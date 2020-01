Le emozioni diventano più istintive nell'Oroscopo dell'amore di coppia del 3 gennaio dedicato alle relazioni a due. Una Luna molto impulsiva e un po' bambina anima il rapporto sentimentale nelle previsioni astrali segno per segno, facendo vivere le sensazioni in modo più immediato. Non solo Ariete ma anche Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli cercheranno di ottenere tutto e subito.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Luna nel segno fa vivere le sensazioni in modo alquanto dirompente. Quasi irruenti grazie alla presenza dell'astro d'argento che sprigiona emozioni poco governabili, dovrete puntare tutto su un'intuizione fortunata che fa incanalare le energie in modo costruttivo.

Toro: troppo impazienti con la persona amata, potreste essere molto irruenti poiché presi dalla smania di attuare un cambiamento innovativo. Venere e Luna in opposizione promettono nuove esperienze, ma cercate di essere più flessibili.

Gemelli: una sferzata di energia viene elargita da Luna in sestile astrologico che rende le sensazioni più allegre. Un'energia molto scoppiettante non vede gli ostacoli ma solo un modo per superarli con successo e grinta.

Cancro: l'astro d'argento in quadratura astrologica fa fluire le emozioni come un fiume in piena.

Difficile trattenere ciò che serbate nel cuore, il tutto uscirà fuori in maniera imprevedibile. Attenzione a un'intensità emotiva che quasi sfida il partner con un atteggiamento volitivo.

Leone: la parola attesa sarà bandita dal vostro vocabolario. Attenzione che questo modo di abolire le limitazioni e il desiderio di avere tutto e subito potrebbe produrre una frustrazione nei confronti dell'amore.

Vergine: l'energia marziana dallo Scorpione sarà indirizzata al meglio e in modo naturale, dando il via a un'evoluzione che abbraccia sia la sfera interiore che l'amore di coppia in modo costruttivo. Il tutto sarà avviato senza forzature e in modo alquanto graduale, per progredire con consapevolezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni errori di giudizio che potrebbero creare qualche attrito in coppia.

Luna in dissonanza di certo non aiuta a risolvere il tutto e potrebbe sprigionare un'instabilità pericolosa per la relazione a due.

Scorpione: buona la sensualità e la carica magnetica di Marte che elargisce uno spiccato sex-appeal. Attenzione solo a una quadratura di Venere che sprona a fare di più in coppia.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno dall'Ariete rende tumultuose le emozioni e potreste lasciarvi andare a seguire un modo di amare più istintivo, che non si darà pace finché non avrà soddisfatto i suoi bisogni. Le emozioni coinvolgono mente, cuore e corpo inducendo a far salire a galla tutte le sensazioni celate.

Capricorno: l'influenza dell'astro d'argento è in quadratura e potrebbe conferire un modo di amare troppo testardo e volubile. Lunatici e altalenanti a causa di questi influssi lunari, potreste gettare un'ombra sulla felicità di coppia causata da una voglia di attuare cambiamenti troppo bruschi.

Acquario: buono l'aspetto planetario di Venere in sestile a Luna che garantisce empatia, sensibilità, intuizione e fascino. Attenzione solo a Marte in quadratura che potrebbe rendervi un tantino irruenti.

Pesci: la voglia di migliorare la sfera amorosa è tanta e Nettuno nel segno regala una luce speciale, in grado di rendere il rapporto sentimentale più vivido e originale. Se capiterà qualche piccolo screzio, sarà a causa di Giove e Mercurio che limitano un po' una comunicazione riparatrice.