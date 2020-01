L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2020 è pronto sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia del periodo, la seconda settimana dell'attuale mese. Punto focale su cui incentrare l'interesse e ovviamente fare da metro di misura per predizioni affidabili, la qualità delle effemeridi. Come sempre prima di iniziare a valutare i prossimi sette giorni, in questo caso interessanti esclusivamente la prima sestina dello zodiaco ovvero quella rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ci piace dare una prima anticipazione sull'andamento generale del periodo.

Diciamo subito che ad essere probabilmente in ottima forma, dunque meritatamente al vertice nella nostra scaletta settimanale, Gemelli (voto 10), favorito dalla presenza di una meravigliosa Luna nel segno. Altresì, si presume possa essere un frangente altamente proficuo, sia in amore che nel lavoro, per gli amici appartenenti al Leone (voto 9), in questo contesto un pelino più su rispetto ai pur sempre fortunati nativi del Cancro (voto 8). Abbastanza stabile la settimana in analisi anche per coloro dell'Ariete (voto 7) preventivati nella media positività.

Invece, le previsioni da lunedì 6 a domenica 12 gennaio guardano con una certa attenzione in direzione del Toro (voto 6) e della Vergine (voto 6), ambedue costretti a subire conseguenze astrali abbastanza impegnative, tuttavia non difficili da arginare. Bene, detto ciò passiamo pure a scoprire le pagelle con i voti e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni, ovviamente solo dopo aver messo in chiaro nuovi transiti lunari in arrivo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Allora, curiosi di sapere in quali segni andrà a "riposare" prossimamente l'Astro d'Argento? Certo che sì come sempre, diciamo che ormai è prassi consolidata iniziare a decantare le previsioni dell'oroscopo settimanale non prima di aver dato voce andremo ai nuovi cambi di settore attribuiti all'astro terrestre. Iniziamo subito col dire che nel lasso temporale sotto osservazione saranno complessivamente tre tappe fermate in programma nel periodo in oggetto.

Ad iniziare il giro di "stop and go" infrasettimanali sarà la Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 7 gennaio a partire dalle ore 02:11 della notte. La conturbante "musa dei poeti" passerà oltre giovedì 9 gennaio alle ore 08:44, dove andrà porre in essere la splendida configurazione astrologica relativa alla Luna in Cancro. La settimana infine chiuderà i battenti con l'ingresso della Luna in Leone prevista per sabato 11 gennaio all'interno del simbolo astrale di Fuoco appena enunciato. Bene, dopo aver dato spazio ai nuovi spostamenti lunari in programma nel periodo, senz'altro iniziamo a dare voce alle previsioni astrologiche segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. Settimana che si preannuncia abbastanza in positivo per voi dell'Ariete.

Escludendo la parte interessante le giornate di centro periodo, le restanti dovrebbero essere discretamente gestibili con una certa tranquillità. Poggiate tutto sulla giornata di domenica 12 gennaio, la vostra "top del giorno", senza però disdegnare quella di lunedì e venerdì entrambe valutate a cinque stelle. Una sola raccomandazione: mercoledì e giovedì state in campana, gli astri non saranno tropo di parte e potrebbero esserci delle situazioni fuori dall'ordinario da dover gestire, ok? Intanto eccovi la posizione delle stelline rispetto ai singoli giorni, ovviamente secondo l'Astrologia applicata al vostro segno.

Il consiglio è di prendere nota dei periodi positivi segnati nel prospetto sottostante:

Top del giorno domenica 12 gennaio;

domenica 12 gennaio; ★★★★★ lunedì 6 e venerdì 10;

★★★★ martedì 7 e sabato 11;

★★★ mercoledì 8 gennaio;

★★ giovedì 9 gennaio 2020.

Toro: voto 6. Periodo poco convincente per voi del Toro, però se preso con criterio non sarà esente dal dare piccole ma interessanti soddisfazioni. L'importante sarà conoscere e di conseguenza prendere visione delle giornate negative in modo da evitare di cadere in difficoltà proprio in quei frangenti. Nel complesso le giornate non saranno troppo impegnative da portare a discreto fine: intanto state concentrati venerdì e sabato, le uniche a basso profilo in quanto valutate rispettivamente con il "sottotono" ed il "ko".

Ottimo periodo quello iniziale, con un lunedì e un martedì valutati a cinque stelle. A seguire il responso degli astri e le stelline interessanti le giornate da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 gennaio;

★★ sabato 11 gennaio 2020.

Gemelli: voto 10. Si preannuncia per voi Gemelli una tra le più belle settimane degli ultimi mesi. In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà la Luna, in arrivo nel settore proprio questo martedì 7 gennaio. Sotto la protezione della "musa dei poeti" senz'altro riavrete indietro una bella soddisfazione in ambito sentimentale (e pure con gli interessi!).

Prendetevi nel frattempo cura di una persona che, nel periodo, vi sembrerà aver bisogno di tanto sostegno morale: un familiare, un'amicizia molto stretta o una persona che reputate degna della vostra stima o ammirazione. Le stelline giornaliere intanto, visto l'ottimo periodo consigliano solo un po' di normale concentrazione ad inizio settimana e poi venerdì e domenica, le uniche valutate a quattro stelle. A voi il resoconto astrale quotidiano:

Top del giorno martedì 7 gennaio - Luna nel segno ;

martedì 7 gennaio - ; ★★★★★ mercoledì 8, giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6, venerdì 10 e domenica 12 gennaio 2020.

Cancro: voto 8.

Valutato molto bene il periodo per voi del Cancro, sempre secondo quanto reso noto dalle previsioni della settimana. In arrivo pertanto quattro giornate su sette davvero positive ed alcune di queste davvero impeccabili in tutto: quali? Ebbene, a dare tante soddisfazioni sarà senz'altro quella del 9 gennaio, data di arrivo della Luna nel segno. Ottime soprattutto ai fini affettivi anche le ultime tre di fine periodo, tutte classificate da cinque stelle. Peccato per l'inizio settimana, purtroppo messo in preventivo negativamente. Intanto confermate le posizioni dei sette giorni a venire sintetizzate nel prospetto sottostante:

Top del giorno giovedì 9 gennaio - Luna nel segno;

giovedì 9 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ;

★★★★ mercoledì 8 gennaio;

★★★ martedì 7 gennaio;

★★ lunedì 6 gennaio 2020.

Leone: voto 9.

Questa settimana partirà e finirà decisamente molto bene per voi nativi. Molti Leone, non a torto aggiungiamo noi, cercheranno di riservare le chance migliori per la giornata di sabato 11 gennaio, periodo di ingresso della Luna nel comparto. In effetti, non è sbagliata come idea, anche se ricordiamo di non dimenticate il fatto di poter contare su altre tre splendide giornate: martedì 7, venerdì 10 e domenica 12 gennaio, tutte pronosticate a massima positività da cinque stelle a corredo. Unica e sola giornata della quale avere un tantino di rispetto in più (nel senso di essere preparati e concentrati per affrontarla al meglio) quella di giovedì 9 gennaio valutata "sottotono".

Vediamo nel dettaglio la scaletta complessiva riguardante i prossimi sette periodi in calendario:

Top del giorno sabato 11 gennaio - Luna nel segno;

sabato 11 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 7, venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★ giovedì 9 gennaio 2020.

Vergine: voto 6. Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la media sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate super-positive, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, tutte le altre servirà tenerle un pochino sotto controllo vista la valutazione mediamente positiva attribuita loro dall'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio.

Il riferimento in questo caso è senz'altro per i giorni 6, 7 e 10 gennaio, trio classificato da quattro stelle indicanti i periodi normali. Invece da tenere decisamente sotto stretta sorveglianza da parte di voi Vergine sia sabato 11 ("sottotono") che domenica 12 gennaio ("ko"), di certo capaci di scombussolare in parte la vostra normale quotidianità. Pronti al riepilogo conclusivo inerente le stelline giornaliere? A voi il resoconto finale estrapolato dall'Astrologia giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 gennaio;

★★ domenica 12 gennaio 2020.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica stelline finale.