L'Oroscopo di domani, martedì 28 gennaio, è pronto a svelare che giornata sarà. La Luna sarà ancora in Pesci e questo conferirà una bella dose di carica per gran parte dei segni tra cui i nativi del Capricorno. Ci saranno delle incertezze e delle insidie da prevenire. I nati del Leone dovranno tirare fuori le unghie e combattere una certa confusione.

Le coppie dei Pesci presto riceveranno una novità. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 28 gennaio

Leone - 12° in classifica - Siete dignitosi e orgogliosi di voi stessi, perciò molte volte risultate presuntuosi ed avete la tendenza a comandare. Ultimamente qualcuno si sente perso e confuso. Sarà il freddo, sarà la monotonia quotidiana, vi sentite schiacciati. Avete bisogno di una bella scossa, ma non aspettate a oltranza e agite. Questa giornata favorirà le riflessioni. Presto dovrete tirare fuori le unghie e ruggire, esattamente come l'animale che rappresenta il vostro segno zodiacale.

Affidatevi alle vostre intuizioni e cercate di chiudere questo mese con un buon attivo.

Gemelli - 11° posto - In questo periodo avete una maggiore necessità di denaro. Un imprevisto emerso all'interno della sfera professionale o finanziaria vi ha scosso nel profondo dandovi mille preoccupazioni. Ci sarà da rivedere qualcosa, forse un'associazione o una collaborazione. Recentemente avete vissuto un conflitto, probabilmente vi siete offesi durante un confronto ed avete preso le distanze.

In famiglia tornerà il sereno e la tensione emersa nel weekend sarà archiviata. Comunque sia, in giornata sarete alle prese con il vostro lavoro o lo studio. Avrete un compito particolare da portare a compimento entro la fine della settimana. Non mancheranno faccende casalinghe, purtroppo la casa non si sistema da sola e non ricevete l'aiuto giusto.

Scorpione - 10° in classifica - Molte volte vi infuriate perché non vi danno una mano in casa oppure vi contraddicono.

Dovete sempre occuparvi di tutto: spesa, figli, faccende domestiche. Recentemente siete finiti al centro di una discussione che vi ha sconvolto mentalmente. Tendete a lamentarvi senza sosta analizzando ogni cosa nei minimi dettagli. In quest'ultimo martedì di gennaio 2020, la serenità busserà alla vostra porta e metterà a tacere ogni dubbio e dissidio. All'interno della coppia tenete a bada la vostra impazienza e lasciatevi andare. Chi è tornato single di recente, dovrà ben guardarsi dai ritorni di fiamma perché 'Il lupo non perde il vizio'.

Sagittario - 9° in classifica - In amore i conflitti tendono a guastare l'andazzo della giornata, ma il più delle volte aiutano a fortificare un legame.

Gennaio sta per scivolare via ed è stato un mese sottotono e con poche opportunità interessanti. Ci sono state delle questioni spinose da superare e la stanchezza ha quasi sempre dominato. Presto avrete modo di rimettervi in carreggiata e di sconfiggere quel sentimento contrastante che ultimamente provate. Siete un segno molto forte, un vero spirito libero. Quando l'inverno sarà concluso tornerete a vedere la luce. Sperimentate cose nuove, rimettetevi in gioco e non fatevi frenare dai dubbi.

Ariete - 8° posto - Sarà una giornata estremamente impegnativa, avrete un'agenda piena di faccende da sbrigare.

Sarete tentati di mandare tutto all'aria e fuggire il più lontano possibile. Cercate di avere pazienza e resistete. In tarda serata avrete modo di tirare un respiro di sollievo e di scrollarvi tutte le preoccupazioni di dosso. Siete un segno energico e vitale, pur di vincere siete disposti a fare qualunque cosa. Non scoraggiatevi davanti agli ostacoli e tirate fuori le vostre qualità. Molto presto, quell'insidioso problema che vi attanaglia da tempo, sarà sradicato. Non trascurate il vostro fisico.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di agitazione all'interno della coppia.

