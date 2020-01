L'Oroscopo del 25-26 gennaio è pronto a svelare come andrà questo week-end a ciascun segno zodiacale. Sabato e domenica la Luna sarà ancora in Acquario, in piena fase crescente. Questo aspetto renderà il fine settimana importante e al contempo rilassante. I nativi del Toro e della Bilancia avranno le stelle favorevoli in amore, ma questo week-end sarà pieno di novità, soprattutto per i Pesci che hanno affrontato una settimana dura. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana per ciascun segno.

Previsioni del week-end

Ariete - L'amore tornerà protagonista in questo splendido fine settimana. La voglia di uscire sarà ben poca a causa del freddo e del maltempo. Sabato avrete del lavoro da portare avanti. Nei giorni scorsi avete rinviato un impegno importante che per forza di cose dovrete riprendere in mano in questo week-end. Risulteranno favoriti i progetti di vita comune, questo vale per le coppie stabili che hanno in mente di vivere insieme, ampliare la famiglia oppure partire per un viaggio.

Nella prossima settimana dovrete sborsare una grossa somma di denaro, per cui evitate sperperi in queste due giornate.

Toro - Avrete un week-end con le stelle favorevoli. In amore ci saranno dei momenti intimi e profondi. Le coppie consolideranno il loro legame lanciandosi in confidenze. I cuori solitari che in passato hanno subito un torto, presto potranno riscattarsi e ricominciare. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, in settimana ci sono stati degli intoppi burocratici o finanziari, ma da sabato sarà possibile lasciarsi tutto alla spalle.

Domenica avrete da fare le pulizie di casa ma rischierete di perdere la pazienza. Chi ha dei figli piccoli dovrà tenerli d'occhio in maniera maggiore. La salute finalmente risulterà in rialzo, presto ritroverete la forma fisica che per colpa delle scorse festività avete perso.

Gemelli - La settimana trascorsa ha permesso di chiarire ogni dubbio. Chi è stato male recentemente, incomincerà a recuperare le forze man mano che il tempo passa.

Tuttavia bisognerà guardarsi dal freddo dei prossimi giorni, in giro c'è una brutta influenza. Sabato sera le coppie trascorreranno del tempo prezioso insieme mentre i single approfondiranno una nuova conoscenza anche attraverso i social. Domenica vi alzerete più tardi del consueto, ma sarete comunque indaffarati in casa. Attenzione ai fornelli, rischierete di mandare tutto in fumo.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che avrete 48 ore di serenità anche se non mancherà quel solito stato ansioso. Entro la primavera arriveranno delle notizie che vi lasceranno a bocca aperta. Qualcuno dovrà prepararsi a sostenere un test o una prova particolare.

Sfruttate queste giornate per ripassare o approfondire un argomento a voi poco conosciuto. In famiglia vi chiederanno un favore e non potrete tirarvi indietro. Ci sarà una proposta sulla quale riflettere. Cercate di essere più comprensivi, specie con i figli o i genitori anziani. La vita è breve, sorridete di più senza perdere tempo a pensare alle cose negative.

Leone - Ogni volta che arriva la fine della settimana, emerge sempre un problema particolare. Questa volta, però, le cose gireranno diversamente. Le coppie si ritroveranno ad organizzare qualcosa di piacevole da fare per San Valentino mentre i cuori solitari frequenteranno dei nuovi locali.

Non è facile lasciarsi andare perché ci sono numerose trappole d'amore, magari siete diffidenti perché in passato avete sofferto sulla vostra pelle. Vi sentirete un po' sotto pressione perché i soldi scarseggiano ed avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario.

Vergine - Sabato sarete indaffarati con il lavoro o lo studio. Cercherete di spingere l'acceleratore per potervi liberare da ogni impegno per domenica. Occhio a non sovraccaricarvi, non potete reggere un certo peso! Evitate di infilarvi in situazioni ambigue e in discorsi poco chiari. La serata di sabato profuma di passione e di intesa amorosa.

