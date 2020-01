L'Oroscopo del giorno 4 gennaio 2020 è arrivato, puntuale come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. In questo finale di settimana l'Astrologia ci regala un evento molto atteso da chi ha problematiche aperte in amore e negli affetti in generale: l'ingresso della Luna in Toro. Allora ansiosi di scoprire cosa potrebbero regalare le stelle in campo sentimentale e nel lavoro? Domanda non banale, anzi, buona per dare lo spunto per qualche breve anticipazione sulla giornata sotto analisi. Allora andiamo pure a dare qualche piccolo indizio su come saranno gli astri ad inizio weekend armati di tanta fiducia nonché quel briciolo di curiosità che fa sempre bene.

Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la "corona" di segni super-fortunati, questo sabato saranno Scorpione e Sagittario: entrambi i preannunciati segni avranno a disposizione una giornata considerata a priori da cinque stelle. Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo, secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di sabato 4 gennaio, coloro di Bilancia e Capricorno preventivati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko". Andiamo a mettere in chiaro la situazione segno per segno.

Classifica stelline 4 gennaio 2020

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno dello Scorpione insieme a quello del Sagittario, nel contesto valutati al primo posto nella nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente imperniata sulla giornata del 4 gennaio 2020. Invece cosa si prevede per gli altri segni? Andiamo pure a scoprirlo mettendo a nudo la scaletta con le stelline quotidiane a seguire:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Oroscopo sabato 4 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Diciamo subito che non partirà e non proseguirà in modo soddisfacente questa parte finale della settimana per voi Bilancia, visto il sabato valutato poco convincente.

Sappiate intanto che l'essere prudenti eviterà passi falsi o incomprensioni soprattutto verso le situazioni importanti. In alcuni casi sarebbe quasi d'obbligo abbandonare momentaneamente quei programmi a cui tenete tanto e che, ovviamente, solo voi sapete. Le predizioni del giorno a questo punto parlano chiaro: si preannuncia per voi nativi una giornata "sottotono". In amore infatti, la serenità sarà a portata di cuore solo se saprete ben valorizzare la fiducia e la sincerità, condizioni basilari su cui poter poggiare l'amore. Il consiglio di oggi: non date nulla per scontato! Sforzatevi nel contempo di mantenere la calma nei confronti del partner, ultimamente un po' assente nel rapporto. Single, a voi il consiglio è quello di soppesare le parole, se non altro per non ferire chi aspirerebbe a stare nel vostro cuore.

Quindi, armatevi di pazienza dimostrandovi sereni e pacati. Nel lavoro infine, alcune cose che credevate morte e sepolte si riveleranno invece ancora attuali. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate dettate dall'euforia del momento: aspettate tempi migliori.

Scorpione: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un sabato sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione.

In amore, le relazioni di cuore saranno favorite da una Luna positiva ed altamente di parte. In tanti vi getterete tra le braccia del partner con rinnovato desiderio e grande slancio. Riscoprirete certamente l’attrazione reciproca e la passione, ultimamente un po' sopita, riaccenderà quel vostro contagioso "fuoco interiore". Single, le cose inizieranno a prendere la piega che volete: in molti forse avete già intuito che la strada sembra stia diventando meno tortuosa. Diciamo che non avrete problemi a trasformare i sogni in realtà, anche perché le stelle indicano che sicuramente sarà così. Nel lavoro, avrete energia da vendere e tanto ottimismo: le vostre idee senz'altro verranno valutate positivamente.

Se vi rimboccherete le maniche come solo voi sapete fare, arriveranno a breve ottime soddisfazioni.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un sabato 4 gennaio sereno quanto basta. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà favolosa soprattutto in campo sentimentale, anche se il comparto dedicato al lavoro non è che andrà male. In molti casi si preannuncia già un sentore di novità: il periodo sarà indirizzato al realizzo di eventuali progetti, da tempo in attesa di essere messi in campo ma mai iniziati. In amore, soprattutto parlando in merito ai rapporti di coppia, in primo piano ci saranno finalmente dialogo e attrazione che rimarranno sempre vivi e vi incoraggeranno a superare eventuali difficoltà.

Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue vicissitudini a cui spesso dovete sottostare, magari per il quieto vivere. Single, per voi in piena fase di innamoramento arriveranno dolci sensazioni, difficili da spiegare ma sicuramente in grado di rendere forti le persone deboli. Parecchi cuori traboccheranno d'amore e, a far da cornice, sensualissimi momenti. Nel lavoro infine, potrebbe essere giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali: la comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Astrologia del giorno 4 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in un certo senso è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Pertanto, cercate di stare fermi e non fate nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. Il consiglio del giorno: salutate gli "scaricabarile" e andate dritti per la vostra strada! Non dovete sentirvi obbligati a sopportare chi vi stressa... Le predizioni di sabato in amore annunciano poche rassicurazioni e molti pensieri negativi: questa giornata non certo positiva per voi nativi fortunatamente verrà mitigata dall'appoggio spassionato del partner.

Rischierete anche molte arrabbiature questo è poco ma sicuro, anche perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Il vostro cuore farà richieste particolari che tuttavia non potrete accontentare: pazientate. Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo. Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi. Nel lavoro, dovrete cambiare atteggiamento se non volete avere problemi con gli altri colleghi: inteso il consiglio?

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia con le quattro stelline della normalità più scontata. In talune situazioni potrebbero esserci fraintendimenti, magari qualcuno di vostra conoscenza tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote: a rischio la riuscita di qualcosa che vi sta a cuore. In molte situazioni vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica. Un consiglio: non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno! In campo sentimentale, migliora la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie.

Col partner continuate a remare insieme nella stessa direzione, solo così potete essere sicuri di andare lontano. Single, chi tra voi è un po' titubante ma aspira ugualmente a fare nuovi incontri di certo non rimarrà deluso: infatti, con un po' di fortuna, potrà allargare la cerchia delle amicizie e poi da lì a far nascere qualcosa di importante il passo sarà breve... Nel lavoro invece, continuerà il momento quasi perfetto accompagnato da discreti successi in campo sociale. Portate avanti i vostri progetti e non temete i cambiamenti, anzi cercateli!

Pesci: ★★★★. Periodo decisamente in linea con la più scontata delle routine.

Nulla di nuovo si intravvede all'orizzonte per voi Pesci se non la solita minestra riscaldata: dispiaciuti? Tranquilli e rilassati, sappiate che c'è chi sta messo peggio di voi. Pertanto, il fare buon viso a cattiva sorte (che poi così cattiva non è, visto le quattro stelline a corredo della giornata) sarà la cosa migliore da fare. Secondo l'oroscopo del giorno 4 gennaio, riguardo l'amore, gli astri annunciano un inizio weekend non troppo affidabile. Dunque, quello che farete di buono sarà solo merito del vostro buon impegno, specialmente in coppia: fate solo attenzione a non provocare i partner se del segno di Gemelli, Cancro, Bilancia o Capricorno, potrebbero nascerne discussioni senza fine: odiate le discussioni infinite, vero?

Se single invece, nulla impedirà di dare fuoco alle polveri e godervi una situazione sentimentale piccante, decisamente stuzzicante ai fini esclusivamente carnali. Organizzate una serata con amici e divertitevi scegliendo o facendovi scegliere: l'importante sarà non passare la notte in compagnia del solo proprio cuscino... Nel lavoro, per concludere, nel corso della giornata potrebbe manifestarsi qualche piccolo intoppo. Se così dovesse essere non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli.