L'Oroscopo della giornata di giovedì 23 gennaio, prevede la Luna nel segno di terra del Capricorno, pronto a regalare ai nativi del segno un periodo positivo in amore e al lavoro, mentre per l'Ariete basterà convincersi che sarà in grado di fare qualunque cosa per partire con il piede giusto al lavoro. Il Cancro si sentirà pieno di buoni propositi da condividere con la persona amata, mentre Mercurio in congiunzione al segno dell'Acquario renderà i nativi del segno piuttosto espansivi.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 23 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 23 gennaio segno per segno

Ariete: vi basterà pensare che il mondo giri intorno a voi e che debba fermarsi tutte le volte in cui lo decidete per avere la carica necessaria sul posto di lavoro. L'oroscopo vi consiglia di mantenere il vostro morale su livelli alti per non perdere fiducia nelle situazioni più complicate. Sul fronte amoroso non impegnatevi a cercare la perfezione nella vostra relazione di coppia in quanto il legame che avete stabilito con la vostra dolce metà sarà talmente autentico, genuino e appassionante da non dare adito a dubbi o esitazioni.

Se siete single sarete in grado di apprezzare anche le più piccole cose. Voto - 8

Toro: Urano in quadratura al vostro segno zodiacale assieme a Nettuno che vi favorirà dal segno dei Pesci, completano per voi un oroscopo tutto sommato positivo per la giornata di giovedì. La sfera sentimentale vi darà un'occasione per scoprire una nuova personalità del vostro partner. Spetterà a voi decidere se apprezzare questo nuovo lato della vostra anima gemella oppure no.

I single se vogliono davvero cambiare aria dovranno essere in grado di rompere con il passato. Nel lavoro potreste prendere in considerazione l'idea di spezzare la vostra routine quotidiana e fare qualcosa di nuovo. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale formata da Mercurio, Venere e Marte che vi assisteranno nel corso della giornata di giovedì. In amore potreste vivrete momenti esaltanti con il partner, ma solo se vi lascerete andare.

Non dimenticatevi però che avrete anche degli argomenti delicati da affrontare. Per i single l'amore potrebbe passare in secondo piano, in quanto avranno altri pensieri per la testa. Sul posto di lavoro avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Voto - 7,5

Cancro: giornata ricca di buoni propositi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. La sfera sentimentale si rivelerà interessante in quanto avrete intenzione di proporre al partner dei cambiamenti nella vita sentimentale e la persona amata sarà disposta ad ascoltarvi. Per i single potrebbero fare fatica a divertirsi se alcune persone non lo permetteranno.

Nel lavoro cercate di mantenere sempre un atteggiamento sempre disponibile e se necessario, ponetevi dei limiti alle spese da affrontare. Voto - 7,5

Leone: gli influssi di Mercurio nel segno dell'Acquario completeranno un oroscopo altalenante per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso il Sole potrebbe portare qualche piccola provocazione nella vostra relazione di coppia, al punto che l'affiatamento potrebbe risentirne. Prestate dunque maggiore attenzione a ciò che direte. I single potrebbero rimanere delusi da qualcuno da cui invece si aspettavano ben altro. In ambito lavorativo fareste meglio a non relazionarvi in affari rischiosi oppure che non vi appartengono.

Concentratevi solo su ciò che sapete fare meglio. Voto - 6

Vergine: con la Luna in trigono rispetto al segno amico del Capricorno, l'oroscopo della giornata di giovedì sarà caratterizzato da eventi positivi soprattutto sul posto di lavoro. Infatti, avete lavorato sodo nelle giornate precedenti e potrete godervi il meritato premio. In amore la vostra relazione di coppia sarà molto stabile, e il dialogo sarà una parte fondamentale del rapporto. Voi single state procedendo nella direzione giusta, soprattutto con quelle persone che si dimostrano più restie al vostro modo di atteggiarvi. Voto - 9

Bilancia: gli influssi del pianeta Giove nel segno del Capricorno potrebbero portare una serie di imprevisti secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

In amore se siete nati nella terza decade potreste avere qualche problema di comunicazione con il partner, portando a qualche malinteso oppure ad un litigio. Prestate attenzione a ciò che direte o farete. Situazione differente per i single potranno contare sul loro fascino per fare presa su alcune conoscenze. Nel lavoro qualche imprevisto potrebbe rallentare lo sviluppo dei vostri progetti lavorativi, tanto che sarete costretti a ritardare di un po’ la consegna. Voto - 6

Scorpione: quadro dei transiti formato da Marte e Venere rispettivamente nel segno del Sagittario e dei Pesci, che vi doneranno le energie e il fascino necessario per trascorrere una giornata positiva.

In ambito sentimentale ascoltate cosa avrà da dirvi il vostro partner, potrebbe essere qualcosa di veramente interessante. Se siete single sono previste delle novità in arrivo. Nel lavoro prestate molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose che potrebbero sfuggirvi per non rovinare un progetto praticamente perfetto. Voto - 8

Sagittario: Marte in congiunzione al segno zodiacale, potrebbe darvi una percezione della vostra vita quotidiana piuttosto negativa. L'oroscopo vi consiglia di fare qualcosa che possa stimolarvi e portare un po’ di positività in voi. In amore lasciatevi andare alle dolci carezze del partner per far sì che l'affiatamento di coppia aumenti sensibilmente.

Se siete single potreste fare nuove conoscenze, ma spetterà a voi decidere se fermarvi ad una semplice amicizia. Nel lavoro cercherete di essere il più precisi e accurati possibile nello svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 7

Capricorno: la Luna si troverà in congiunzione al segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. In ambito sentimentale riuscirete a portare avanti la vostra relazione di coppia svolgendo alcuni progetti insieme e contemporaneamente portando una buona dose di fascino. Giove e Saturno renderanno i single particolarmente euforici, ma attenzione a tenere sotto controllo tale euforia dinanzi una persona importante.

Sul posto di lavoro se siete nati nella seconda decade, cercate di compiere qualche vantaggiosa operazione finanziaria giocando al meglio le vostre carte. Voto - 9

Acquario: Mercurio nel segno zodiacale favorisce un oroscopo discreto per voi nativi del segno. In ambito lavorativo la vostra espansività potrebbe tornarvi utile per aprire le porte a nuovi progetti su campi totalmente nuovi. In amore se siete single non potete respingere l'adulazione altrui. La passione potrebbe infatti superare la ragione. Per le relazioni fisse potrebbero esserci anche dei sani momenti di relax, che aumenteranno molto l'affiatamento di coppia.

Voto - 8

Pesci: Venere in congiunzione al segno rende la vostra giornata interessante e ricca di opportunità. Sul fronte sentimentale sarete capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona amata e godervi il meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete tante occasioni per incontrare persone con cui starete bene. Sul posto di lavoro se siete alle prese con una prima esperienza lavorativa il sapere di essere all'altezza vi renderà più sciolti e più padroni di voi stessi. Voto - 8