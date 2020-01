L'Oroscopo di domani, sabato 4 gennaio, è pronto a svelare cosa riserveranno gli astri per questa giornata a ciascun segno. Dopo una lunga settimana piena di eventi, impegni e incontri, in tanti si prepareranno a lasciarsi alle spalle le festività. Qualcuno si dedicherà alla sistemazione dell'abitazione incominciando a mettere via gli addobbi, altri si dedicheranno al dolce far niente in vista del fatidico rientro della prossima settimana, altri ancora saranno decisi a smaltire quei chili presi durante le festività esattamente come nel caso di Cancro e Acquario.

Comunque sia, si prospetta un weekend interessante e pieno di novità. La Luna, gibbosa crescente, nel pomeriggio di questo sabato lascerà l'Ariete per entrare in Toro. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 4 gennaio

Vergine - 12° posto - Mantenete la calma, nelle prossime 48 ore sarete agitati. Tra le vostre amicizie avete un ammiratore segreto, ma se siete in coppia da tempo cercate di prendere le distanze dalle tentazioni.

Sarà un sabato valido per concedersi un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, vi siete trascurati fin troppo. Avete bisogno di dedicarvi alle vostre cose personali. Presto dovrete tornare a lavorare e il solo pensiero vi terrorizzerà. Occhio allo stress, il corpo chiede maggiori attenzioni.

Scorpione - 11° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con le pulizie di casa. Avete avuto delle settimane decisamente pesanti, ma non potrete ancora fermarvi. Gli appassionati di cucina si destreggeranno dietro ai fornelli e si sentiranno colti da un'improvvisa ispirazione. In famiglia, chi ha dei figli piccoli, si ritroverà a combattere con alcuni capricci. In genere tendete ad accollarvi tutti gli impegni, per questo siete perennemente stanchi e stressati. In serata cercate di non esagerare con le pietanze e riposate a sufficienza altrimenti vivrete una difficile domenica con un terribile mal di testa.

Toro - 10° posto - La settimana appena trascorsa è stata piena di entusiasmo e di emozione, ma da questo sabato tornerete a concentrarvi sulla vita di tutti i giorni. Messe da parte le feste e gli addobbi, dovrete rivedere un programma o fare una revisione. Da un po' i conti non vi tornano per via delle spese effettuate nelle scorse settimane. Sarà una giornata adatta a recuperare e a mettere i punti su determinate questioni lasciate in stand by nei giorni precedenti. Nel tardo pomeriggio vi sentirete stanchi e appesantiti, per questo faticherete a tenere gli occhi aperti.

Sagittario - 9° posto - Sabato estremamente delicato, dovrete fare attenzione alle parole che vi usciranno di bocca. In famiglia, da tempo, qualcosa non sta procedendo a dovere. Siete insoddisfatti, magari per colpa del lavoro o dello stato di forma precario.

Desiderate un cambiamento, un miglioramento psicofisico ma anche ambientale. In giornata vi ritroverete ad apprendere una certa notizia sui social e storcerete il naso. Amate uscire, socializzare, per questo tendete ad annoiarvi facilmente. Sfruttate queste 24 ore per programmare una vacanza da fare prossimamente.

Acquario - 8° posto - Avrete 24 ore molto pesanti, dovrete fare dei lavoretti in casa e delle commissioni. Il vostro fisico è molto appesantito, dovrete eliminare al più presto quei chili presi con le abbuffate di Natale e Capodanno. Ci saranno dei movimenti di denaro, ma cercate di controllarvi altrimenti rischierete di non riuscire a sbarcare il lunario.

State vivendo un 2020 pieno di incarichi e di impegni. Nutrite molte speranze e desiderate svoltare migliorando significativamente la vita. Purtroppo questa sarà una giornata complessa e dura. Faticherete a restare concentrati ed arriverete a sera molto stanchi. Possibili slittamenti di programmi, tuttavia cercate di non abbattervi.

Ariete - 7° posto - Siete un segno coraggioso ma solo all'apparenza. Davanti ai pericoli tendete a reagire di petto e senza riflettere abbastanza. Da alcuni giorni vi sentite particolarmente strani e volubili per via della Luna nel vostro segno. In giornata rischierete di battibeccare aspramente a causa delle critiche altrui.

Non lasciatevi influenzare dalle opinioni degli altri e andate avanti per la vostra strada. Siete sempre pronti a lanciarvi in nuove avventure e siete molto competitivi. In amore, i single spesso si lamentano di non riuscire a trovare la persona giusta ma verso la primavera/estate Cupido scaglierà la sua freccia.

