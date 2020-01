Durante la giornata di lunedì 3 febbraio l'amore brillerà per i segni dell'Ariete e dei Pesci, ma se il primo si soffermerà maggiormente sulla sfera familiare, l'altro punterà sugli aspetti amorosi. Di tutt'altro avviso saranno i segni della Bilancia e del Cancro, con dubbi e perplessità nei confronti degli affetti.

Sul lavoro i segni che saranno imbattibili in tutti i campi saranno il Toro e il Leone, mentre la Vergine dovrà prestare la massima attenzione al proprio denaro. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata di lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: riscoprirete l'affiatamento all'interno della famiglia di origine, facendo anche del vostro meglio per risolvere eventuali tarli che si sono presentati recentemente. Un incontro sarà fondamentale per organizzare qualcosa di nuovo.

Toro: sul lavoro sarete i migliori, sia in ambito pratico che gestionale. Ottimi i progetti che si baseranno sulle collaborazioni, dal momento che la vostra dialettica raggiungerà il culmine delle sue capacità.

Gemelli: sarete un po' abbattuti a causa del lavoro della settimana scorsa, ma avrete comunque una valida motivazione pecuniaria per poter affrontare il lunedì con i suoi progetti piuttosto ambiziosi.

Cancro: sarete decisamente sottotono per l'atteggiamento o una parola di troppo da parte del partner. Sorgeranno dei dubbi a causa di qualche “voce di corridoio” su cui vorrete sicuramente investigare per capire cosa sta succedendo.

Leone: la vostra forza di volontà sarà alla base delle vostre faccende lavorative di lunedì, ma prestate attenzione alla grande competitività che si respirerà all'interno del posto di lavoro, perché non sarà molto facile emergere.

Vergine: fate attenzione al denaro, a quanto ne guadagnate in questo periodo e a quanto ne spenderete durante il corso di questa settimana. La vostra parsimonia sarà importante per eventuali spese extra.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' giù di corda per qualche faccenda sentimentale rimasta insoluta, ma sul lavoro tutto sommato raccoglierete le soddisfazioni che vi serviranno per un eventuale salto di qualità in ambito professionale.

Scorpione: avrete una questione aperta con un amico che richiederà la massima calma per essere risolta. Utilizzate tutta la diplomazia di cui disponete per non arrivare ad una discussione accesa che potrebbe mettere a repentaglio la vostra amicizia.

Sagittario: volenterosi. Sarete disposti a caricarvi di lavoro per poter non solo guadagnare e sviluppare nuove idee progettuali, ma anche per dare una mano ai colleghi. Stress da tenere sotto controllo.

Capricorno: stabili. Sia il lavoro che l'amore saranno tranquilli e tutto sommato stabili, ma avvertirete una situazione alquanto spinosa che vi darà del filo da torcere.

Ottime le remunerazioni pecuniarie.

Acquario: sarete brillanti ed energici sul lavoro, tanto che molti potrebbero chiedervi aiuto per questioni che soltanto voi sarete in grado di risolvere. La famiglia sarà un valido supporto per un investimento importante.

Pesci: la passione la farà da padrone all'interno della vostra relazione, ma anche i single potrebbero risultare alquanto magnetici e seducenti. Sarà necessario avere anche molto dialogo e affinità emotiva.