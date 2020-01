Lunedì 6 gennaio 2020 troviamo la Luna ed Urano sui gradi del Toro, mentre Plutone, Saturno, il Sole, Mercurio e Giove transiteranno in Capricorno. Venere permarrà nel segno dell'Acquario come Marte nell'orbita dello Scorpione. Infine Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare continuerà il suo domicilio in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee per Bilancia e Scorpione.

Toro lungimirante

Ariete: perplessi. Il comportamento sopra le righe di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, dopo la perplessità iniziale, non esiteranno nel chiedere numi veementemente.

Toro: lungimiranti. Grazie allo Stellium di Terra 'incentivato' dal rivoluzionario Urano nel loro segno, i nativi avranno presumibilmente un raggio d'azione che 'strizzerà' l'occhio al futuro prossimo.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei migliori e le persone con cui avranno a che fare se ne accorgeranno subito, abituate solitamente ai loro sorrisi spensierati.

Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nati del segno accuseranno presumibilmente una forte gelosia nei confronti dell'amato bene che, di conseguenza, gli farà una sonora ramanzina.

Bilancia bizzoso

Leone: determinati. Grazie al duetto Mercurio-Giove di Terra in questa giornata che apre la settimana i nati Leone avranno, con tutta probabilità, una dose supplementare di tenacia nel perseguire i loro obiettivi.

Vergine: mondani. Il focus del lunedì nativo potrebbe essere orientato verso il divertimento, difatti organizzeranno una cena assieme a partner ed amici dove le risate non mancheranno di certo.

Bilancia: bizzosi. Insolitamente alla loro indole, questo lunedì i nati del segno potrebbero essere i fautori di battibecchi accesi in ambito professionale. Le effemeridi, però, 'consigliano' di evitarli perché sarà facile passare dalla parte del torto.

Scorpione: taciturno. Qualcosa non girerà a dovere nell'ambiente lavorativo ed i nati Scorpione, anziché esternare il loro malcontento, se ne staranno in silenzio ad osservarne le evoluzioni.

Relax per Sagittario

Sagittario: relax. Malgrado sia lunedì i nati Sagittario potrebbero optare per far 'slittare' a domani la loro settimana lavorativa e concedersi in queste 24 ore del rigenerante relax.

Capricorno: intuitivi. Il parterre planetario, sfacciatamente favorevoli ai nativi, sarà foriero di buone intuizioni, sopratutto per gli ammodernamenti o cambiamenti abitativi.

Acquario: finanze 'flop'. La giornata non promette granché bene sul versante economico dei nati del segno che, per evitare sgradite 'sorprese', farebbero bene a tagliare ogni spesa superflue 'snellendo' le uscite mensili.

Pesci: distratti. Mentre nel cielo i Pianeti di Terra fanno man bassa, così non si può dire dei nati Pesci che, specialmente in queste 24 ore, avranno ben poca voglia di mettersi in gioco.