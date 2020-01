L'Oroscopo del 26 gennaio è pronto a rivelare come e cosa accadrà in quest'ultimo weekend del mese. In questa giornata del fine settimana, i nativi dei Gemelli dovranno mettere le cose in chiaro con la persona amata. Anche coloro che sono nati sotto il segno del Cancro saranno assaliti dai dubbi in amore.

Oroscopo 26 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata abbastanza felice per la vostra vita affettiva, potreste avere lo stimolo giusto per voltare pagina, chiudere con situazioni negative e rendere il vostro cuore più appagato.

Se sperate di appianare le controversie sorte nei giorni scorsi, questa è la giornata giusta per dialogare e stabilire una complicità più profonda con la persona amata. Ottimo momento per alcuni settori lavorativi, siete dotati di un'abilità comunicativa che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi con facilità. Potreste solo sentirvi un po' affaticati, in questo caso l'oroscopo vi consiglia di rilassarvi.

Toro - Periodo abbastanza confusionario in campo amoroso. Magari siete indecisi su alcune questioni che riguardano voi e il partner.

Forse siete a un bivio oppure non sopportate più il partner e sognate di incontrare una persona che vi renda felici. Qualunque sia la vostra condizione, dovete cercare di chiarire le idee. Le vostre emozioni sono contraddittorie, l'oroscopo consiglia di essere pazienti e tenere a bada gli scatti nervosi. Anche in ambito lavorativo serve un pizzico di pazienza, prudenza e cautela. Se siete stanchi e stufi, rischiate di commettere qualche errore.

La situazione migliorerà nei prossimi giorni, ma non dovete essere frettolosi.

Gemelli - Periodo favorevole sia per gli affari che per le comunicazioni. In questa giornata potrebbero esserci delle buone occasioni. Ci vuole calma e sangue freddo per poter raccogliere ottimi risultati: amministrate saggiamente le vostre forze e non esagerate con l'alimentazione. Se in amore siete assaliti dai dubbi che riguardano il rapporto che avete con il partner, è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro.

Potrebbe essere facile raggiungere un accordo senza quelle fastidiose polemiche che lasciano tutti amareggiati e scontenti.

Previsioni astrologiche di domenica 26/1: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata che parte con lentezza e con qualche incertezza in amore. Nei prossimi giorni avrete idee più chiare, qualcuno di voi capirà che è arrivato il momento di voltare pagina e di regalarsi una vita affettiva più soddisfacente. Altri, invece, comprenderanno che le contraddizioni fanno parte dell'amore che provano, e metteranno da parte le tensioni per amoreggiare con il partner. Sul lavoro, l'oroscopo consiglia di elaborare una tattica difensiva per non commettere più gli stessi errori dei giorni scorsi.

Sbagli commessi a causa di persone ostili nei vostri confronti.

Leone - Si prevede una domenica "dispettosa" che potrebbe crearvi delle difficoltà in vari settori. Si tratta di problemi che potete arginare contando solo sulla vostra capacità organizzativa, sul vostro buon senso. Alcune persone potrebbero venire a casa vostra, forse per discutere su questioni che v'interessano. Potrebbero sorgere delle divergenze, ma sarete in grado di superarle. Una brillante intuizione vi consente di comprendere e spiegare idee complesse e sarete in grado di far deragliare i malintesi prima che si verifichino.

Vergine - Giornata insidiosa per la vostra sfera affettiva. Qualcosa turba la vostra tranquillità. Se siete davvero stanchi di una determinata situazione o non sopportate più il partner, chiudete il capitolo. Meritate qualcosa di meglio dalla vita. Nonostante il periodo, potreste incrementare le vostre entrate. Nei prossimi giorni potreste fare i conti con il nervosismo e qualche imprevisto. Nulla che non possiate risolvere, soprattutto se sarete attenti a non mescolare le vicende private con quelle professionali.

Astrologia per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Ottimo momento per la sfera professionale, il denaro e le conquiste.

Se state cercando lavoro, se sperate di migliorare l'attuale posizione, dovete impegnarvi molto. Le vostre energie potrebbero migliorare, basterà un po' di impegno in più. Le questioni di cuore sono in ottime mani e potreste realizzare i vostri sogni più importanti e straordinari. L'oroscopo vi invita a esprimere un desiderio e ad affidarlo alle stelle, potrebbe davvero realizzarsi.

Scorpione - Nella coppia va tutto bene, ma se nutrite dei dubbi o se ci sono dei motivi di disaccordo, preparatevi ad una bella discussione verbale con il partner. Il lavoro viene svolto molto più rapidamente grazie all'aiuto di amici o familiari che si sono uniti per aiutarvi ad archiviarlo.

Tutto ciò è avvenuto perché il vostro intelletto si è unito alle vostre emozioni nel rafforzare la comunicazione con gli altri. Al termine dell'attività, l'oroscopo suggerisce di organizzare una festa improvvisata.

Sagittario - In questa domenica avete voglia di migliorare il budget, trovando un lavoro meglio remunerato. Un cambiamento è nell'aria, e potreste riflettere considerevolmente sulle diverse opzioni che potrebbero presentarsi davanti a voi. L'oroscopo sconsiglia di prendere una decisione affrettata, c'è il rischio di compiere un passo falso. Molti di voi sono pronti per riscoprire le emozioni incantevoli dell'amore corrisposto.

La dolcezza e la passione vi permettono una storia duratura e solida.

L'oroscopo di domenica 26 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Vi aspettano momenti importanti e romantici, ma ricordate che il vostro punto di forza sarà la capacità di dialogare, comprendere chi avete di fronte e farvi capire. Sfruttatela per i vostri propositi. La professione potrebbe andare davvero molto bene. Se avete già un lavoro migliorerete sempre di più e raggiungerete traguardi importanti. Anche chi è in cerca di un'occupazione non deve perdere le speranze. Siate più competitivi. La ruota girerà anche per voi.

Acquario - Non ci sono ostacoli tra voi e la vostra felicità. Dovete impegnarvi a rispettare di più la vostra reale natura, i vostri bisogni, senza timori e ipocrisie. Qualche coccola, un'attenzione in più, un messaggio carino mentre voi e il partner siete in due città diverse. Coloro che amano i computer e internet, potrebbero passare molto tempo a fissare uno schermo. Potreste scrivere o realizzare qualche animazione ma, qualunque cosa sia, molto probabilmente lo troverete notevolmente migliore di quello che di solito fate. Potreste sviluppare alcune abilità nuove e durature.

Pesci - In questa giornata state pensando a un viaggio e potreste prendere l'idea di andare in un posto che avete sempre desiderato visitare.

Un amico o un partner potrebbe accompagnarvi. L'unico problema è capire qual è il luogo in cui volete maggiormente recarvi: ciò potrebbe comportare una decisione piuttosto difficile. L'oroscopo vi consiglia di seguire la voce del cuore. Per le svolte radicali in amore dovete aspettare ancora un po'. Non date mai nulla per scontato, anzi, dovete coltivare la vostra relazione con cura e dedizione, se ci tenete.