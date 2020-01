Lunedì 6 gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo Urano e la Luna stazionare in Toro mentre Plutone, il Sole, Saturno e Giove saranno sui gradi del Capricorno.

Intanto Mercurio sosterà in Sagittario e Marte proseguirà il suo transito in Scorpione. Infine Venere transiterà in Acquario e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno rosee per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: intuitivi. Grazie agli splendidi passaggi astrali i nativi potranno presumibilmente contare su una buona dose intuitiva, sopratutto per cambi a ammodernamenti della propria casa.

2° posto Toro: lungimiranti. I nati del segno questo lunedì potrebbero avere una considerazione maggiore del loro futuro prossimo, compiendo azioni lungimiranti, dono gradito dello Stellium ed Urano a 'braccetto'.

3° posto Leone: determinati. Mercurio e Giove in posizioni favorevoli 'doneranno' ai nati Leone una determinazione da record che li farà giungere alla meta più facilmente. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Vergine: mondani. La voglia di divertimento dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, soddisfatta organizzando una cena assieme al partner ed agli amici di vecchia data, che si rivelerà un gradevole diversivo.

5° posto Sagittario: relax. Per i nativi a cui il ponte del weekend non sia bastato a rimettersi in forze, ecco che questo lunedì sarà la conseguente soluzione per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

6° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei più entusiasmanti, tanto che le persone con cui avranno a che fare si straniranno abituate ai loro sorrisi a 32 denti.

7° posto Ariete: straniti. Un amico assumerà, con tutta probabilità, un atteggiamento ambiguo che renderà straniti i nativi. Dopo un'iniziale perplessità, però, non esiteranno nell'esigere una valida spiegazione.

8° posto Cancro: gelosi. Malgrado le motivazioni latitino, i nati del segno saranno probabilmente colti da un insano sentimento di gelosia nei confronti del partner.

9° posto Scorpione: silenziosi.

Sebbene qualcosa potrebbe non girare come dovrebbe nell'ambiente professionali, i nativi assumeranno un atteggiamento silenzioso evitando di esternare i loro dissapori.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: revisioni finanziarie. Il settore economico questo lunedì andrà revisionato a dovere tagliando ogni spesa superflua, onde evitare 'spiacevoli' sorprese nel bilancio mensile.

11° posto Pesci: distratti. La capacità di concentrarsi sui loro obiettivi potrebbe far difetto in casa Pesci e, come conseguenza, molti tra loro rimanderanno a data da destinarsi alcune attività pratiche.

12° posto Bilancia: bizzosi. Quando lo stress si accumula ed i nervosismi non mancano, come potrebbe accadere adesso, i nati del segno scateneranno presumibilmente veri e propri 'polveroni' dialettici nell'ambiente professionale.