L'Oroscopo della giornata di domenica 26 gennaio, prevede Saturno in quadratura al segno del Capricorno, che preferirà lasciar perdere le formalità e passare all'azione in ambito lavorativo, mentre Cancro potrebbe avere qualche piccolo timore da dissipare. Il Sole in congiunzione al segno dell'Acquario potrebbe portare delle sorprese ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente curiosa e piena di immaginazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 26 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 26 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: umore in rialzo in questa allegra giornata di domenica.

L'oroscopo riserverà per voi una sfera sentimentale in rinnovamento che vi metterà voglia di vivere tutte le novità di questo periodo assieme alla vostra anima gemella. Se siete single gli astri consigliano di essere prudenti nel dichiarare il vostro interesse nei confronti della persona amata. Nel lavoro ultimamente state svolgendo un ottimo lavoro, e potreste aspettarvi di ricevere degli incarichi importanti da svolgere. Voto - 8

Toro: Urano in quadratura al vostro cielo, assieme alla Luna in opposizione completano un oroscopo altalenante per voi nativi del segno.

La sfera sentimentale si rivelerà poco entusiasmante e faticherete un po’ a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner. I single qualcosa inizierà finalmente a muoversi e sarà quasi una gioia. Sul posto di lavoro le vostre finanze potrebbero subire una battuta d' arresto e potreste non capire le ragioni del vostro declino in un primo momento. Voto - 6,5

Gemelli: sarà una giornata molto frizzante per voi nativi del segno, con la Luna in angolo benefico dal segno amico dell''Acquario.

Se siete single c'è una persona nella vostra vita che è sentimentalmente coinvolta da voi, molto più di quanto avreste immaginato e che non perde occasione per dimostrarvelo. Le relazioni fisse dovranno evitare di cercare la perfezione nella loro relazione di coppia e accettare eventuali sbavature. Per quanto riguarda il lavoro saranno richieste molte abilità e impegno da parte vostra per completare ardui compiti.

Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale formata da Venere, Giove e Saturno rispettivamente nei segni dei Pesci e del Capricorno. In amore l'oroscopo annuncia interessanti novità, che porteranno un rialzo dell'affiatamento di coppia. Per i single l'amore sarà ancora al centro, ma trovare la persona giusta potrebbe essere difficile. Sul posto di lavoro un pizzico di fortuna vi accompagnerà nelle vostre mansioni e vi darà l'occasione di ottenere maggiori guadagni con un progetto che credevate poco convincente. Voto - 8

Leone: un oroscopo formato dal Sole in angolo positivo rispetto al segno d'acqua dell'Acquario, che vi spingerà ad essere ragionevoli e prudenti in amore e al lavoro.

Proprio sul fronte sentimentale cercherete di essere comprensivi e risolvere una piccola disputa con il partner affinché torniate ad andare d'accordo. I single farebbero meglio a non fare promesse che non saranno in grado di mantenere. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, ma prestate attenzione e pensateci due volte fare qualcosa di azzardato. Voto - 7,5

Vergine: Venere si troverà ancora una volta in opposizione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Sul fronte amoroso verrete a corrente di alcuni particolari del partner oppure di un familiare che vi faranno riflettere.

Se siete single evitate accuratamente di intrecciare relazioni con persone già impegnate. In ambito lavorativo potreste essere limitati dalla vostra pigrizia. Non arrabbiatevi se poi non riuscirete a raggiungere i giusti risultati. Voto - 7

Bilancia: influenzati dalla Luna in trigono rispetto al segno dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di domenica prevede una certa curiosità in voi, tanto che la sfera sentimentale sarà dominata da una certa voglia di esplorare nuovi ambiti della vostra relazione di coppia, per stimolare la passione e vivere nuove esperienze. Se siete single questa curiosità potrebbe casualmente portarvi a fare nuovi incontri.

Sul posto di lavoro sarà necessario che prendiate in mano la situazione e risolviate un progetto di gruppo in fase di stallo. Voto - 7,5

Scorpione: potreste sentirvi un po’ abbattuti per via di alcune cose della vostra vita quotidiana che non vanno esattamente come volete. In ambito sentimentale i continui litigi con il partner oppure con i vostri familiari vi fanno stare male e siete alla disperata ricerca di una soluzione. I single vivranno momenti interessanti, ma non sarà facile impegnarsi seriamente. Sul posto di lavoro sarà necessario assicurarsi sempre che tutto vada per il verso giusto per non commettere ulteriori errori.

Voto - 6,5

Sagittario: Venere e Marte si troveranno positivi nel vostro cielo, pronti a darvi il sostegno necessario per affrontare impegni o persone che v'impediscono di raggiungere il successo. Soprattutto sul posto di lavoro sarà necessario affrontare i vostri colleghi e chiarire alcune discussioni avute in precedenza una volta per tutte se volete tornare a lavorare in tranquillità. Sul fronte sentimentale, cercate di dare aiuto alla persona che avete accanto per dimostrare il vostro amore. I single grazie a Giove favorevole nutriranno speranza e non si fermeranno dinanzi a delle possibili delusioni.

Voto - 7

Capricorno: un oroscopo che prevede una configurazione astrale decisamente a vostro vantaggio durante la giornata di domenica. La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio grazie a Giove e Saturno pronti a portare fortuna nella vostra relazione di coppia. Sarete propensi a trascorrere il vostro tempo con il partner per cercare di rafforzare l'affiatamento di coppia. I single saranno chiamati a trascorrere una serata veramente speciale con una persona speciale. Sul posto di lavoro fareste meglio a lasciar perdere le formalità e passare direttamente all'azione per raggiungere ottimi risultati.

Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che vede il Sole e la Luna nel vostro segno zodiacale, che completano un oroscopo ricco di soprese per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà eccellente, e vi permetterà di vivere al meglio la giornata con il partner. Aspettatevi qualche sorpresa dal partner, oppure siate voi a farne una a lei. I single dovranno dare prova di saper prendere una decisione importante. Sul posto di lavoro sarà una buona giornata per cercare nuove tattiche da usare sul luogo di lavoro per farsi notare dal capo. Voto - 9

Pesci: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale vi focalizzerà maggiormente in ambito sentimentale durante la giornata di domenica.

Se siete single preparatevi per una serata frenetica e se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Per le relazioni fisse basterà trascorre del tempo insieme per essere felici insieme. Sul fronte lavorativo sarete interessati a portare avanti i progetti che vi interessano di più, senza alcuna difficoltà. Voto - 8,5