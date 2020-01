Le predizioni zodiacali di giovedì 23 gennaio 2020 sono abbastanza positive per il segno dei Gemelli nella sfera sentimentale, mentre il segno del Leone avrà molto stress da tenere a bada. A questo punto diamo spazio alle predizioni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine.

Predizioni astrali dall'Ariete al Cancro

Ariete: audaci in amore. I transiti del 23 gennaio annunciano imprevisti familiari, ma anche la possibilità concreta di affrontare e risolvere i vostri problemi. Le intese sessuali saranno invece galvanizzate dall'eccellente trigono di Marte, che vi renderà oltremodo audaci e intraprendenti, nonché avventurosi ed espliciti nelle conquiste.

Nel lavoro le predizioni zodiacali indicano che avrete ottime capacità organizzative, ma questo vale in prevalenza per i nati della seconda e terza decade.

Toro: un incontro entusiasmante. Placate gli animi, rallentate e sforzatevi di diffondere intorno a voi un’energia piacevolmente dinamica e serena. Nel lavoro tanta la voglia di dare un taglio alla routine. L’unico modo per staccare la spina? Secondo le predizioni zodiacali è quello di prendere qualche giorno di ferie: tornerete rigenerati. Novità in vista in amore specie per i single.

È possibile un incontro entusiasmante, forse così bello, coinvolgente ed intrigante da intimorirvi addirittura! Avvertite il bisogno di movimento fisico.

Gemelli: novità. In arrivo una giornata piena di novità, di facce nuove, di posti nuovi. Allora benvenute le novità! Incontrerete una persona con cui instaurare una bella amicizia e che saprà stimolare la vostra fantasia. Nel lavoro, le predizioni zodiacali invitano ad avere fiducia: avete bisogno di scuotere quei colleghi che sembrano non voler collaborare.

In qualche caso troverete giusto mettersi al posto di un collega in difficoltà: comprenderlo e aiutarlo ad affrontare gli ostacoli che lo frenano sarà per voi una grande soddisfazione. Sul fronte affettivo questo giovedì potreste essere insofferenti verso le solite routinarie situazioni: e anche qui, non senza impegno, riuscirete a modificare qualcosa.

Cancro: situazioni ingestibili. Frenare le emozioni e i sentimenti prorompenti che provate nei confronti di una persona, secondo le predizioni zodiacali, sarà difficile ma necessario.

In certe situazioni rischiate troppo: non aspettate di toccare il fondo o di essere additati come impopolari; mollate tutto! Nel lavoro poi, dopo una discussione chiarificatrice e risolutrice con un collega, comprenderete di avere al vostro fianco persone rispettabili e stimate. In amore invece, la mente va in una direzione ed il cuore - puntualmente - punta a quella opposta. In effetti non potete che prenderne atto: la vostra per il momento è una situazione ingestibile!

Predizioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: no allo stress. Le predizioni astrali di giovedì annunciano novità in amore: la persona che fa battere forte il cuore si sta gradualmente avvicinando a voi.

Chi è in coppia avrà slanci appassionati: tenetevi a debita distanza dagli stress quotidiani. Tenete soprattutto conto che i pensieri di oggi contribuiranno a creare il vostro futuro, dunque siate ottimisti e godetevi le cose belle della vita. Ricordate che la perfezione non è una virtù umana, dunque, quando vi capita di sbagliare non fatene un dramma. Siate precisi e meticolosi sul lavoro: non vale la pena farsi riprendere per degli errori di distrazione.

Vergine: tra sogno e realtà. Urano poco affabile al vostro segno continua a portare imprevisti? Restate tranquilli, i cambiamenti a cui andate incontro renderanno migliore la vostra vita.

L’importante è che riusciate a gestire razionalmente ciò che tenderete a governare con l'emotività. Nel lavoro dovete far sì che il consolidamento finanziario vada di pari passo con gli investimenti che state operando, altrimenti mollate. In amore tutto procederà bene. Vi accorgerete che la realtà è più bella del sogno e che in più non dovete avere il timore di risvegliarvi!

Bilancia: Luna in trigono al segno! Un giovedì eccitante e avventuroso, grazie alla positiva Luna in trigono. Farete un incontro davvero piacevole, che vi regalerà momenti da favola. Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie.

Nel lavoro tutti penderanno dalle vostre labbra mentre vi darete da fare nel mettere in mostra un nuovo progetto. Una volta capito cosa bolle in pentola, molti si leccheranno i baffi! In amore, ristabilito un clima di buon feeling dando precedenza all'intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Perfetto il periodo per fare un passo in più verso la felicità.

Scorpione: voglia di fare e disfare. Le predizioni zodiacali indicano che questo giovedì andrà benissimo se eviterete di assecondare la tendenza alla polemica che Mercurio, in opposizione per tutto il giorno, potrebbe aizzare nei vostri riguardi.

Meno battibecchi in coppia, parlando di sentimenti, non vorrà dire dare ragione a chi ha torto, ma trovare un modo intelligente, astuto e saggio, per far valere le vostre ragioni. Spesso, invece, avrete voglia di lanciarvi in interminabili discussioni con chi vi ha fatto irritare, e questo atteggiamento non aiuterà certo a vivere sereni. Nel lavoro sarete presi da mille progetti, dalla voglia di fare e disfare, di programmare e organizzare.

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: organizzati e precisi. Le preoccupazioni affettive che vi avevano fatto innervosire si esauriranno presto.

Giovedì 23 gennaio le vostre predizioni zodiacali prevedono che potrebbe essere una giornata rilassante, sicuramente non noiosa né pigra! Sarà un buon momento per dialogare con i tuoi familiari, per goderti una vacanza, mentre se non puoi partire, per divertirti e godere dei semplici piaceri della vita. In campo lavorativo cercate di essere organizzati e precisi, così facendo vivrete gli impegni quotidiani in modo sereno e soddisfacente.

Capricorno: calde passioni nei sentimenti. Giovedì si prevede caldo di passione, forte di intensità riguardo le emozioni più profonde in seno alla coppia. Non mancheranno le occasioni per realizzare quello che sperate, in parecchi ambiti.

Tuttavia, oltre alla fortuna, che sarà spesso con voi a dare un aiuto, dovrete fare i conti con qualche ostacolo imprevisto. Le predizioni zodiacali per questo giovedì annunciano nel lavoro l'arrivo di una buona offerta: possibilità per un lavoro migliore.

Acquario: no a compromessi. Questo 23 gennaio l'amore è al centro dei vostri pensieri. Non mancheranno né il buon dialogo né la voglia di stare insieme alla persona del cuore. I single avranno discrete opportunità per essere finalmente felici: presto potrebbero esserci novità in merito ad una bella persona che vi sta tenendo con fiato sospeso.

Divertimento dietro l'angolo per chi è felicemente già accoppiato. Nel lavoro, le predizioni zodiacali di giovedì invitano alla riflessione. Nonostante siate abituati a seguire l’istinto senza pensarci due volte, valutate una situazione ambigua: non accettare compromessi!

Pesci: non abbiate fretta! Le predizioni zodiacali del giorno 23 gennaio vedono dentro di voi una certa voglia di rivalsa. Forte potrebbe essere il desiderio di riprendere contatto con la vita vera: godere i semplici piaceri della famiglia, degli amici oppure di quello che c’è potrebbe essere una saggia scelta. In amore le stelle vi favoriscono, ma dovrete metterci impegno e un pizzico di costanza, solo così quello che volete potrebbe realizzarsi.

Nel lavoro il cammino è in discesa, ma la fretta non aiuta: aspettate il momento propizio.