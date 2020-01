L'Oroscopo di domani, lunedì 27 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà in Pesci e questo favorirà tutti i segni d'acqua. Questo lunedì sarà piuttosto differente dai soliti anche se ci saranno delle faccende da eseguire. La settimana ripartirà tra mille aspettative e speranze. Lavoro, amore e soldi saranno gli argomenti più interessanti di questa giornata. Ci sarà un maggiore sprint, come nel caso dei nativi del Cancro mentre i Capricorno godranno di una bella ventata di empatia all'interno del rapporto amoroso.

Non mancheranno novità finanziarie per i Leone. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 27 gennaio

Toro - 12° posto - Settimana che parte un po' al rilento a causa della poca voglia di lavorare o di studiare. Via via che i giorni passano sentite il bisogno di trascorrere del tempo maggiore con i vostri cari, gli amici e gli hobby. C'è un problema che vi tormenta, spesso vi sembra che sulla vostra testa penda la famosa spada di Damocle.

Non siete granché convinti della vita che fate. Il tempo è prezioso, non sprecatelo dietro ai progetti o ai lavori sbagliati, non avete alcun bisogno di circondarvi di persone negative. Mettete a tacere quella vocina interiore che vi denigra o vi impedisce di essere spontanei. Anche se questa è una giornata sottotono, non scoraggiatevi e tenetevi pronti perché qualcosa sta per cambiare all'interno della vostra vita.

Sagittario - 11° in classifica - Sarà una giornata all'insegna della preoccupazione, dovrete battagliare contro uno strano stato di agitazione. Prendetevi del tempo per cercare di capire qual è la via più giusta da percorrere, evitate di tuffarvi di petto in nuove situazioni. In realtà, in questo lunedì l'attenzione si concentrerà maggiormente sugli aspetti familiari. Forse è giunto il momento di cambiare la disposizione mobiliare.

A volte basta una piccola modifica per ritrovare una ventata di ottimismo e di energia. Dovrete tenere duro fino a martedì, dopodiché tornerà il sereno e ogni problema sarà archiviato. Il corpo, da tempo richiede maggiori attenzioni, ultimamente lo avete trascurato a favore della sedentarietà. Muovetevi di più e diminuite il consumo dello zucchero.

Ariete - 10° posto - Sarà una giornata piena di attese e di ritardi. Da tempo state portando avanti qualcosa che per voi conta molto, magari una relazione, un nuovo lavoro oppure un progetto destinato a sbocciare entro l'estate. Le coppie presto riceveranno una sorpresa.

Siete sempre indaffarati e spesso pensate a quanto vorreste essere liberi. Avete un gran bisogno di una tregua, di prendervi una pausa dal lavoro e dai consueti obblighi familiari. In questo lunedì dovrete tenere gli occhi aperti, soprattutto se siete single dato che avrete maggiori possibilità di incontrare una persona interessante. Non gettatevi a capofitto nelle cose, il sugo viene più buono quando lo si cuoce a fiamma bassa.

Vergine - 9° in classifica - Questo sarà un lunedì un pochino pesante. Potrebbero verificarsi dei rallentamenti o dei cambi di programma. Nel lavoro o all'interno di un'amicizia potrebbe emergere una discussione spinosa.

Qualche disaccordo vi risucchierà via tutta la pazienza. L'unica nota positiva sarà l'amore. Le coppie più salde hanno la fortuna di avere al proprio fianco una persona speciale con la quale sfogarsi e confidarsi. Concentratevi solamente su quelle cose che fanno bene all'anima. Non prendete per oro colato i consigli altrui, è importante seguire i propri istinti e concedersi il lusso di fare errori perché sbagliando si impara.

Gemelli - 8° posto - Aspettatevi una giornata un filino nervosa e agitata. Un conto rimasto in sospeso da tempo tornerà a bussare alla vostra porta. Non disperatevi, finalmente potrete rimettere le cose a posto.

Nella sfera lavorativa è probabile che vi affideranno un certo incarico che richiederà del tempo da parte vostra. Non fatevi prendere dal panico o dalla crisi di nervi, piuttosto affidatevi all'influenza di Venere e Nettuno che vi suggeriranno la strada migliore da percorrere. Chi desidera fare carriera non dovrà fare l'errore di trascurarsi, è molto importante sentirsi bene con se stessi sia fisicamente che mentalmente. Coloro che badano ai figli potrebbero ricevere una notizia sul loro conto.

Leone - 7° in classifica - Giornata riflessiva. Dovrete rivalutare una certa condizione lavorativa o sentimentale.

Qualcuno sta attraverso un periodo di forte crisi, ma presto sarà possibile superarlo. In questa giornata avrete un po' di lavori da sbrigare. Chi sta uscendo da poco con una nuova persona dovrà prendersi del tempo per approfondire la conoscenza. Non permettete a nessuno di giocare con il vostro cuore, proteggetevi. Novità sul fronte finanziario. Un investimento darà al più presto i suoi frutti, ma dovrete essere prudenti con le spese. La fine del mese si avvicina e rischiate di ritrovarvi con il conto in rosso, per cui cercate di prevenire.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - Qualcosa bolle in pentola.

