L'oroscopo del 23 gennaio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Per i nativi del Cancro è un periodo penalizzante in campo amoroso. Per le persone nate nel segno Bilancia è un periodo altalenante e pieno di contrasti.

Approfondiamo adesso l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni su amore e lavoro per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Periodo positivo per le coppie datate. Usate tutto il vostro fascino per risvegliare nel partner emozioni che credeva dimenticate.

Se siete in coppia da poco tempo, allora tutto è bello perché siete agli inizi. Per i single, questa è la giornata ideale per incontrare la presunta anima gemella o per farsi notare da una persona speciale. I lavoratori dovrebbero cercare di migliorare le posizioni acquisite in campo lavorativo. Chi è in cerca di un impiego, non deve gettare la spugna.

Toro – Non ci sono stimoli particolarmente forti in amore e nemmeno problemi pressanti in coppia, a meno che non siate voi a crearveli con la gelosia e sospetti.

Forse il vostro partner è occupato a risolvere faccende di lavoro o questioni familiari, fatto sta che la passione sbadiglia e la coppia affoga nella routine piatta. Ogni questione legata al lavoro è in primo piano, non si esclude che potreste compiere anche un salto di qualità.

Gemelli – Andate a fondo dei problemi, se sono seri, affrontateli con cautela e lungimiranza. Inutile trascinare rapporti ormai logori, se sapete che la vostra felicità andrebbe completamente persa in questa manovra conservativa.

Chiudete il passato e aprite al futuro. Periodo ottimo per le questioni lavorative ed economiche. Se state cercando un nuovo lavoro, l'oroscopo vi consiglia di puntare sugli ultimi giorni di questo mese. Sfruttate bene questo periodo anche per eventuali colloqui o riunioni aziendali. Presto, raccoglierete i frutti con prudenza e astuzia.

Cancro – Periodo penalizzante per l'amore. Siete insoddisfatti, pensate e ripensate a come poter vivere emozioni più vivaci ma siete così di cattivo umore che non vi viene in mente nulla.

La soluzione migliore sarebbe quella di far passare la giornata senza compiere gesti irreparabili o pronunciare frasi offensive. Meglio prendersi del tempo, alla fine tutto si scioglierà come neve al sole e tornerà il sorriso sul viso e nel vostro cuore.

Previsioni astrologiche del 23 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Questa è una giornata che ammorbidisce anche le tensioni più esasperate.

Se non ci sono problemi in coppia, ricorderete questo periodo come uno dei più incantevoli e ricchi di sensualità che abbiate mai trascorso. Questa giornata promette ai single una girandola di incontri, una vita sociale vivace e tanta simpatia. In campo lavorativo concentratevi solo sulle vostre iniziative, facendo anche attenzione a qualche problema o agli equivoci.

Vergine – Giornata di equivoci, tensioni e polemiche.

Per fortuna, riuscite a trovare subito la soluzione a tutto. In ogni coppia ci sono alti e bassi, momenti di passione alternati a momenti di tensione. Se una persona non vi fila, non arrabbiatevi, aspettate seduti sulla sponda del fiume, prima o poi arriverà il vostro momento. In campo lavorativo dovete mantenere la calma ed essere molto pazienti.

Bilancia – Periodo altalenante. Qualche contrasto potrebbe emergere e impensierirvi. Dovete solo pazientare o aspettare. Se, invece, vi accorgete che l'amore è evaporato, l'oroscopo vi consiglia di chiudere la relazione senza rimpianti, presto qualcuno farà sorridere il vostro cuore.

In campo lavorativo è meglio munirsi di pazienza e tanta diplomazia. L'aria è frenetica, c'è fretta di chiudere i bilanci e capita spesso di dover fronteggiare degli imprevisti. Situazione promettente in campo economico.

Scorpione – Vi aspettate un periodo positivo per la vita di coppia. Se ci sono ancora dubbi e ombre in sospeso, approfittate della travolgente passionalità per chiarire ogni punto. I single, ancora in cerca di amore, potrebbero avere la possibilità di incontrare una persona interessante. Vi aspettano giornate favorevoli per corteggiare, dichiararvi e aprirvi senza più dubbi al futuro.

Il lavoro si annuncia impegnativo ma non privo di salto di qualità, che potrebbe migliorare le condizioni economiche e contrattuali.

L'oroscopo del giorno 23 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario –. In questa giornata potreste mancare di tatto e ferire, anche senza volerlo davvero. Vi si perdonerà tutto, sensuali e simpatici come siete. Si consiglia di tenere a bada le ingerenze familiari, l'unica persona che può decidere delle vostre faccende di cuore siete voi, non dimenticatelo mai. Nel lavoro ci sono arretrati che vi aspettano oppure si è creata una situazione complicata da gestire.

Sapete cavarvela, come sempre.

Capricorno – Giornata di scompiglio per il vostro cuore. Siete sempre pronti a puntare il dito sulle mancanze del partner, rimanendo troppo ciechi di fronte alle vostre pecche. Potreste avere tutte le ragioni del mondo ma se vi imponete con prepotenza e senza un minimo di dolcezza, dalla parte del torto ci finite voi. Avete in mente parecchie iniziative e proposte da valutare. Inizia un periodo favorevole per il lavoro e i soldi, anche se negli ultimi tempi avete esagerato con le uscite.

Acquario – Qualche dubbio potrebbe offuscare la vostra serenità in amore, forse si tratta di un ricordo ancora vivo nel vostro cuore, oppure di un dispiacere che non riuscite a digerire.

Se c'è amore non temete, presto i vostri problemi saranno solo un lontano ricordo. In ogni relazione c'è sempre un momento in cui non è facile amalgamare le esigenze di entrambi i partner. Periodo discreto per il lavoro e soldi. Potreste realizzare un progetto, trovare un buon impiego e migliorare l'ambito economico.

Pesci – Se state cercando una storia stabile, non gettate la spugna. Evitate, però, di mettere a repentaglio le vostre sicurezze. In campo lavorativo qualche imprevisto appesantisce questa giornata, magari qualcuno vi mette il bastone tra le ruote. Non dovete scoraggiarvi, sono situazioni che si risolvono presto.

Magari in questa giornata riuscirete a raggiungere qualche traguardo.