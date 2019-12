L'Oroscopo della settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, la classifica stelline e le previsioni zodiacali inerenti al periodo tra fine 2019 e inizio nuovo anno. In evidenza in questo contesto i soli segni appartenenti alla cordata dei primi sei tra i dodici segni dello zodiaco. Quindi in analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di togliere in anteprima il velo dalle pagelle? Diciamo subito che l'Astrologia applicata al frangente in analisi pronostica sette nuove giornate molto interessanti in amore, come pure nel lavoro, ma solo per alcuni simboli astrali fortunati.

Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo dell'attesissima classifica della settimana con le stelline quotidiane impostate sulle giornate da lunedì a domenica. In questo contesto a gongolare saranno di certo gli amici Toro (voto 10), insieme a quelli dell'Ariete (voto 8) e della Vergine (voto 7), tutti in periodo positivo. Invece ad avere giornate normali, immerse nella solita tediosa routine saranno coloro dei Gemelli (voto 6) e del Leone (voto 6). Intanto, volendo indicare a chi toccherà confrontarsi con un periodo poco performante (per non dire "negativo"), le previsioni da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio, indicano che a dover sudare le classiche sette camicie saranno coloro nati nel segno del Cancro (voto 5), purtroppo questa volta costretti a navigare a vista nel periodo.

Andiamo ai dettagli, come sempre subito dopo aver dato conto sui futuri passaggi lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare ad interagire con le previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ormai passata nella norma andremo mettere in chiaro quali saranno i prossimi cambi di settore attribuiti all'astro terrestre. Il periodo sotto analisi in questo frangente annovera in totale tre cambi di settore in programma i prossimi sette giorni. A dare avvio al periodo, la Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 30 dicembre alle ore 16:41. A seguire a metà periodo la splendida Luna in Ariete: la dolce "musa dei poeti" sarà presente nel settore del segno di Fuoco giovedì 2 gennaio alle ore 5:00. La settimana infine si concluderà con il bel transito relativo alla Luna in Toro previsto proprio il primo giorno di weekend, ossia il 4 gennaio alle ore 17:14.

Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, e prima di iniziare a mettere nero su bianco le predizioni, i voti e le stelle segno per segno, un'ultima notizia. Curiosi? Ebbene, il prossimo venerdì 3 gennaio assisteremo al passaggio del Pianeta Marte in Sagittario, spostamento messo in preventivo a partire dalle ore 09:38 della mattinata.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 8. Settimana dalle svariate opportunità per voi dell'Ariete. Il tutto consisterà nel saperle individuare e cogliere per tempo le eventuali occasioni che certamente si presenteranno. A dare soddisfazioni in amore sarà la giornata del 2 gennaio favorita dall'arrivo della Luna nel segno, pronta a garantire una formidabile "top del giorno". Non da meno saranno quelle, segnate a cinque stelle, del 3, del 4 e del 5 del nuovo anno: problemi?

Affidatevi tranquillamente alla positività delle stelle. Altrettanto buona invece, seppur leggermente al di sotto di quelle elencate finora, mercoledì 1° gennaio, valutato a quattro stelle. Un occhio di riguardo per le giornate di lunedì e di martedì previste non certamente positive. Andiamo ai dettagli:

Top del giorno giovedì 2 gennaio - Luna in Ariete;

giovedì 2 gennaio - Luna in Ariete; ★★★★★ venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio;

★★★★ mercoledì 1° gennaio (Capodanno);

★★★ lunedì 30 gennaio;

★★ martedì 31 dicembre.

Toro: voto 10. Secondo quanto evidenziato dalle previsioni astrologiche settimanali, a tantissimi di voi Toro si prospetta un periodo veramente rilassante, basato sulla prosperità fisica e, in parte, anche su quella economica.

