scorpione: potrebbero arrivare delle novità nell'ambiente lavorativo in merito soprattutto a qualche vostro collega.

Tali novità, forse, potrebbero apportarvi anche qualche vantaggio significativo.

Sagittario: giornata armoniosa per chi è nato sotto il segno del Sagittario. Saturno influirà positivamente e gioverà alle vostre attività. Secondo l'oroscopo del giorno, non potrete che essere di buon umore, un ottimismo che si rivelerà contagioso. Fate attenzione, però, a non rovinare il vostro ottimismo con le provocazioni in arrivo da parte di qualcuno che prova invidia e gelosia nei vostri confronti.

Capricorno: mercoledì sarà un giorno abbastanza positivo ma, nello stesso tempo, anche troppo movimentato. Le numerose faccende da sbrigare cominciano ad accavallarsi e non avete più il tempo materiale da dedicare a voi stessi. È necessario organizzare meglio la vostra giornata in modo tale da poter trovare anche il tempo da dedicare al relax.

Acquario: da qualche giorno vi sentite delusi, avevate delle aspettative troppo alte in merito ad una certa persona. Non vi sentite soddisfatti né appagati sotto tanti aspetti e questo vi farà riflettere su molte cose. Si prospetta una giornata buia e negativa, non sarete sicuramente dell'umore giusto.

Pesci: secondo l'oroscopo di mercoledì, si prospetta una giornata tranquilla. Il tempo scorrerà piacevolmente senza intoppi o problemi particolari. Serata altrettanto piacevole, da passare in piacevole compagnia.