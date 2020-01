L'Oroscopo di domani, giovedì 23 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo ancora la Luna in Capricorno, ma ci sarà un grande movimento in vista della giornata di venerdì con il tanto atteso novilunio. Via via che si avvicina la fine del mese, le cose tenderanno a cambiare. In questa giornata gli astri favoriranno l'amore, inoltre ci saranno delle interessanti novità lavorative. I nativi dei Pesci dovranno vedersela con un po' di sfortuna mentre i Cancro risulteranno in netta ripresa.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 23 gennaio

Pesci - 12° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà estremamente impegnati nel lavoro o nello studio. Non potrete in alcun modo distrarvi perché dovrete recuperare. Un piano potrebbe deragliare inaspettatamente. Non sprecate il tempo a escogitare dei piani subdoli perché avranno vita breve. Pensate solamente alle vostre cose senza danneggiare il prossimo.

Vi sentirete perseguitati dalla sfortuna. Se avete una lacuna, datevi da fare per colmarla e accettate i vostri limiti. In casa avrete delle questioni da rivedere e sistemare. Qualcuno dovrà al più presto sganciare dei soldi per riparare un guasto casalingo o per ragioni riguardanti l'auto. Avete voglia di cambiare look ma avete paura di pentirvene. Lasciatevi andare, arriveranno tempi migliori.

Acquario - 11° in classifica - L'oroscopo invita a non trattenere le vostre emozioni.

I single hanno una cotta segreta per un collega o un compagno di studi, ma non se ne rendono conto. Presto avverrà un cambiamento generale e dovrete entrare in azione. Questa giornata riserverà dei malumori. Con i figli dovrete essere più comprensivi e magari aiutarli nelle faccende scolastiche. State vivendo una trasformazione che potrebbe anche risultarvi impercettibile. Qualcuno sta combattendo una dura battaglia, ma non bisognerà scoraggiarsi.

Se qualcosa vi mette a disagio, parlatene subito. Per fortuna le cose miglioreranno al più presto.

Bilancia - 10° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di grandi trasformazioni in atto. Rispetto a qualche anno, la vostra vita è cambiata. Avete vissuto un periodo particolare che vi ha scosso a dir poco profondamente. Questo sarà un anno decisivo per voi. C'è chi andrà a vivere per conto proprio, chi si sposerà, chi prenderà parte ad un evento emozionante, chi partirà per un viaggio all'estero, chi allargherà la famiglia, insomma aspettatevi una novità strabiliante.

Nel tardo pomeriggio avvertirete un po' di affaticamento e tenderete ad innervosirvi. Nel rapporto di coppia sembra esserci qualcosa che non va, sistemate le cose al più presto.

Vergine - 9° in classifica - Questa sarà una giornata abbastanza promettente in amore. Avrete gli astri favorevoli. I cuori solitari avranno maggiori opportunità. Mettetevi in gioco e non saranno da escludersi incontri al cardiopalma, appuntamenti interessanti, dichiarazioni d'amore.

Cupido colpisce a qualsiasi età, per cui non fatevi troppi complessi. Piuttosto, datevi da fare se la vostra vita non vi garba e desiderate avere qualcosa in più. Ci saranno delle situazioni da rivedere. Verrà fuori la falsità di una persona e dovrete allontanarla dalla vostra vita. Salute in bilico, cercate di curare l'alimentazione e di bere molto.

Ariete - 8° in classifica - Da alcuni giorni vi sentite poco invogliati e molto confusi. Non sapete che pesci prendere dato che c'è una certa questione che vi provoca turbamento. Anche nel lavoro le cose non sembrano filare lisce, magari avete avuto delle discussioni con un collega, un cliente oppure non sopportate le continue richieste del capo.

In tal caso valutate l'idea di fare dei cambiamenti decisivi. Cercate di arrivare al bandolo della matassa e di chiarire ogni problema o dubbio. Riflettete su ciò che non funziona e preparatevi a vivere un rinnovamento che avverrà a partire da venerdì con il novilunio. Una persona che conoscete vi chiederà un favore.

Cancro - 7° posto - Dovrete muovervi il meno possibile in questa giornata poiché avete la Luna opposta. Non saranno da escludersi dei dolorini fisici, non a caso qualche nativo del Cancro da tempo combatte con una terribile cefalea che non permette di rilassarsi a dovere. Siete invidiati e imitati, avete molta concorrenza perché sapete fare meglio di tutti il vostro lavoro.