L’Oroscopo di domani 27 gennaio vi vedrà pieni di creatività e di sprint, questo sarà positivo per coloro che svolgono un lavoro a dir poco faticoso. Da un po' state combattendo una guerra che vi rende piuttosto preoccupati. Presto vi toglierete una soddisfazione. Per quanto riguarda l'amore, evitate di scaricare i problemi sul partner o sulla famiglia altrimenti finirete per risultare pesanti e offensivi. Siete soliti soffrire di ansia e tendete a preoccuparvi per ogni piccola sciocchezzuola. Valutate l'idea di intraprendere un percorso meditativo oppure di ritagliarvi un po' di tempo per un hobby rasserenante.

Tutto quello di cui avete bisogno e l'affetto familiare e la pace interiore.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche spingono a prendere una posizione in questa giornata. Le stelle vi vedranno battagliare contro un forte stato di indecisione. Qualcosa vi tormenta da tempo e non sapete che pesci prendere. Forse non vi piace il vostro lavoro e lo fate solamente per denaro oppure perché siete convinti di non avere alternative. Sfruttate questa settimana per guardarvi intorno. Ritagliatevi del tempo per studiare e ampliate il vostro raggio di ricerca. Prima o poi spunterà un'occasione migliore, ma dovrete impegnarvi affinché ciò accada.

Mettete insieme i vostri talenti e accadrà una magia incredibile. La maggior parte dei cuori solitari sentono l'esigenza di avere qualcuno con cui condividere le giornate. Presto Cupido scaglierà la sua freccia. Le coppie chiuderanno questa serata in maniera speciale e sfavillante.

Acquario - 4° posto - Coloro che da poco hanno mosso i primi passi nel mondo adulto, si ritroveranno a vivere un bel momento magico dividendosi tra studio/lavoro e amori tormentati. Qualcuno è innamorato oppure ripensa ad un vecchio amore. Comunque sia, questa sarà la giornata dedicata ai sentimenti. Le coppie che vivono distanti, presto si riconcilieranno.

Pensate al futuro e prendete le decisioni che più vi rispecchiano. Occhio ai colleghi invidiosi, cercate di tagliare corto e di parlarci il meno possibile. Da tempo tenete d'occhio un immobile, un oggetto tecnologico o un vestito mozzafiato, ma non aspettate troppo a concludere l'acquisto. Entro la primavera ci saranno dei movimenti interessanti. Se avete intenzione di fare una vacanza altrove in estate, cercate di programmare al più presto ogni cosa.

Capricorno - 3° in classifica - Più volte è stato ribadito che questo 2020 sarà favorevole al vostro segno. Incomincerete questa nuova e promettente settimana con il piglio giusto.

Le prossime 48 ore saranno le più valide ed ispirate, quindi saranno agevolati coloro svolgono un mestiere che richiede fantasia e concentrazione. Siete intenzionati a concedervi un bel viaggio estivo anche se il lato economico vi desta un po' di preoccupazioni. Chi è solo non lo sarà ancora per molto. Novità in arrivo per le giovani coppie: entro un paio di anni convolerete a nozze oppure andrete a convivere. Per quanto riguardano le coppie di vecchia data, in serata l'empatia sarà stellare.

Scorpione - 2° posto - Avrete 48 ore di stelle belle. Affidatevi alla Luna in Pesci e lasciatevi guidare.

L'atmosfera risulterà romantica e piena di ispirazione, tutto questo agevolerà sia la carriera che i sentimenti. Al più presto qualcuno si renderà conto di avere una cotta per una persona che vede abbastanza spesso, magari su un mezzo pubblico, a scuola o a lavoro. Le coppie sposate, recentemente hanno avuto uno scambio d'opinioni, ma questa settimana sarà molto più serena e pacata. Avete bisogno di una ventata di romanticismo e di una bella dose di avventura, ma dovrete attendere il mese di febbraio.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani dice che sarà la vostra giornata migliore dell'intera settimana e questo grazie al transito della Luna nel vostro segno. L'amore di coppia risulterà più accentuato che mai ed anche il vostro fascino sarà insuperabile. Sarete molto ricercati. Gli amici e le amiche non riescono mai a fare a meno di voi. Siete abili ascoltatori e dite sempre la parola giusta al momento giusto. In giornata dovrete solamente fare un po' di attenzione ad alcune questioni lasciate in sospeso. Cercheranno di dirvi cosa dovete fare e come muovervi, ma l'ultima parola spetterà soltanto a voi. Presto giungerà un'entrata sostanziosa che vi permetterà di compiere un ulteriore passo avanti verso i vostri sogni.