La giornata dedicata all'Epifania è arrivata. Vediamo di mettere in relazione i dodici segni dello zodiaco con le previsioni astrologiche di lunedì 6 gennaio e vedere come andrà il periodo in amore e nel lavoro. A tale scopo abbiamo approntato una scaletta con le pagelle in modo tale da avere una classifica in grado di valutare i segni da Ariete a Pesci. le valutazioni sono avvalorate dai voti a partire dal peggiore fino ad arrivare ai migliori. Iniziamo a dare corso all'Astrologia andando ad analizzare nei dettagli ogni singolo segno.

In questo caso gli astri favoriscono, tra gli altri, Cancro e Sagittario.

Segni in difficoltà

12^ posizione Pesci: voto 6-. Un lieve malessere v’invoglierà a dedicare più tempo al riposo, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Siete soli? Vi prenderà all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole, di braccia aperte in cui rifugiarvi. Siete stabilmente in coppia? Fate tutto il possibile per non urtare la sensibilità del partner.

11^ posizione Bilancia: voto 6. La Luna ostile vi rende poco sicuri del vostro fascino che, invece, in questo periodo, non vi fa difetto.

Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare, con il vostro savoir-faire conquisterete tutti! In amore, cercate di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere dei difetti del partner.

10^ posizione Scorpione: voto 6+. Giornata sotto tono: avvertirete la tensione di un giorno caotico e con imprevisti non sempre graditi. Nel rapporto di coppia non vi sentite abbastanza amati e, quindi, potreste assediare il partner con pressanti richieste di rassicurazione fino ad innescare tensioni. Prestate attenzione al vostro benessere fisico.

Segni in periodo normale

9^ posizione Gemelli: voto 7. Grazie alla Luna in trigono disponete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri: riuscirete a stringere legami che si riveleranno importanti in futuro.

Se avete una relazione d’amore felice in corso, vivrete una serata magnifica, di slanci appassionati, di eros intenso.

8^ posizione Vergine: voto 7+. È il momento di compiere quelle faccende che non riuscite a risolvere da un bel po'. Non siate troppo irruenti, però. Soprattutto nei sentimenti, non dovete attaccare di fronte, ma prendere gli argomenti alla lontana, nascondendo le vere intenzioni! Porterete a termine buoni affari. Qualcuno potrà essere tentato dall’acquisto di un oggetto d’arte.

7^ posizione Acquario: voto 8. Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felicemente in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

6^ posizione Capricorno: voto 8+. L’umore è positivo: siete nella disposizione d’animo migliore. L’amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di un incontro importante, magico. Le persone che conoscerete, oggi, saranno “speciali”, attraenti e misteriose. Saranno divertenti i programmi degli amici.

Segni fortunati

5^ posizione Sagittario: voto 9-. Ci sono buone notizie per l’amore. Qualcosa si sta muovendo e tutto si incamminerà per il verso giusto dopo un periodo di crisi. Merito della Luna in Capricorno che creerà le atmosfere più seducenti: approfittatene per riallacciare il dialogo con il partner e ritrovare le sensazioni dei primi incontri, anche se non siete più giovanissimi.

4^ posizione Cancro: voto 9. Nel disegno che vi riguarda, c’è un cielo particolarmente armonico e promettente. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, ancor di più se avete un’attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso: dialogo, intesa, passione e sex-appeal vi renderanno straordinari!

3^ posizione Ariete: voto 9+. L’umore è positivo e siete tra i segni favoriti nel lavoro in quanto nella disposizione d’animo migliore. L’amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di un incontro importante, magico.

Le persone che conoscerete questo lunedì, saranno speciali, attraenti e misteriose. Saranno divertenti i programmi degli amici.

2^ posizione Toro: voto 10-. Sarete un vero e proprio vulcano d’iniziative in perenne eruzione. Avrete l’impressione di aver trovato la lampada di Aladino e un genio benevolo disposto a elargirvi ogni soddisfazione! Se avete una vita affettiva soddisfacente contate pure su un’intesa piena, tenera e felice con il partner, a cui si aggiungerà una sensualità scatenata.

1^ posizione Leone: voto 10. La Luna vi regala ottimismo e gioia di vivere! L’apertura verso gli altri trova la sua risposta nei rapporti che si fanno più distesi e più rassicuranti.

Sul lavoro saprete essere efficienti senza perdere nulla in creatività. Buon giorno per stare al fianco della persona amata, magari programmando qualcosa di speciale.