A portare fiducia nelle relazioni sentimentali, favorendo cambiamenti strutturali altamente a favore di entrambi i partner, sarà l'arrivo della Luna nel segno. L'astro terrestre regalerà la "top del giorno" sabato 4 gennaio, precisamente a partire dalle ore 17:14 del pomeriggio. Cinque meravigliose stelline arriveranno il 30 dicembre, il 2 e il 5 gennaio, seguite dalle altrettanto buone giornate a quattro stelle che andremo a svelare immediatamente. Adesso non vi resta altro da fare che gongolare! A voi il responso restituito dalle effemeridi:

Top del giorno sabato 4 gennaio - Luna in Toro;

sabato 4 gennaio - Luna in Toro; ★★★★★ lunedì 30, giovedì 2 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 dicembre, mercoledì 1 (Capodanno) e venerdì 3 gennaio 2020.

Gemelli: voto 6.

Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza, tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire "le danze" della positività saranno martedì e mercoledì entrambi classificati a cinque stelle. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o le più attese speranze proprio in queste due giornate indicate in precedenza. Per le altre, attenzione a venerdì e sabato, valutate in parte abbastanza negativamente, ok? A seguire le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio (Capodanno);

★★★★ lunedì 30 dicembre, giovedì 2 e domenica 5 gennaio;

★★★ venerdì 3 gennaio;

★★ sabato 4 gennaio.

Cancro: voto 5.

L'oroscopo della settimana annuncia un avvio di periodo abbastanza discreto, ma nel complesso non facile da portare a buon fine specialmente nel finale. Diciamo che mercoledì, sabato e domenica dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi, ma se seguirete i nostri consigli riuscirete a limitare eventuali danni. Per esempio, giocando le vostre carte migliori in quelle giornate previste positive, ottima quella di lunedì, evitando di fare e disfare nelle restanti. Vediamo come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ lunedì 30 dicembre 2019;

★★★★ martedì 31 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio;

★★★ mercoledì 1 (Capodanno) e sabato 4 gennaio;

★★ domenica 5 gennaio 2020.

Leone: voto 6.

Settimana decisamente poco performante in certi frangenti per moltissimi di voi, cari amici del Leone. Tuttavia, ascoltando con attenzione i nostri consigli, elargiti soprattutto all'interno degli oroscopi quotidiani, non dovreste troppo "sudare" per riuscire a godervela con sana e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno in questo periodo sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette "no": giovedì 2 e domenica 3 gennaio. Invece datevi da fare soprattutto martedì e sabato, giorni indicati dagli astri come molto fortunati, in questo caso valutati con le cinque stelline della buona sorte.

A seguire in condensato relativo alle giornate top e flop:

★★★★★ martedì 31 dicembre e sabato 4 gennaio;

★★★★ lunedì 30 dicembre, mercoledì 1 (Capodanno) e domenica 5 gennaio;

★★★ giovedì 2 gennaio;

★★ venerdì 3 gennaio.

Vergine: voto 7. Si profila un Capodanno "col botto" per voi Vergine, anche se nel complesso il periodo è stato valutato esattamente con un buon "sette" in pagella. Quindi, questa ultima parte del 2019 e la prima settimana di gennaio 2020 non sarà troppo difficile da sbarcare. Perciò l'oroscopo della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 escludendo i soli lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio, entrambi da considerare come "non buoni" perché valutati rispettivamente con due e tre stelle, le restanti si prevedono positive.

Cogliete l'attimo altamente promettente giocando eventuali carte mercoledì 1° gennaio: il primo giorno del 2020 si preannuncia spettacolare per voi nativi, soprattutto in ambito sentimentale, anche se un po' meno nel lavoro. Scopriamo le pagelle relative ai restanti giorni e come sono state inserite le stelline in relazione a tutto il periodo:

Top del giorno mercoledì 1° gennaio (Capodanno);

mercoledì 1° gennaio (Capodanno); ★★★★★ giovedì 2, venerdì 3 gennaio;

★★★★ martedì 31 dicembre e sabato 4 gennaio;

★★★ domenica 5 gennaio 2020;

★★ lunedì 30 dicembre 2019.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.