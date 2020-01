Un'altra settimana sta per finire, ma prima di accogliere il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 3 gennaio. Saranno ore vantaggiose per il Sagittario, grazie a Marte che entra nel segno, ma anche per la Vergine e il Toro, favoriti in amore da un cielo estremamente positivo. Alti e bassi per la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, venerdì 3 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 3 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: il segno continua a portarsi dietro alcune incertezze e tensioni nate durante i mesi precedenti. Il weekend non sarà così positivo per voi, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Anche gestire i rapporti interpersonali non sarà poi così semplice, liti e discussioni potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo.

Toro: quella di venerdì 3 gennaio sarà una giornata vantaggiosa per il segno, le stelle vi favoriscono e soprattutto per quanto riguarda l’amore vi daranno una marcia in più.

È il momento ideale per parlare di sentimenti, cercare dei chiarimenti all'interno dei rapporti di coppia o avvicinare la persona amata. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche, ma potrete risolverle già in giornata.

Gemelli: gli influssi di Marte rendono il segno piuttosto agitato, sarà una giornata faticosa, in cui non mancheranno i contrasti e i momenti sottotono. Il consiglio delle stelle è quello di non perdere il controllo, sarà bene agire con cautela ed evitare la nascita di inutili contrasti tanto in amore, quanto in famiglia. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Cancro: l’inizio del 2020 ha permesso al segno di recuperare serenità almeno per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Al contrario delle incertezze restano in ambito lavorativo. Sarà bene evitare passi azzardati, non è il momento ideale per i cambiamenti, le proposte o gli acquisti.

Recupero a partire dalla primavera.

Leone: è arrivato il momento per voi di fare piazza pulita di tutte quelle situazioni che non vi soddisfano o vi mettono a disagio. La giornata di venerdì 3 gennaio vi offrirà la lucidità necessaria ad affrontare alcune situazioni. In amore al contrario bisognerà essere cauti, soprattutto se si vive un rapporto già altalenante.

Vergine: l’inizio del nuovo anno apre delle interessanti prospettive al segno, che stando al presagio degli astri potrà fare grandi cose durante i prossimi mesi. I rapporti e le conoscenze che nascono in questo periodo si riveleranno interessanti per il futuro, non solo quelle di tipo sentimentale, ma soprattutto in ambito lavorativo. Bene il fisico.

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è di essere prudenti perché ci sono situazioni non facili da gestire e problemi di difficile risoluzione che creeranno delle preoccupazioni.

Dei contrasti potrebbero nascere anche in amore, soprattutto per divergenze legate alla gestione dei soldi o della casa. Recupero durante la prossima settimana.

Scorpione: è un momento di alti e bassi per il segno, c’è aria di insofferenza e insoddisfazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Nonostante l’impegno qualcuno potrebbe non aver ricevuto i riconoscimenti che pensava di meritare. In amore non mancano i contrasti, mentre all'interno della sfera familiare le divergenze potranno essere chiarite entro la giornata di domenica.

Sagittario: con Marte che entra nel segno quella di venerdì 3 gennaio sarà una giornata di forte carica ed energia.

È il momento ideale per concedersi un po’ di svago, organizzare un viaggio o una serata tra amici. C’è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo le stelle premiano chi non ha paura di mettersi in gioco.

Capricorno: è un momento di confusione per il segno. Vi sentite creativi e desiderosi di cambiamento, ma qualcuno intorno a voi potrebbe ostacolarvi. Il consiglio delle stelle per questa giornata e per il weekend è quello di agire con cautela, ragionare con attenzione ed evitare le scelte improvvise.

Acquario: durante i prossimi mesi il segno potrebbe dover prendere delle decisioni importanti come un trasferimento o un nuovo impiego.

Il consiglio degli astri per questo primo mese del 2020 è quello di organizzare i prossimi passi da compiere, cercando anche di ritrovare la serenità persa in amore. Momento favorevole per gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il futuro.

Pesci: Giove non è più in opposizione, dunque inizierà nelle prossime ore un momento di vantaggioso recupero per il segno. È il periodo ideale per parlare d' amore, per fare nuove conoscenze o avviare qualcosa di nuovo in ambito lavorativo. Energia e forza non mancheranno, è il momento ideale per iniziare a praticare dello sport.