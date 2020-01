L'Oroscopo della settimana fino al 12 gennaio prevede una fase di fortuna per il Sagittario sotto l'aspetto sentimentale, mentre per l'Acquario tornerà il sereno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: Venere tornerà ad essere dalla vostra parte in questa fase della vostra vita. Chi ha una relazione da tempo, potrebbe veder scoppiare nuovamente quella passione che nella coppia si era persa. Per i single invece, potrebbero esserci nuovi incontri molto interessanti.

Nel weekend qualcosa potrebbe andare diversamente rispetto a come lo avevate previsto. In ambito professionale vi aspettano delle belle novità tra mercoledì e giovedì.

Scorpione: nonostante Venere cesserà di essere dalla vostra parte, la vostra relazione proseguirà a gonfie vele. Giove sarà a vostro favore e vi permetterà di usufruire di belle opportunità sul fronte lavorativo. Potreste ricevere una chiamata importante o una risposta che da tempo aspettavate. Cercate di cogliere ogni occasione al volo, senza tentennare.

Sagittario: gli astri saranno a vostro favore nella settimana dal 6 al 12 gennaio. In ambito sentimentale non mancherà una buona dose di fortuna che vi permetterà di stupire il partner, magari con una cena romantica. Ottimo periodo anche per chi è intenzionato a programmare un viaggio. Anche sul lavoro non mancheranno le novità nelle giornate di martedì e mercoledì. Prestate attenzione invece a venerdì e sabato, dove potreste risentire di un particolare stress.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sono in arrivo delle ottime notizie. Mercurio sul vostro segno zodiacale vi permetterà di vivere delle giornate molto interessanti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle conferme molto importanti. Potrebbero esserci anche alcune piccole gratificazioni se nello scorso anno vi siete impegnati parecchio professionalmente.

Giovedì e venerdì saranno giornate parecchio fortunate.

Acquario: se avete vissuto dei momenti di crisi in ambito sentimentale, adesso finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Nella vita di coppia ritornerà l'armonia e soprattutto la passione. La giunzione di Luna sul vostro segno zodiacale vi permetterà di fare delle scelte importanti.

Pesci: Venere a sfavore del vostro segno zodiacale in questa settimana dal 6 al 12 gennaio, potrebbe far nascere delle incomprensioni e delle tensioni con il partner. Purtroppo non sarà facile riuscire a dialogare e ritrovare un punto d'incontro. La Luna sarà in grado invece di regalarvi serenità in ambito professionale ed è molto probabile che riceviate delle liete novelle.