Comunque sia, da questa giornata sarete in ripresa e venerdì vivrete un momento di rinascita, di pulizia interiore. Tutto lo stress scivolerà via. Occhio alle liti d'amore, non è il caso di infuriarsi se il partner è poco spontaneo o pigro. Questo 2020 sarà roseo ma tutto dipenderà dalla vostra assertività

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - L’Oroscopo del 23 gennaio dice che si prospetta una giornata interessante per coloro che lavorano in proprio. La creatività sarà al massimo, per cui bisognerà sfruttare questo momento favorevole per dare sfogo ai colpi di genio che arriveranno in queste 24 ore.

Le amicizie poco oneste, presto saranno allontanante dalla vostra vita. In casa potrebbero emergere delle perplessità, quindi dovrete correre ai ripari. Tenete d'occhio una certa collaborazione o relazione d'affari poiché potrebbe verificarsi una rottura improvvisa. Se avete in mente di scrivere un libro, fatelo senza indugiare troppo. Non è mai troppo tardi per svoltare e avere successo.

Gemelli - 5° in classifica - Giornata ancora traballante con possibili dolori alla cervicale o alla pancia. Ultimamente siete talmente nervosi, per cui cercate di non esagerare con la caffeina. State mettendo su qualche chilo.

A causa di quest'aria agitata, tendete a mangiare più del consueto. Sulle spalle reggete fin troppe responsabilità e questo limita la vostra spontaneità turbandovi anche il sonno. Cercate di portare pazienza e tenete duro fino a venerdì, ossia quando la Luna nuova in Acquario resetterà ogni stato confusionale e permetterà una rinascita. Dovete impegnarvi se volete ottenere un cambiamento, niente avviene per caso. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità.

Toro - 4° posto - Continuate a focalizzarvi sul vostro lavoro o sullo studio perché presto potrete ottenere un'entrata maggiore o un ambito premio.

Qualcosa cambierà in meglio prossimamente, ma dovete imparare a lasciarvi andare. I più giovani di questo segno aspirano ad avere una carriera di successo, per questo motivo si impegnano tanto. Cercate solamente di non mettere il bastone tra le ruote al prossimo, non fate agli altri ciò che non volete che vi venga fatto. La salute richiederà estrema cautela. Le storie poco chiare non si reggeranno molto a lungo, per cui valutate in anticipo il da farsi. Prestate attenzione ai segni d'acqua.

Scorpione - 3° in classifica - Sarete molto dolci e affettuosi verso gli amici, il partner e i familiari.

Vi sentirete molto tranquilli e sereni anche se un po' di inquietudine interiore non mancherà. In passato avete vissuto una grande perdita e questo vi ha spinto a crescere e a fare affidamento solo su voi stessi. Siete un segno molto sensibile. Aiutate il prossimo senza aspettarvi nulla in cambio, per questo tante volte avete subito delle ingiustizie. Questo sarà un anno di crescita, ma tutto dipenderà da quanto vi darete da fare. In serata relax assoluto, avrete modo di trascorrere del tempo con una persona speciale.

Sagittario - 2° posto - State vivendo una settimana niente male anche se abbastanza faticosa e un pochino nervosa.

Presto riceverete un'entrata notevole che vi permetterà di ripianare dei debiti o di togliervi uno sfizio. In giornata vi impegnerete al punto tale che arriverete stremati a sera. I sentimenti saranno rispolverati, l'amore tornerà protagonista. I cuori solitari presto si lanceranno in nuove avventure che però non dureranno abbastanza. Fate attenzione agli spifferi e sistemate un eventuale rottura. Chi ha combattuto contro l'influenza stagionale dovrà stare attento a non ricaderci. Questo periodo richiederà un grosso sforzo da parte vostra. Allentate la tensione con una bella passeggiata all'aria aperta.

Capricorno - 1° in classifica - Coloro che si sono posti un obiettivo estremamente ambizioso da raggiungere entro un paio d'anni, ce la metteranno tutta in questa giornata dato il livello di concentrazione che gli astri conferiranno. In questo giovedì potrete contare sulla Luna nel vostro segno che vi riempirà di ispirazioni e di idee geniali. Se non state vivendo un buon rapporto lavorativo, allora dovrete incominciare a guardarvi attorno in cerca di un'alternativa. Coloro che desiderano migliorare una capacità dovranno studiare e fare dei corsi. Nella vita non si finisce mai di imparare. Presto avrete modo di lanciarvi in una vita ricca e colma di soddisfazioni.