L'Oroscopo del weekend dei giorni 11 e 12 gennaio è pronto a svelare come si concluderà questa particolarissima settimana. Sabato la Luna sarà ancora in Cancro ma domenica si sposterà nel segno del Leone. I nativi dei Pesci affronteranno delle spese mentre i Bilancia avranno a che fare con un miglioramento fisico. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno.

Previsioni 11-12 gennaio dall'Ariete alla Vergine

Ariete - dovrete darvi da fare per chiudere in bellezza questa settimana poco soddisfacente.

Coloro che sono tornati a lavorare da poco, hanno faticato a trovare il solito ritmo. Sabato sera riserverà delle sorprese per le coppie nate da poco. Non si escludono inviti o appuntamenti. Rispetto a qualche anno fa, avete meno energie e voglia di mettervi in gioco. Trascorrerete una domenica molto rilassante, le famiglie organizzeranno qualcosa di piacevole.

Toro - L'amore sarà nell'aria per tutta la durata di questo promettente weekend. Se nei giorni scorsi ci sono state delle incomprensioni, da sabato pomeriggio tutto si rischiarirà.

Tornerà il sereno anche nelle questioni lavorative. Chi studia sarà in apprensione perché qualcosa non funziona o magari si vuole cambiare percorso. Approfittate di queste 48 ore per fare mente locale e prendere una decisione ferma. La salute sarà un pochino ballerina.

Gemelli - Preparatevi ad affrontare un fine settimana in crescendo. Qualcuno si ritroverà a vivere una serie di emozioni. Amate l'avventura e detestate starvene fermi con le mani in mano. Prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione, imparate a conoscere l'altro in tutti i suoi aspetti. Chi ama cucinare sperimenterà delle ricette nuove che otterranno molti complimenti. Godetevi la domenica in assoluto silenzio.

Cancro - L’oroscopo del weekend parla di emozioni a gogò. La Luna vi rende molto più romantici e passionali specialmente sabato sera.

Qualcuno si ritroverà a viaggiare o a chiudere dei conti lasciati in stand by nei giorni scorsi. Domenica vi dedicherete alle pulizie, purtroppo la casa non si sistema da sola. State portando avanti un progetto oppure avete intenzione di mettere in pratica dei consigli. Qualcosa vi stupirà in maniera particolare. Occhio alle finanze, forse bisognerà stringere la cinghia a causa di una situazione che emergerà inaspettatamente.

Leone - Sabato e domenica saranno due giornate calme in cui potrete concedervi del meritato riposo. Avete corso per tutta la settimana dandovi da fare più del solito. Tra casa, famiglia, lavoro non è facile arrivare a sera pieni di energie, specialmente se avete superato i 40. Cercate di non strafare e concedetevi un premio per l'impegno profuso. Se una certa situazione vi risulterà poco chiara, chiedete spiegazioni e cercate di risolverla il prima possibile.

Non arrendetevi davanti agli ostacoli.

Vergine - Fine settimana interessante ma anche insidioso. Non si escludono partenze o uscite, magari in famiglia o con gli amici più affezionati. Dopo una settimana carica di lavoro e faccende domestiche, sarete ben contenti di staccare la spina e riposare. Qualcuno rinvierà un appuntamento a causa della stanchezza accumulata. Preferirete trascorrere il sabato sera davanti alla televisione. Nella giornata di domenica aspettatevi degli incontri o delle visite inaspettate.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno battagliare contro alcune questioni economiche che rischieranno di ripercuotersi in amore.

I sentimenti necessiteranno di cure e attenzioni, non sottovalutate il partner. Spesso vi sentite poco compresi, cercate di dialogare pacificamente al fine di trovare un punto d'incontro. Nel lavoro le difficoltà non mancheranno ma siete un segno caparbio e tenace. Il vostro essere diplomatici e ostinati vi rende affascinanti agli occhi altrui. La salute sarà in miglioramento, ma attenzione ai colpi di vento.

Scorpione - Nelle prossime 48 ore avrete l'opportunità di vivere delle nuove emozioni. Si verificheranno degli incontri inaspettati o delle transazioni economiche interessanti. Anche il portafoglio troverà un po' di respiro.

Ultimamente avete affrontato molte spese. L'energia sarà in ripresa a partire da sabato. Domenica, invece, vi alzerete più tardi del solito per recuperare le energie sperperate in settimana. Saranno favoriti i progetti e le nuove relazioni.

Sagittario - L'oroscopo del fine settimana annuncia l'arrivo della Luna in Leone nella giornata di domenica. Ritroverete le energie per portare avanti una commissione che avete a lungo rinviato. Tra le mura di casa un eventuale problema sarà finalmente risolto. Valutate di fare più movimento ma senza esagerare. Possibili spese online. La passione e l'amore torneranno ad essere stellari.

Capricorno - Aspettatevi un fine settimana avvincente in cui saranno messe da parte tutte le difficoltà vissute nei precedenti giorni. Anche se sarete stanchi, nulla riuscirà a guastarvi l'umore. Avrete modo di emozionarvi o di sorprendervi. Finalmente potrete dedicarvi alle vostre passioni. Potrebbe rifarsi viva una persona che non sentivate da tempo. Se in passato ci sono state delle chiusure frettolose o poco chiare, presto sarà possibile ottenere delle valide risposte.

Acquario - Sarà un weekend teso in cui dovrete fare attenzione a non arrabbiarvi. Di solito siete abituati a dire tutto quello che vi passa per la mente, in queste 48 ore la cosa migliore da fare sarà tacere.

Sabato sera qualcuno potrebbe mandare a monte un appuntamento per via di un imprevisto o per la poca voglia di uscire. Tenete gli occhi aperti, con questa Luna opposta sarà meglio non strafare. Domenica un parente vi telefonerà oppure vi contatterà sui social.

Pesci - Potrebbe arrivare una richiesta d'amicizia particolare che, in futuro, regalerà delle emozioni maggiori. Da un po' di tempo desiderate una novità, tutto vi annoia e niente vi soddisfa. Le coppie potranno riscattarsi, se qualcosa non funziona più sarà finalmente tagliato via. Se la settimana è incominciata in maniera fiacca, questo weekend permetterà una conclusione migliore.

Possibili uscite di denaro, qualcuno si ritroverà a fare delle spese. Tuttavia evitate di sforare un certo budget altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario.