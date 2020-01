L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Ovvia la risposta affermativa, quindi come al solito prima di iniziare a decantare il grado di positività/negatività dei singoli segni, d'obbligo dare qualche piccola anticipazione sul quadro generale.

Parlando in merito ai simboli astrali in analisi in questo contesto, senz'altro gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi dei Pesci (voto 8). A seguire a ruota troviamo due altri segni in periodo positivo, il Capricorno (voto 7) e l'Acquario (voto 7). Si prevedono invece sette giornate mediamente sulla linea della sufficienza per coloro nativi dello Scorpione (voto 6) e del Sagittario (voto 6). Invece, per quanto riguarda la parte "difficile" del periodo, gli astri annunciano abbastanza impegni per gli appartenenti alla Bilancia (voto 5), probabilmente tartassati da situazioni astrali poco congeniali al segno.

A questo punto senza titubare oltre, andiamo a mettere in chiaro le nuove previsioni da lunedì 6 a domenica 12 gennaio e scoprire nei dettagli come si presenta (sulla carta) la seconda settimana del mese attuale.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 5. Le sette giornate di prossima venuta, in analisi nel trattato astrale odierno, osserveranno per voi Bilancia un andamento certamente a basso profilo. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con lunedì, martedì e domenica, in questo frangente valutate negativamente. Il consiglio? Ebbene, soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni oppure progetti da mettere in gioco non fatelo nelle due giornata indicate poc'anzi, ok? Dateci dentro invece mercoledì 8 gennaio, l'unica e sola giornata valutata a cinque stelle.

Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:.

★★★★★ mercoledì 8 gennaio;

★★★★ giovedì 9, venerdì 10, sabato 11;

★★★ lunedì 6, domenica 12 gennaio;

★★ martedì 7 gennaio 2020.

Scorpione: voto 6. Prendete nota delle giornate messe in preventivo come positive (lunedì e mercoledì) e state alla larga da quelle poco positive (venerdì e sabato): gli astri raccomandano massima concentrazione e nessuna distrazione nelle giornate più a rischio, ok? L'importante per voi, amici dello Scorpione, sarà di vivere la settimana in modo assolutamente normale, senza dare troppo per scontate le cose. Di seguito le stelline giornaliere attribuite al periodo in oggetto, fatene buon uso:

★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 gennaio;

★★★★ martedì 7, giovedì 9, domenica 12;

★★★ venerdì 10 gennaio;

★★ sabato 11 gennaio 2020.

Sagittario: voto 6.

Settimana preventivata con il voto della sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive: una coincidente con quella di martedì 7 gennaio e l'altra cadente il giorno 10. Le restanti saranno da navigare a vista, senza fare più del necessario rispetto a ciò che il periodo potrebbe richiedere. Vale sempre il solito consiglio per i periodi cosiddetti "no": fate poco e quel poco fatelo con la testa a puntino! Pronti a scoprire le stelline giornaliere relative alla seconda settimana di gennaio? A voi il resoconto astrologico in bella vista nel prospetto a seguire:

★★★★★ martedì 7, venerdì 10;

★★★★ lunedì 6, sabato 11, domenica 12;

★★★ mercoledì 8 gennaio;

★★ giovedì 9 gennaio 2020.

Capricorno: voto 7.

In arrivo una settimana valutata abbastanza positiva, come certamente molti di voi più ferrati in materia astrologica senz'altro si aspettavano. Niente da preoccuparsi pertanto, basterà comportarsi come al solito con una certa concentrazione in più nelle cose impegnative. Diciamo che il periodo non sarà male, anche se in determinate giornate osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente giovedì e domenica, rispettivamente da considerare con il "sottotono" e da "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro lunedì, martedì e venerdì. Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni:

Top del giorno lunedì 6 gennaio;

lunedì 6 gennaio; ★★★★★ martedì 7, venerdì 10;

★★★★ mercoledì 8, sabato 11;

★★★ giovedì 9 gennaio;

★★ domenica 12 gennaio 2020.

Acquario: voto 7.

Sette giornate mediamente discrete ma con alcune a tono medio-basso. Ottima sia la parte centrale che quella finale del periodo, purtroppo con un pessimo lunedì ("ko") e un meno peggio martedì ("sottotono"), sicuramente da mettere in conto come decisamente poco positivi. Consolatevi invece con la splendida giornata riservata a voi dall'Astrologia del periodo e coincidente con mercoledì 8 gennaio, la vostra "top del giorno". A seguire la scaletta con le stelle giornaliere pronta a riepilogare quali saranno le giornate buone e quelle "no":

Top del giorno mercoledì 8 gennaio;

mercoledì 8 gennaio; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11;

★★★★ venerdì 10, domenica 12;

★★★ martedì 7 gennaio;

★★ lunedì 6 gennaio 2020.

Pesci: voto 8.

In base a quanto messo in evidenza dalla vostra carta astrologica, la settimana in arrivo potrà contare su una splendida sequenza di giornate positive. Attenti solo alla partenza del periodo, certamente da tenere sotto controllo per via di due giorni valutati negativamente (lunedì e martedì). Da segnalare la splendida giornata al "top del giorno" del prossimo 10 gennaio, sostenuta davvero alla grande dalla splendida Luna presente nel segno del Cancro (segno di Acqua), per voi Pesci (altro simbolo di Acqua) altamente positiva. Passiamo subito alle stelline quotidiane di vostra competenza espresse dallo specchietto riassuntivo seguente:

Top del giorno venerdì 10 gennaio;

venerdì 10 gennaio; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 gennaio;

★★★ lunedì 6 gennaio;

★★ martedì 7 gennaio 2020 .

Classifica stelline settimanale segno per segno

In bella mostra e disponibile per essere svelata a voi lettori, puntuale come sempre alla stregua di un orologio svizzero, la nuova classifica della settimana è pronta a decretare quali segni avranno massimo supporto da parte dell'Astrologia del periodo e chi invece dovrà restare ancora un po' "a bocca asciutta" in attesa di tempi migliori.

Ansiosi di mettere in chiaro la scaletta settimanale interessante i sette giorni compresi tra lunedì 6 fino a domenica 12 gennaio? Certo che si, pertanto andiamo subito a dare voce al responso espresso con i voti da "10" a scendere giù fino a "5", come sempre validi per l'intero comparto zodiacale rappresentato dai dodici simboli zodiacali. A voi il condensato segno per segno:

1° Gemelli , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Leone, voto 9;

3° Cancro e Pesci, voto 8;

4° Ariete, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° Toro, Vergine, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Il rapporto astrale relativo all'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020, dunque ingegnato sulla seconda settimana di questo mese è arrivato a conclusione.

Come sempre vi ricordiamo di tenere a mente il prossimo incontro con le predizioni settimanali e ovviamente con la nostra attesissima classifica stelline quotidiana corredata dalle immancabili pagelle segno per segno. Il periodo prossimamente sotto analisi interesserà il lasso temporale compreso tra il 13 e il 19 del corrente mese.