L'Oroscopo del week-end 11 e 12 gennaio 2020 anticipa un ottimo periodo per i segni di Fuoco. In queste due giornate coincidenti con la fine della corrente settimana, l'Astrologia risalta la presenza della Luna in Leone, ottima anche per l'Ariete favorito dal Sole in Capricorno e per il Sagittario, quest'ultimo sotto i positivi effetti della Luna in trigono a Marte. Buona la situazione astrologica anche per l'Acquario, favorito da Venere in sestile a Urano in Toro. Iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le previsioni astrologiche di sabato e domenica valutando i segni dall'Ariete ai Pesci.

Sentimenti 'galeotti' all'Ariete, passione per il Leone

Ariete: incontri galeotti! Il vostro umore sarà alle stelle in questo week-end: merito di un traguardo raggiunto oppure di una cascata di emozioni riguardanti gli affari di cuore. Non vi resta che godere di questo sabato e questa domenica fino in fondo, senza mettere paletti di sorta. Anche perché subito dopo seguirà una settimana abbastanza intensa. Avete accanto persone sincere con cui confrontarsi in modo costruttivo e a cui chiedere anche consigli riguardanti la vostra vita professionale.

Toro: voglia di relax! Non vi sentite in gran forma, vero? Forse siete vittima di qualche malanno di stagione. Approfittate di questo fine settimana per concedervi un’abbondante dose di riposo e di relax: sarà la soluzione migliore. Ci sono indecisioni riguardanti la vita privata: non sapete bene come agire nei confronti di una persona per cui provate qualcosa di intenso. beh, non abbiate fretta, nessuno vi corre dietro. Meglio prendersi del tempo per riflettere ancora piuttosto che combinare un pasticcio non trovate? Cercate di risolvere alcune questioni pratiche riguardanti la famiglia.

Gemelli: urge un colpo di scena! Le stelle vi incoraggiano al cambiamento, seminando sulla vostra strada qualche imprevisto che vi spiazzerà e renderà necessario un colpo di scena da parte vostra. Una volta superati i primi timori, comincerete a divertirvi sul serio e scoprirete doti che non credevate di avere.

In questi due giorni avrete una diplomazia memorabile, che vi aiuterà a girare a vostro vantaggio anche le situazioni apparentemente più sfavorevoli. Diciamo che potrete fare e dire (quasi) tutto: risulterete in ogni caso convincenti, merito anche di qualcuno che saprà farvi da spalla alla perfezione: chi sarà?

Cancro: cambiamenti in programma! Sono in arrivo grandi cambiamenti che potrebbero destare in voi un senso di smarrimento: il vostro compito è quello di vedere il lato positivo e non farsi troppe domande sul resto. Anche perché va tutto bene e le rivoluzioni sono sempre utili, in un modo o nell’altro. Dai, fate quest’ultimo sforzo e poi inizierà il sospirato fine settimana! Avete una gran voglia di evadere, allontanarsi forse un po’ dalla solita quotidianità, dalle solite facce e dalle solite cose.

Cominciate a organizzarvi ma non trascurate il lavoro e la casa: sarà una giornata impegnativa.

Leone: passione al top! Il vostro periodo magico prosegue e bisogna dire che gran parte del merito va a voi Leone. State gestendo alcune situazioni complesse nel migliore dei modi riuscendo a tramutare la vostra buona energia in risultati eccellenti. Sul fronte amoroso arrivano momenti davvero intenso e ricchi di passione. Sappiate però che non tutte le persone che vi circondano sono in buona fede. Cercate di stare un po' sulle vostre, ascoltate e parlate con tutti ma senza svelare troppo della propria vita intima.

O, perlomeno, aspettate di avere delle certezze in merito. Non vi farebbe male fare un po’ di attività fisica.

Vergine: ci sono novità! Il vostro umore in questo week-end si presume possa essere abbastanza buono. Compaiono novità all'orizzonte che alimentano grandi speranze, ricordatevi però di mantenere sempre i piedi ben saldi per terra come soltanto voi sapete fare. In serata è obbligatorio un po’ di sana distensione, anche perché sarà da mettere in conto qualche piccolo screzio sul fronte familiare. E mettete anche in conto il fatto che la responsabilità di quanto potrebbe accadere possa essere anche un po' vostra.

