L'Oroscopo di domani, domenica 26 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Ultimo giorno con Luna in Acquario, per cui sarà possibile rigenerarsi e trarre il meglio da queste 24 ore festive. Chi fa un lavoro molto pesante riuscirà a prendersi del tempo per se stesso, questo vale soprattutto per i nativi dei Pesci. In molti vivranno 24 ore speciali, in particolar modo il Toro. Non mancheranno novità e momenti d'amore. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 26 gennaio

Scorpione - 12° in classifica - La prossima sarà una settimana estremamente ispirata e favorevole alla ricerca di un lavoro, ma in questa domenica dovrete chiudere tutte quelle questioni rimaste in sospeso. Evitate discussioni con i familiari, ultimamente non siete d'accordo con le loro opinioni. Spesso vi sembra che tutti vi remino contro e vi sentite perseguitati dalla sfortuna, in realtà è solamente il vostro stato d'animo attuale a farvi sentire così. Tempo al tempo e tornerà il sereno, siete un segno pieno di risorse.

In questa domenica qualcuno si prenderà del tempo per rivedere i conti e studiare un programma da seguire per rimettere le finanze a posto.

Gemelli - 11° posto - Occhio a non prendere troppo freddo, altrimenti rischierete di trascorrere le prossime settimane in un profondo stato di malessere. Chi non lavora potrà alzarsi più tardi del solito e prendere la vita con calma. Bandite ogni forma di negatività.

Dopo una settimana frenetica, è più che giusto prendersi un giorno di riposo assoluto. Le coppie dovranno fare molta attenzione all'interno della propria relazione poiché qualche problema potrebbe rischiare di compromettere l'intera giornata. Presto vi ritroverete dinanzi ad un bivio e dovrete prendere una decisione destinata a caratterizzare la stagione estiva, potrebbe essere un amore, una vacanza oppure un lavoro.

Bilancia - 10° in classifica - Siete un segno sempre attivo e pensieroso. Le previsioni astrologiche di questo 26 gennaio aprono le porte ad una domenica di puro relax e di dolce far niente. Nonostante ciò, vi ritroverete a rimuginare su un problema lavorativo o relazionale. Qualcuno si alzerà più tardi del solito e sarà stanco per via delle ore piccole fatte la serata precedente. Sfruttate questo dì di festa per riposarvi a dovere, svagatevi e cercate il più possibile di non pensare a nulla. Questo vale anche per chi lavora in proprio e difficilmente riesce a staccare dal proprio mestiere.

Capricorno - 9° posto - Giove nel segno vi renderà efficienti e fermamente scrupolosi.

Avrete una pelle brillante e sprizzerete fascino da tutti i pori. La vostra concentrazione sarà talmente elevata che vi ritroverete a concludere tutte quelle faccende che nella settimana scorsa avete rimandato. Saturno vi agevolerà nelle questioni pratiche. Se recentemente avete avuto delle difficoltà economiche, in questa giornata avrete le risorse giuste per cercare una soluzione o studiare come muovervi. Le vostre parole serviranno a scuotere una persona a voi cara che sta attraversando un periodo difficile. Gli over 60 di questo segno spesso cadono nello sconforto. Datevi da fare e bandite il pessimismo dalla vostra vita.

Ariete - 8° in classifica - Sarà una domenica senza problemi, anche se sul fronte amoroso potrebbero esserci dei piccoli dissidi. Un'incomprensione o un imprevisto finiranno per generare delle discussioni tra coppie di vecchia data. Potrebbero verificarsi degli allontanamenti, ma se l'amore è ben saldo si tratterà solamente di una situazione temporanea. Risulteranno favoriti i viaggi e i lavori da remoto. Dopo una settimana piena di faccende, avete bisogno di staccare la spina. Chi per forza di cose sarà costretto a recarsi a lavoro dovrà cercare di prendere le cose in maniera leggera. Valutate l'idea di fare un viaggio in estate, magari in una meta di mare.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alzarvi con calma e svolgere con assoluta tranquillità tutte le faccende di casa. Entro lunedì ritroverete la carica e l'ispirazione necessarie a ultimare un progetto un lavoro. Bisognerà sfruttare questa giornata di riposo per pensare alla propria persona, vi siete trascurati fin troppo a lungo. In amore è molto importante avere dei propri spazi personali. Potrebbero emergere dei fastidi nel tardo pomeriggio. Una collaborazione o un'amicizia incomincerà a scricchiolare, ma sarete più che pronti a tuffarvi in nuove occasioni grazie al vostro carattere simpatico, dolce e sensibile.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - Siete soliti innervosirvi, ma questa sarà una giornata dai toni pacati. Chi sta frequentando un potenziale partner potrà trascorrere una serata all'insegna del romanticismo, ma prima sarà bene fare chiarezza sui propri sentimenti. Qualche nativo di questo ruggente segno dovrà fare attenzione alle eventuali incomprensioni, probabilmente esiste una piccola preoccupazione all'interno dell'ambiente familiare. Questa giornata favorirà le attività creative e il fai-da-te. In serata concedetevi una bella cena rilassante e non fate le ore piccole. Nel lavoro, quotidianamente avete a che fare con colleghi ambiziosi e intollerabili.

