L’Oroscopo di lunedì 6 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (fase gibbosa calante) in Toro. Si prospetta un buona Epifania per i nativi dell'Ariete, mentre i Gemelli vivranno un lunedì abbastanza teso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di lunedì 6 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: siate ottimisti e questo sarà un buon lunedì. Qualcuno cercherà di farvi lo sgambetto ma prendetela a ridere.

Ultimamente molti nativi soffrono di risvegli notturni e sono particolarmente assonnati. Cercate di riposarvi di più, ne avete bisogno. Bene l'amore per le coppie che stanno insieme da qualche anno.

Toro: Luna ancora nel segno. Le coppie nate da poco risulteranno favorite in questo lunedì. Flirt, appuntamenti, sguardi fugaci, è tutto così magico la prima volta. In giornata, ad alcuni nativi verrà affidato un nuovo incarico o una nuova responsabilità. Bene la salute, ma copritevi bene.

Gemelli: in arrivo una giornata tesa, l’amore potrebbe vivere un certo disagio, soprattutto tra le coppie che stanno vivendo una crisi.

Tenetevi alla larga da alcuni investimenti e cercate di muovervi con cautela prima di sborsare del denaro. Sarete molto distratti e questo rischierà di compromettervi. Fate attenzione.

Cancro: in giornata dovrete fare sfoggio di tutta la concentrazione per riuscire a portare avanti un’incombenza. State attraversando un momento ansioso e pieno di pensieri. Avete voglia di fuggire e non pensare a nessuno. Fisico in calo, molti nativi trascorrono troppo tempo seduti.

Leone: aspettatevi del carbone nella calza dell’amore. I sentimenti risulteranno un po’ spenti e distanti per quasi tutti i nativi, ma sarà inutile cercare di forzare questo stato d’animo. Tempo al tempo e tutto sarà ripianato. Giornata valida per intraprendere una dieta o fare attività fisica.

Vergine: in arrivo una giornata positiva.

Anche se mancano diversi mesi alla bella stagione, sarete del tutto intenzionati a mettervi in forma e questo lunedì è il momento ideale per iniziare a seguire una dieta. Per chi lavora, in giornata ci saranno dei disturbi e una situazione risulterà intollerabile. Energie in netto miglioramento.

Bilancia: i legami di alcuni nativi appaiono distanti, c’è qualcosa che non va all’interno della relazione. Correte ai ripari, altrimenti l’annata finirà in malo modo. In giornata sarete molto concentrati e quindi un determinato lavoro otterrà dei validi risultati. Periodo ideale per iniziare una dieta.

Scorpione: lunedì perfetto per recuperare e vincere una certa sfida personale. In amore avrete modo di trascorrere una serata splendida e passionale. In famiglia soffrite l’invadenza altrui, cercate di mettere dei paletti e fatelo in maniera garbata.

Sagittario: in questa giornata sarà molto facile sbroccare e perdere la calma. Questo sarà un lunedì tormentato a causa di diverse situazioni che sbocceranno sin dalle prime ore del mattino. Ultimamente siete nervosi e soffrite per un malessere fisico. Prendetevi una pausa se possibile.

Capricorno: in arrivo una giornata perfetta per lasciarsi alle spalle un’eventuale preoccupazione. Il vostro modo di pensare è diverso da quello altrui, perciò spesso finite per discutere pesantemente. Rispetto ai giorni scorsi vi sentirete forti, qualcuno spererà in un colpo di fortuna, che potrebbe pure arrivare.

Acquario: i problemi saranno in agguato e colpiranno molti nativi già al primo mattino. Faticherete a non rispondere in malo modo al vostro interlocutore, insomma sarete decisamente irascibili. In serata con il partner sarà meglio cercare di tenersi a distanza, anche nel lavoro potrebbero emergere delle questioni spinose.

Pesci: in amore c’è aria di tradimenti o bugie, ultimamente qualcosa non quadra ma potrebbero essere semplici paranoie. Chi è solo si renderà conto di provare dei sentimenti confusionari per un collega o un compagno. Nel complesso sarà un lunedì interessante e da non sottovalutare.

Siete soliti avere le mani bucate, cercate di darvi un contegno.