Da qualche giorno siete davvero poco tolleranti; chiedetevi il perché e trovate velocemente una risposta.

Sagittario vola in amore, Capricorno in affanno

Bilancia: grinta ed energia! Le stelle sono dalla vostra parte e vi danno tanta grinta ed energia positiva. Rispetto ai giorni scorsi avete le idee più chiare e siete in grado di fare le scelte più giuste. Però dovete tenere alta l’attenzione in generale e saper sfruttare l’attimo propizio; abbandonatevi soltanto fra le mura domestiche. Il vostro punto di forza, questo sabato e domenica, sarà l’ambiente familiare: tenetelo presente anche nel momento in cui sarete alle prese con difficoltà che invece riguardano l’esterno.

Vi aspetta una giornata non particolarmente positiva, ma neanche negativa a priori. Fate in modo che la serata sia all'insegna delle certezze.

Scorpione: week-end con sorpresa! Il modo migliore per trascorrere questo week-end consiste nel circondarsi della compagnia giusta e lasciar sfogo a qualsiasi pensiero, senza filtri e riserve di sorta. Chiamate a raccolta gli amici più cari, quelli fidati, quelli di una vita, magari intorno a una tavola imbandita e parlate a ruota libera in compagnia di un buon vino. Anche dal punto di vista sentimentale queste due giornate saranno caratterizzate da un incontro molto interessante, che potrebbe essere comunque veicolo di potenziali novità.

In tutti i casi, ci sarà una sorpresa: nulla di negativo, anzi!

Sagittario: fortuna in amore! In primo piano di sicuro sarà il cuore: se avete da poco iniziato una relazione, approfittatene per scoprire i punti in comune e misurare il feeling reciproco; se vivete già una storia, organizzate qualcosa con il vostro partner e non pensate al lavoro, agli impegni & company. Vi aspettano due giorni molto piacevoli e vivaci, che vi regaleranno uno spirito positivo e belle emozioni. Godeteveli senza riserve e, se dovesse essere necessario, fate di tutto affinché sia un week-end da ricordare! Cercate soltanto di fare attenzione alle finanze; insomma, non spendete troppo.

Capricorno: in difficoltà! Non fatevi turbare da eventuali difficoltà riguardanti la sfera sentimentale: trasudate passione da ogni poro, e proprio questa sarà la vostra arma vincente. Approfittate del fine settimana per organizzare qualcosa di diverso e lasciate fuori dalla porta tutto il resto. Accantonate anche eventuali dubbi e perplessità di sorta e passate subito all’azione: ciò vale soprattutto per quanto riguarda la vostra attività quotidiana. Restare in attesa non porterà a nulla; se qualcosa vi crea dubbi o timori, parlatene con chi ha una solida esperienza alle spalle e voglia di darvi una mano.

Acquario: occhi aperti! Se gli ultimi giorni sono stati un po’ duri, rallegratevi: sabato o domenica arriveranno soddisfazioni o successi su quasi tutti i fronti. Approfittatene, soprattutto nel caso in cui voi aveste voglia di mettere in atto un cambiamento tenuto in serbo da qualche tempo. Dal fronte sentimentale invece piovono sensazioni molto belle e intense. Dopo qualche travaglio interiore e lunghe riflessioni, oggi le vostre idee si faranno molto più chiare e individuerete la strada da seguire. C’è una persona che vi sta deludendo e che forse non merita più il vostro affetto e la vostra incondizionata fiducia: tenete gli occhi aperti.

Pesci: ci vorrebbe uno sfizio! Il vostro carisma in questo prossimo week-end sarà notevole. Le persone che vi circondano vi guardano e vi ascoltano con attenzione; approfittatene per seminare il terreno e avviare quel famoso progetto che vi sta tanto a cuore. Il primo traguardo di questo finale di settimana si sta avvicinando: avete voglia di concedervi uno sfizio, magari un piacere extra? Fatelo senza pensare troppo alle conseguenze; ogni tanto ci vuole! Se ciò comporta una spesa che risulta eccessiva per il vostro bilancio personale, non temete, perché presto potrete ammortizzarla bene. Se la persona amata risulta un po' irrequieta, indagate sui motivi.