Nella vita, la sana competizione spinge a migliorarsi.

Toro - 5° posto - Domenica speciale. C'è un progetto che covate da molto tempo, ma avete timore di lanciarvi e mettervi in gioco. Non lasciatevi frenare dalla mancanza di denaro, di tempo o dall'età. Questa giornata invita a non gettare la spugna. Se questo senso di incertezza non accenna a diminuire, chiedete consiglio a qualcuno di esperto e fate delle ricerche approfondite. Attenzione a non trascurare le amicizie. Da adulti si tende a dare tutto per scontato, ma con l'avanzare degli anni si finisce per apprezzare ogni piccola cosa. Qualcuno avrà bisogno di confidarsi con voi al più presto, quindi siate più comprensivi ed empatici.

Vergine - 4° in classifica - A partire da questa domenica incomincerà un periodo stellare per i sentimenti. Chi fino al giorno precedente ha nutrito delle perplessità, adesso potrà riscattarsi. L'amore tornerà protagonista e la passione risulterà ancora più intensa. Le coppie giovani giorno per giorno cercano di costruire qualcosa. In futuro, coloro che riusciranno a superare le turbolenze previste per la primavera/estate potranno fare il grande passo. Comunque sia, in questa giornata prendetevi una pausa dal lavoro e rinviate le faccende casalinghe. Tutto quello che vi occorrerà sarà la perseveranza per inseguire il vostro principale scopo nella vita.

Chi ha affrontato un trasferimento ancora si sente spaesato e solo.

Cancro - 3° posto - L’oroscopo del 26 gennaio dice che potrete contare sul supporto delle stelle. Qualche nativo di questo splendido segno sta attraversando una fase particolarmente delicata e incerta. Ci sono dei dubbi riguardanti la propria vita, magari risulta noiosa, apatica, piatta. Le emozioni negative fanno parte della natura umana e servono ad apprezzare maggiormente i momenti positivi. Non è mai troppo tardi per darsi da fare. Seguite un corso, imparate a ballare, sperimentate in cucina, allacciate nuove amicizie, organizzate un viaggio estivo.

Questa domenica favorirà i nuovi progetti e porterà pace nei rapporti tesi. Presto giungeranno delle buone notizie per i cuori solitari che non si danno mai per vinti.

Sagittario - 2° in classifica- L'energia di questa domenica stimolerà le più disparate attività. Riuscirete a comunicare in maniera impeccabile senza perdere le staffe. Sarete invasi da un'ondata di calma e pace dei sensi, riuscirete a mettere in pausa tutte quelle preoccupazioni che spesso vi tormentano. In amore potrebbe esserci stato un problema, magari uno scontro di gelosia oppure un allontanamento. Non dovrete essere paranoici.

Buone notizie per i cuori solitari, chi ha subito un torto otterrà al più presto la sua 'vendetta'. Investimenti agevolati nella prossima settimana. Prima di mettersi in proprio assicuratevi di essere ben consapevoli della responsabilità da assumere.

Acquario - 1° posto - I nati di questo segno sono dei poeti e sognatori, insomma dei veri artisti. In tutte le cose che fate mettete una buona dose di creatività e un pizzico di voi stessi. In questa domenica l'oroscopo avverte che avrete molta fantasia e ispirazione grazie alla Luna. Presto vi lancerete nuovamente alla ribalta. Questo sarà un buon anno che promette avventura ed esperienze, dunque valutate l'idea di fare una bella vacanza al mare.

Un familiare potrebbe contattarvi e chiedervi un piacere. In serata vi rilasserete davanti alla televisione o ad un bel romanzo. Riuscirete a ricaricare le pile in vista di una settimana fruttuosa.