Nei giorni scorsi siete stati al centro di una discussione, magari un differente punto di vista vi ha impensierito o turbato. Comunque sia, fino al weekend dovrete guardavi attentamente alle spalle. In genere, l'unica cosa che ricercate è l'armonia e l'equilibrio, non a caso siete rappresentati da una bilancia. Sarete molto creativi e questo vi sarà d'aiuto. Nel lavoro/studio dovrete essere più collaborativi. Avrete da occuparvi di una questione casalinga e qualcuno si rivolgerà a voi per chiedervi un favore. Se qualcosa non sta andando per il verso giusto, entro febbraio riuscirete a raddrizzarla.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° posto - Non dovrete dare nulla per scontato in questa giornata che si presenterà un po' traballante. La vostra pazienza sarà messa a dura prova. Evitate discussioni o scontri, prendete le cose con filosofia. 'Attira più mosche una goccia di miele che un barile di aceto', dovrete tenere bene a mente questo detto di San Francesco per tutta la giornata poiché vi sarà d'ispirazione e terrà i vostri nervi sotto controllo. Nel lavoro ve la cavate sempre egregiamente anche se qualche volta vi manca l'ispirazione e la voglia di fare. Qualcuno vorrebbe trasferirsi o cambiare percorso di lavoro/studi, ma teme di sbagliare.

Nella vita è meglio rischiare piuttosto che rimanere chiusi in gabbia e avere dei rimpianti. Se c'è un progetto o un'iniziativa particolare in atto, fate un passo alla volta perché i notevoli risultati si ottengono piano piano.

Toro - 5° in classifica - 'Non è tutto oro quel che luccica'. In questo martedì dovrete tenere la guardia alta e scansare alcune trappole velate. Siete degli ottimi amici in quanto abili ascoltatori e dispensatori di buoni consigli. Chi vi vuole bene si fida molto di voi. In giornata sarete molto indaffarati, specialmente se lavorate in proprio. Entro la fine della settimana riuscirete a risolvere tutte le questioni economiche o familiari rimaste in stand-by.

Avete bisogno di una vacanza, quindi programmate qualcosa di entusiasmante da fare tra qualche mese. L'amore e i sentimenti non devono passare in secondo piano e questo vale anche per quei cuori solitari che spesso preferiscono una frequentazione fugace o un semplice flirt.

Capricorno - 4° posto - State vivendo un periodo niente male. In questo martedì non vi mancherà la carica. Chi lavora alle dipendenze vorrebbe mettersi in proprio, ma teme di poter fallire. Per ottenere un cambiamento bisogna impegnarsi ogni giorno senza cedere alla svogliatezza e all'incertezza. Chi si fa sentire ha maggiori possibilità di agguantare il successo.

Questa giornata sarà favorevole per i progetti a lungo termine e per le guarigioni. Coloro che recentemente non sono stati bene oppure stanno tuttora affrontando un periodo estremamente delicato, avranno lo sprint giusto per ricercare un po' di positività. State mettendo via dei soldi, ma siate bilanciati e non rinunciate a godervi la vita.

Vergine - 3° in classifica - La Luna in Pesci renderà questo martedì a dir poco magico anche se qualcuno dovrà risolvere dei contenziosi. Riuscirete ad arrivare a fine serata concludendo diverse faccende. In giornata niente vi toccherà, nemmeno le critiche più feroci.

Cercheranno di provocarvi, ma non sarete interessati ad infiammare la polemica. Evitate le discussioni e cercate di avere un atteggiamento distaccato, non intromettetevi nelle questioni altrui. All'interno del lavoro c'è una forte competizione, non stressatevi inutilmente inseguendo un obiettivo irrealistico. Nel weekend avrete a che fare con una notizia che vi lascerà senza parole.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vedrà proseguire il vostro stato di relax. La stanchezza del lunedì sarà recuperata e incomincerete a sentirvi maggiormente sereni. Per alcuni pesciolini, le maggiori difficoltà si presenteranno all'interno di un rapporto ma in serata sarà tutto risolto.

Prendetevi una pausa, ultimamente avete sudato più del dovuto e siete un pochino stressati. Non saranno da escludersi delle opportunità. In amore, le coppie presto vivranno un momento idilliaco grazie ad una novità.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 28 gennaio dice che questa sarà la migliore giornata dell'intera settimana. In genere vi destreggiate tra casa, lavoro e famiglia, per questo siete sempre stressati. Molte volte finite per rivangare il passato, ma non dovete mai darvi per vinti perché siete un segno pieno di risorse. Se c'è un problema, incominciate a cercare una soluzione e chiedete aiuto se occorre.

Nel lavoro o nello studio c'è qualche attrito, forse un collega o un compagno vi rema contro rendendovi le giornate ancora più complicate. Siete emotivi e testardi. Esattamente come l'animale che vi rappresenta (il granchio) le vostre chele non mollano mai la presa sulle cose che desiderate profondamente. Presto arriverà una buona entrata economica e farete i salti di gioia.