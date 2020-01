L'oroscopo del 30 gennaio è pronto a informare sull'andamento sentimentale di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia.

Il Toro riceverà una gradita sorpresa, mentre il Cancro inizierà a dubitare della propria relazione. Approfondiamo ora le previsioni relative a tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra dolce metà vuole progettare con voi cose importanti. Dimostrate di essere felici di questa scelta. Non sempre avete dato l'impressione di tenere particolarmente ad alcune proposte ricevute.

Date il vostro assenso solo se fermamente convinti.

Toro: avete raggiunto un buon equilibrio di coppia, sfruttate al meglio questa situazione e rendete felice il partner. Sarete particolarmente contenti per una sorpresa che vi sarà riservata. Qualche volta siate anche voi promotori di qualcosa di sensazionale.

Gemelli: è la giornata adatta per qualche chiarimento con la persona amata, era un po' di tempo che entrambi volevate far luce su alcuni accadimenti. Il dialogo rafforzerà l'unione e vi farà stare più sereni.

Il partner dimostrerà di comprendere alcune situazioni e non metterà in discussione il vostro amore.

Cancro: non sarete sicuri dei vostri sentimenti, inizierete a dubitare della vostra relazione di coppia. Parlatene con il partner, magari la pensa allo stesso modo. L'importante è affrontare il problema insieme. Se ci dovrà essere una rottura, accertatevi che non comporti strascichi e veleni futuri.

L'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone: ci risiamo, la gelosia torna a essere protagonista della vostra storia. Il partner vi ama e probabilmente non merita la vostra ossessione e l'eccessiva possessività. Datevi una calmata, dovreste ormai aver capito che questo atteggiamento serve solamente ad esasperare gli animi.

Vergine: la giornata sarà molto piacevole. Penserete spesso alla persona amata, anche se non potrete essere fisicamente vicino a lei.

Il vostro atteggiamento sarà particolarmente gradito e la vostra vicinanza palpabile. Pensate ad un regalo da sfruttare quando sarete di nuovo insieme.

Bilancia: sarete molto felici accanto al vostro partner. Se ne avete l'opportunità programmate un bel pomeriggio insieme, natura e spensieratezza faranno lievitare il vostro desiderio. La serata, se tutto va nella giusta direzione, si prospetterà molto passionale.

Scorpione: sarà una giornata decisiva per l'amore. Il rapporto con il partner potrebbe interrompersi definitivamente e bruscamente. Inutile continuare qualcosa che non ha più senso tenere in piedi. Il vostro istinto vi dice di cercare nuovi stimoli e nuovi amori.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: gli astri sono dalla vostra parte, qualsiasi cosa decidiate di fare risulterà essere giusta.

Il partner rimarrà favorevolmente impressionato dalla vostra intraprendenza e dal vostro modo di comportarvi.

Capricorno: alcune incomprensioni rischieranno di minare la tranquillità di fondo della giornata. Dovrete essere abili a non dare molto peso ai litigi, continuate a cercare il vostro equilibrio. Entrambi avete in mente un obiettivo importante, non fatevelo sfuggire.

Acquario: ultimamente la sintonia con la vostra dolce metà sta venendo meno. Tutto può essere superato se c'è un sentimento di base e la voglia di farlo. Non nascondetevi dietro ad un dito e prendetevi le vostre responsabilità.

Pesci: splendida giornata d'amore. Voi e il partner sarete particolarmente raggianti, tutto va secondo le previsioni e questo non fa altro che avvicinare i vostri obiettivi. Serata romantica in vista.