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - Da alcuni giorni vi sentite annoiati, apatici e non vedete l'ora di tornare a lavorare o a studiare. In questa giornata vi dedicherete alla sistemazione della casa, ma sarete esasperati in quanto avrete la percezione che il disordine non accenni a diminuire.

L'amore è reduce da alcune giornate 'No' a causa di certe incomprensioni. La crisi economica e i problemi familiari mettono a dura prova la vostra mente, per questo avete difficoltà a dormire la notte. In serata c'è chi si rilasserà davanti ad una gustosa pizza e chi invece accetterà un appuntamento galante.

Capricorno - 5° in classifica - Sabato da dedicare alla cura del proprio corpo e al relax mentale. Ci sarà un po' di movimento da tenere sotto controllo. Riuscirete a smaltire tutto il lavoro arretrato entro il pomeriggio, cioè quando la Luna entrerà in Toro. L'amore sarà messo in risalto, specialmente per le coppie sposate o conviventi.

A partire da questa giornata sarà possibile fare dei passi avanti e togliervi delle soddisfazioni. Non è facile andare avanti ma siete un segno combattivo e molto riflessivo. Avete tutte le carte in regola per poter raggiungere il successo, dovete solo avere una maggiore fiducia nelle vostre capacità. Nella vita quotidiana c'è qualcuno che forse si diverte a denigrarvi, ma è solamente gelosia.

Bilancia - 4° in classifica - Sarà un sabato indaffarato, specialmente al mattino. Dovrete portare avanti un'incombenza familiare o lavorativa. Da tempo sognate di ritagliarvi del tempo per voi stessi, finalmente ciò vi sarà possibile a partire dal tardo pomeriggio.

Prima il dovere e poi il piacere, per questo cercherete di accelerare il passo per potervi poi rilassare. Scrollatevi l'ansia di dosso e lasciate in pausa ogni preoccupazione finanziaria. Sarà un weekend in crescendo, il fisico e la mente recupereranno alla grande. Presto si verificheranno dei possibili incontri per i cuori solitari e l'amore potrà sbocciare. Da tempo le coppie giovani non vedono l'ora di allargare la famiglia e convolare a nozze.

Leone - 3° posto - Le feste vi hanno impegnato moltissimo e siete stati costretti a rinviare qualche appuntamento per voi importante. A partire da questa giornata le cose tenderanno a migliorare.

Avrete voglia di darvi da fare, l'amore tornerà a comandare ed anche la passione sarà stellare. Qualcuno riuscirà persino a fare chiarezza su certe faccende economiche. Vi sentirete molto positivi e preparerete il programma della seguente settimana. Mettere nero su bianco le faccende da sbrigare vi aiuterà a rimanere focalizzati e concreti. Il fisico presto tornerà in forma, ma dovrete darvi da fare a partire da questo weekend.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani sorriderà agli innamorati. Da tempo sognate di intraprendere una convivenza o di avere dei figli. A breve si terrà un matrimonio e dovrete essere in forma smagliante.

Avete molti sogni e speranze, siete intenzionati a concludere quest'annata nel migliore dei modi possibili. Chi è solo presto farà un incontro importantissimo. In giornata qualcuno vi contatterà, ma state attenti alle insidie velate. Siete un segno altruista e allo stesso tempo egocentrico, non è facile capirvi. Ultimamente si respira un'aria diffidente attorno a voi, cercate di essere più socievoli e mettete i piedi a terra. Attenzione agli sprechi.

Cancro - 1° in classifica - L’Oroscopo del 4 gennaio parla di netta ripresa. Ultimamente state mangiando più del dovuto ed avete messo su dei chili di troppo.

In settimana vi siete sentiti gonfi, stanchi e apatici, ma per fortuna da questo sabato sera tutto cambierà ed avrete dei piccoli colpi di fortuna. Tornerà il sereno e la mente sarà più lucida e concentrata. Porterete al termine tutto il lavoro arretrato e chi va ancora a scuola, riuscirà a concludere i compiti. Sarà anche una giornata di uscite, magari per fare la spesa casalinga o per una commissione in banca o in posta. Avete necessità di denaro e non vedete l'ora di andare in pensione anche se questa questione vi impensierisce un po'. I giovani innamorati vivranno un sabato ricco di coccole e di intesa mentale.