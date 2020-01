L'Oroscopo di domani 22 gennaio è pronto a valutare l'andamento del prossimo mercoledì in calendario. Dunque in primo piano le previsioni sul terzo giorno di questa settimana con in evidenza l'amore e il lavoro, in questo caso impostati sui soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Focus mirato ed in esclusiva in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come saranno le stelle per i suddetti simboli astrali? Bene, in evidenza quest'oggi tra i fortunati del momento, Ariete e Vergine ai quali andremo ad aggiungere i Gemelli, tutti e tre a pari merito con cinque ottime stelline a corredo del segno.

Invece, visto l'attuale cielo astrale poco performante secondo l'oroscopo del giorno, a non avere troppe possibilità su cui aggrapparsi nel periodo saranno coloro appartenenti al segno del Cancro, al momento valutati in periodo 'sottotono'.

Classifica stelline 22 gennaio

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 22 gennaio? Certo che si, anche perché è forte la curiosità di sapere se il proprio simbolo astrale di nascita rientri o meno tra i primi in classifica.

Pertanto non vogliamo certo tenervi oltre sulle spine, quindi passiamo subito a dare riscontro alla scaletta con le stelle quotidiane. Come annunciato in apertura ad essere messi sotto analisi dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede saranno i soli segni della prima sestina da Ariete fino a Vergine. A seguire il resoconto dettagliato segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo martedì 22 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Partirà e chiuderà molto bene questa parte della settimana per voi Ariete, con un mercoledì sicuramente vincente in ogni settore. Sotto un cielo costellato di aspettative sarete senz'altro pronti a cogliere al volo una bella opportunità offerta dall'Astrologia del momento (non ci è dato sapere di cosa possa trattarsi). Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, vi sentirete più ottimisti e più aperti nei confronti del vostro partner.

Sarà il momento di esprimere il vostro punto di vista su un argomento a voi caro, giusto per mantenere il rapporto su una solida base in modo da affrontare dei progetti insieme: fatelo, senz'altro vi porterà molto lontano. Single, vi sentirete in splendida forma ed in grado di poter fare tutto quello che vorrete. E sarà certo così anche perché gli astri vi appoggeranno in ogni attimo della quotidianità.

Sarete dotati di serenità ed ottimismo che vi porteranno a guardare con grinta il futuro, senza indecisioni. Nel lavoro, l'oroscopo del momento indica che avrete lampi di genio o intuizioni formidabili. Quasi un sesto senso, capace di aiutare a far luce anche sulle situazioni più intricate. Mettete in tavola progetti e nuove proposte perché sarete talmente convincenti che nessuno rifiuterà un eventuale appoggio.

Toro: ★★★★. In arrivo un mercoledì 22 gennaio sotto i normalissimi auspici di una giornata mesta, tutto sommato gestibile al meglio. Diciamo che in generale non dovreste trovare impuntamenti o difficoltà nell'espletare le normali azioni quotidiane, ovviamente tenendo ben salda la testa sulle spalle. Di certo le stelle vi renderanno più ottimisti del solito e vi faranno pensare positivamente in merito ad un recente problema. In amore, i vostri ideali vi faranno venire la voglia di riprendere conversazioni precedenti, laddove avessero subito brusche interruzioni. Capirete meglio il vostro partner e finalmente tra di voi regnerà la pace, dopo un periodo non proprio idilliaco.

Single, secondo l'oroscopo potete contare ad occhi chiusi sicuramente su amori importanti, perché la giornata vi regalerà una luce che vi illuminerà in tutto il vostro splendore; potreste così fare incontri interessanti avendo le stelle a favore, il che incoraggerà le prossime scelte. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero consiglia di non disdegnate i progetti a vasto raggio, perché sarà sicuramente il vostro momento. Anche i sogni più arditi avranno certamente la possibilità di tramutarsi, molto presto, in concreta realtà.

Gemelli: ★★★★★. Giornata di centro settimana classificata come piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale.

Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi. In amore, l'oroscopo vi sprona a pensare positivo: potrete toccare il cielo con un dito, se avete in corso una relazione affettiva stabile e felice. Effettuerete con il vostro partner quei necessari aggiustamenti capaci di migliorare la vostra comune relazione. Diciamo che il vostro senso della realtà sarà dato dalla vostra forza interiore: avrete la capacità di sorvolare su dettagli a voi non graditi, il che vi darà molto sollievo e tanta pace alla controparte.