Le coppie presto costruiranno qualcosa di speciale e duraturo. Ci sarà una decisione da prendere riguardante il futuro. Allargate le vostre competenze, cercate sempre di migliorare ogni aspetto e pensate di più a come vi sentirete nel giorno seguente.

Oroscopo dei giorni 25-26 gennaio

Bilancia - Questo week-end andrà diversamente dal solito, infatti non emergeranno quei problemi che spuntano puntualmente tra sabato e domenica. Sarete fortunati ed otterrete degli ottimi risultati soprattutto se lavorate online. In casa ci saranno delle cose da rimettere a posto, ma non saranno le migliori giornate per fare il bucato o la spesa.

Vi porterete avanti con un progetto che coltivate da molti mesi e penserete a come farlo fruttare. Avete migliaia di sogni nel cassetto ma dovete imparare a concentrarvi su una cosa alla volta altrimenti rischierete di non concludere niente. L'amore sarà estremamente stellare.

Scorpione - Avrete a che fare con un fine settimana piacevole e appagante anche se qualche nativo di questo segno dovrà fare i conti con un malessere fisico. Prendetevi del tempo per voi stessi, avete avuto una frenetica settimana in cui avete corso avanti e indietro. Da tempo state riflettendo su un cambiamento da fare, volete spiccare il volo e migliorare la vostra quotidianità.

Sfruttate le correnti favorevoli di queste due giornate per mettere nero su bianco tutti i vostri desideri. Programmate le cose da fare nella seguente settimana così non rischierete di trovarvi in ritardo e con un pugno di mosche in mano.

Sagittario - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da un week-end minaccioso sotto il punto di vista lavorativo. Qualche intoppo rischierà di mandare in fumo un progetto e rischierete di ricominciare da capo. I liberi professionisti e coloro che lavorano online avranno delle difficoltà di concentrazione. In questo periodo desiderate essere altrove, siete molto stanchi e scocciati.

Chi ha dei figli fatica a mantenere i nervi saldi. Ritagliatevi due giorni di riposo oppure delegate qualche mansione. Fare una pausa serve a resettare la mente e a favorire il recupero fisico. L'amore sarà al centro dell'attenzione soprattutto per le coppie di vecchia data.

Capricorno - In questo week-end dovrete stringere la cinghia. Sarete tentati di effettuare un certo acquisto che al primo impatto vi sembrerà un vero affare. L'amore richiede attenzione e tempo. Le relazioni che stanno affrontando un periodo tormentato, tra sabato e domenica avranno modo di fugare ogni dubbio. O dentro o fuori, non amate le mezze misure.

Nel lavoro si creerà qualche intoppo, ma niente di irrisolvibile. Entro la fine del mese ritroverete un po' di respiro grazie ad un'entrata inaspettata oppure ad un chiarimento legale o burocratico.

Acquario - Affidatevi alle vostre sensazioni che saranno più che giuste grazie alla Luna nel vostro segno. Sarà un week-end speciale dal punto di vista sentimentale. Le coppie avranno modo di esplorarsi a fondo mentre i cuori solitari presto si avventureranno in nuove conoscenze. Sabato sera sarete pimpanti e farete tardi, ma se esagerate domenica ne dovrete pagare le conseguenze. Tutto sommato, avrete un cielo talmente interessante che vi agevolerà spianandovi la strada verso il successo.

Avete bisogno di denaro extra per sostenere determinate spese.

Pesci - L’oroscopo del week-end annuncia delle novità. Sabato e domenica aspettatevi di tutto e di più, non vi annoierete di certo. L'amore tornerà protagonista per le coppie di vecchia data che da un po' di tempo lamentano distrazioni e mancanze. Le stelle illumineranno la via del successo. Saranno 48 ore valide per progettare o per programmare la seguente settimana. Siete un segno meticoloso e accurato, non lasciate mai niente al caso. I cuori solitari avranno delle liete sorprese, inoltre, a breve potrebbe arrivare un appuntamento interessante.