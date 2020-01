L'Oroscopo della giornata di martedì 28 gennaio prevede interessanti novità in amore per i nativi Gemelli, che saranno protetti dal pianeta Mercurio, mentre Cancro avrà un po’ di fortuna da poter sfruttare nel migliore dei modi. La Luna transiterà nel segno zodiacale dei Pesci, che non faranno a meno di essere allegri con chiunque, mentre Sagittario farebbe meglio a prestare attenzione alle scelte che farà sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di martedì 28 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 28 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: un oroscopo piuttosto discreto per voi nativi del segno durante la giornata di martedì, grazie a Marte benefico dal segno di fuoco del Sagittario.

La sfera lavorativa prevede numerosi consensi da parte dei colleghi e dei vostri superiori. In questo modo potrete decidere voi come condurre i vostri progetti e ricavarne il massimo. In amore la passione tra voi e il partner tornerà ad essere la cosa più importante per voi e la vostra anima gemella saprà apprezzare la vostra premurosità. I single potrebbero ottenere discreti risultati con una persona in particolare. Voto - 8

Toro: dovreste cercare di prendervi qualche vizio in meno per evitare di avere problemi in futuro.

In amore avrete Mercurio benefico che vi renderà molto abili a parlare con il partner. Potreste approfittarne per far luce su alcuni malintesi e incomprensioni avute nelle giornate precedenti. Per i single potranno esserci incontri interessanti. Nel lavoro soltanto perché ancora non vedete i risultati del vostro impegno non significa che state lavorando per nulla. Abbiate pazienza. Voto - 7,5

Gemelli: Mercurio in quadratura nel segno amico dell'Acquario completa per voi un oroscopo decisamente a vostro vantaggio.

Sul fronte sentimentale ci saranno delle interessanti novità tutte da vivere con il partner. I single avranno a disposizione una buona dose di fascino da usare al meglio per sedurre la loro potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro state vivendo una buona fase, che fareste bene a sfruttare con criterio per ricavarne il massimo. Voto - 8,5

Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte durante la giornata di martedì, e alcune cose che credevate stessero andando male, in realtà prenderanno la giusta piega.

Sul fronte sentimentale l'oroscopo v'invoglia a impegnarvi per non deludere il partner e fare del vostro meglio per la vostra relazione di coppia. Se siete single alcune vostre aspettative verranno finalmente soddisfatte. Sul posto di lavoro sarete volenterosi, animati dalle migliori intenzioni, concludendo con calma un impegno dei giorni scorsi che vi aveva dato parecchio filo da torcere. Voto - 8

Leone: fareste meglio a non essere troppo invadenti nei confronti del partner secondo l'oroscopo di martedì, per evitare di rovinare il vostro rapporto, attualmente positivo. Infatti il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale potrebbe portare qualche ostacolo da superare, chiedendo pazienza e molta calma.

Se siete single, se state soffrendo per amore prendete in mano la situazione e fate qualcosa per stare meglio. Sul posto di lavoro non ostinatevi a fare esattamente come volete voi. Potrebbe essere la scelta sbagliata. Voto - 6,5

Vergine: un oroscopo che prevede la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì che, assieme a Venere in opposizione, fareste meglio a non correre troppi rischi. Sul posto di lavoro, infatti, lasciate perdere quelle offerte all'apparenza facili da portare a termine e con ottimi guadagni. In amore il vostro rapporto con il partner riceverà delle rassicurazioni che vi metteranno a vostro agio e faranno venire in voi la voglia di amare il partner come non avete mai fatto prima.

Per i single potrebbero arrivare delle nuove amicizie. Voto - 7

Bilancia: gli influssi del Sole in trigono al segno dell'Acquario vi daranno la possibilità di recuperare un'amicizia che credevate fosse ormai giunta al termine. In amore sarete presi da un forte spirito d'iniziativa che vi permetterà di stupire il partner. I single si prepareranno a sorprese e novità che arriveranno presto. Sul posto di lavoro l'oroscopo annuncia che svolgendo le vostre mansioni in collaborazione di colleghi fidati, avrete probabilmente dei risultati migliori. Voto - 8,5

Scorpione: sentirete la necessità di trascorrere il vostro tempo in compagnia dei vostri cari o dei vostri amici secondo l'oroscopo della giornata di martedì, soprattutto se siete single e nati nella seconda decade.

In ambito sentimentale se avete qualche questione importante da chiarire con il vostro partner, cercate di non perdere le staffe per nulla e chiarite la questione con calma. In ambito lavorativo dovrete distribuire al meglio i vostri impegni per non ritrovarvi indietro. Voto - 7,5

Sagittario: dovrete prestare attenzione alle scelte da fare sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di martedì. Venere in posizione sfavorevole, infatti, potrebbe portare qualche ostacolo da superare e fareste meglio a concentrarvi sulle mansioni di cui sapete già cosa fare. In amore dovrete assicurarvi soprattutto che il vostro punto di vista possa coincidere ed essere condiviso anche dalla persona amata per non causare eventuali problemi.

I single saranno particolarmente impegnati e non avranno tempo per lo svago. Voto - 6,5

Capricorno: Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo vi renderanno particolarmente aperti al dialogo nei confronti del partner. In questo modo potrete mantenere un buon rapporto con il partner chiarendo alcuni punti della vostra relazione che non funzionano più correttamente. I single troveranno difficoltà nel prendere una decisione importante. Nel lavoro dovrete saper trovare da soli la vostra strada, e una volta trovata percorrerla senza ripensamenti, ma per sceglierla riflettetevi per bene. Voto - 7,5

Acquario: con il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale la sfera sentimentale sarà al centro della vostra giornata.

Sarete infatti molto seducenti, pronti a attirare l'attenzione della vostra potenziale anima gemella se siete single. Le relazioni fisse vivranno momenti di pace e serenità senza problemi di alcun tipo. Sul fronte lavorativo le energie saranno tante e grazie a Giove in posizione favorevole potrete sicuramente iniziare un nuovo progetto molto interessante. Voto - 9

Pesci: la Luna si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di martedì e, assieme al pianeta Venere, non potrete fare a meno di essere allegri e di pensare positivamente al futuro che si sta aprendo davanti a voi.

In ambito sentimentale se siete innamorati potrete godere di un magico momento di fusione emotiva con la vostra dolce metà. Se siete single potreste fare buone conquiste. Sul posto di lavoro avrete le capacità necessarie per svolgere lavori impeccabili. Voto - 9