Single, il vostro spirito naturale e la vostra impertinenza aprirà le porte a risultati molto buoni. Secondo il vostro oroscopo quotidiano, è tempo di avere più coraggio: pronti ad inviare un invito a chi sapete? Dai, dichiarate pure i vostri veri sentimenti nei confronti di chi vi sta facendo battere il cuore, vedrete che tutto finirà più che bene. Nel lavoro, sarete sul binario del successo. Una soluzione dettata dalla necessità vi porterà a cogliere risultati di rilievo; oltre che alla fortuna, potrete contare anche su un eccellente spirito d'intraprendenza: bravi!

Astrologia del giorno 22 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Questo inizio settimana per tanti di voi del Cancro partirà un po' in affanno, poi però si riprenderà abbastanza verso la fine del periodo. Intanto, visto il frangente valutato con le tre stelle del 'sottotono', l'Astrologia non ha dubbi: potreste avere diverse 'gatte da pelare' questo mercoledì... Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore presume possa arrivare qualche conflitto, magari presentarsi proprio con le persone alle quali volete più bene. L'affetto sicuramente non mancherà, ma non sarà sempre facile capirsi.

E poi Venere (l'amore) vi ignorerà per un po', quindi non buttate all'aria parole vane per un momento d'ira: il rapporto a cui tenete è quello che a fatica avete costruito, pertanto restate calmi e aspettate che passi, ok? Single, per quanto riguarda l'amore, vi sentirete un molto confusi. Anzi, in qualche caso completamente disorientati. La situazione astrale sarà piuttosto complessa in questi giorni, quindi non prendete nessuna decisione importante in merito ai sentimenti. Nel lavoro infine, sarebbe cosa buona e saggia rinunciare ad un'idea che si sta rivelando meno interessante e produttiva del previsto.

Ritornare sui propri passi sarà una scelta indubbiamente coraggiosa, ma vincente!

Leone: ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà di certo non negativo, magari statico per la maggior parte di voi Leone ma assolutamente da non disprezzare. Di certo le energie necessarie e la voglia di fare ci saranno tutte, dunque non avrete scusanti per non impegnarvi un po' di più nelle cose. In amore invece, la vostra vita emotiva troverà finalmente un po' più di pace e magari diventerà anche più armoniosa. Una conversazione costruttiva e/o informativa con il vostro partner vi permetterà di eliminare qualcuno dei vostri dubbi: saprete così se creare la giusta atmosfera per una serata romantica o continuare a tenere il broncio.

Single, se parliamo d'amore non mostratevi timorosi nell'aprire il cassetto dei vostri sogni o delle vostre illusioni. Qualche volta le migliori speranze si avverano, sappiatelo! Quindi cercate di pensare positivo e dormire sogni tranquilli, anche perché la Luna sarà a favore e vi proteggerà nelle scelte da fare. A qualche nativo poi, un incontro speciale - un ritorno di fiamma? - potrebbe cambiare gli esiti della giornata: siete pronti per lanciarvi in nuove storie appassionate. Nel lavoro, l'oroscopo vede un cielo sicuramente più interessante del solito, grazie ad occasioni in arrivo o alla ritrovata fiducia in voi stessi.

L'ambizione sarà così più marcata e farà sicuramente fare passi avanti nella professione.

Vergine: ★★★★★. Partirà gioiosamente questo vostro mercoledì di metà settimana. In generale il cielo del periodo stimolerà la fantasia oppure creerà le giuste condizioni affinché possiate andare incontro ad iniziative fortunate. In arrivo incontri interessanti capaci di favorire amicizie molto importanti per il futuro. L'oroscopo di domani 22 gennaio intanto consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi. Probabilmente in coppia sarete spinti da un vento positivo e il vostro intuito questa volta non sbaglierà nel dare giudizi. In molti casi sarete anche ben predisposti ad ascoltare la voce del cuore: vivere un periodo all'insegna delle romanticherie, delle coccole e carezze varie non sarà un'utopia ma vera realtà. Single, il vostro fascino acquisterà punti ed attirerà l'attenzione di molte persone, specie quelle che più vi piacciono. Le opportunità non mancheranno sicuramente, dovrete solamente curare di più il vostro aspetto fisico: una forma smagliante aumenterà di tanto le occasioni per fare conquiste. Nel lavoro, per chiudere, in silenzio e senza dare nell'occhio - come è già nella vostra natura - ma con tanta tenacia e determinazione, opererete sodo per ottenere ciò che più desiderate. Le stelle ricompenseranno i vostri sacrifici, anche sotto il profilo finanziario: continuate così, lungo la strada intrapresa, senz'altro vi porterà lontano.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.