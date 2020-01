L'Oroscopo di domani, giovedì 2 gennaio, rivela che nella giornata ci sarà un cielo astrale particolare con Luna in Ariete in piena fase crescente. Si prospetta un giovedì da non sottovalutare, anche se in linea di massima tutto filerà serenamente. L'amore tornerà a brillare per molti segni, infatti l'Acquario avrà la possibilità di abbandonarsi alla passione. Qualcuno incomincerà a valuterà di rimettersi in forma dopo gli eccessi delle recenti giornate. Non mancheranno novità finanziarie e personali.

Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del gennaio

Scorpione - 12° in classifica - Cercate di non prendervela se qualcosa andrà storto, altrimenti finirete per essere di malumore. Avrete 48 ore di confusione mentale e fisicamente vi sentirete spossati. Di solito fate tutto voi e questo, a lungo andare, vi esaspererà non poco. Cercate di non prendervela con i familiari e chiedete loro di darvi una mano. Gennaio sarà un mese importante, ma tutto dipenderà dalle vostre capacità di concentrazione.

Tante volte vi è capitato di iniziare una determinata cosa ma dopo pochi giorni avete gettato la spugna. Cercate di essere più perseveranti, solo così potrete raggiungere l'obiettivo prefissato. Comunque sia, sarà un giovedì caotico. Portate pazienza perché presto arriveranno delle buone notizie.

Toro - 11° in classifica - In questa giornata riceverete un po' di sollievo. Tra mutui, spese di casa e bollette, spesso vi risulta difficile arrivare a fine mese, per questo motivo cercherete di stringere la cinghia a partire da questa giornata. Sarete decisi a mettervi a dieta in quanto le feste vi hanno lasciato qualche chilo di troppo. In amore ci sarà da combattere con un profondo stato di confusione. Magari avete rivisto un ex oppure vi siete accorti di non essere più interessati alla persona che state attualmente frequentando.

Diverso, invece, il discorso per le coppie di vecchia data in quanto, nonostante la tensione di questo periodo, presto sarà possibile ritrovare l'affiatamento di sempre.

Cancro - 10° posto - L’Oroscopo del 2 gennaio dice che sarete in netto miglioramento. Dentro di voi proverete dei sentimenti contrastanti. Il pensiero della fine delle feste natalizie vi farà gioire ma anche disperare. Da un lato sarete ben contenti di non dover vedere gente o organizzare cenoni e pranzi abbondanti, ma dall'altro lato sarete tristi perché dovrete tornare alla solita routine quotidiana. Comunque sia, sarete ben intenzionati a trasformare la vostra vita al più presto. Qualcuno valuterà un trasferimento o un cambio di lavoro. Nelle prossime settimane dovrete recarvi dal dentista o intraprendere una certa terapia.

Insomma, qualcosa si muoverà a partire da questo giovedì.

Bilancia - 9° posto - Le previsioni astrologiche rivelano che sarà un'annata abbastanza buona. Chi sta portando avanti una questione legale o patrimoniale, nelle prossime settimane riuscirà a fare un passo avanti. In giornata sarete occupati in varie attività di casa, magari dovrete pulire o fare il bucato. Ci sarà da prendere in mano anche un certo lavoro o compito, grazie alla vostra ritrovata energia riuscirete a portare al termine ogni incombenza il prima possibile. L'amore da un po' di tempo viaggia su binari diversi, ma presto tutto si ripianerà.

Siete un segno molto sentimentale e dolce. Non negate mai un aiuto a chi ve lo chiede, per questo spesso si approfittano della vostra bontà.

Leone - 8° posto - Occhio alle abbuffate, ultimamente avete esagerato fin troppo con il cibo, specialmente con i dolci. Siete un segno forte ma non riuscite a resistere alle tentazioni golose. Lavoro, casa, famiglia, vi sembrerà di fare tutto da soli, per questo in giornata rischierete di impazzire. A partire dal tardo pomeriggio vi rasserenerete e la fortuna comincerà a girarvi attorno. Nell'ambiente di lavoro ci sono alcuni colleghi che detestate e spesso desiderate cambiare mestiere.

Coloro che hanno preferito fare le vacanze a gennaio e non a dicembre, sprizzeranno gioia da tutti i pori. Vi ritroverete davanti ad un bivio, ma sfruttate questo gennaio per incamminarvi sulla giusta strada. Presto un problema finanziario sarà archiviato.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani 2 gennaio apre le porte ad una giornata volenterosa ed interessante. Qualcuno dovrà prepararsi al grande rientro, altri invece già hanno ripreso il solito tran tran. Nel lavoro ci saranno ancora dei dubbi da chiarire, per questo sarete leggermente confusi e nervosi. In genere siete un segno empatico e profondo.

In tanti cercano conforto da voi perché siete comprensivi e non giudicate mai a priori. In giornata sarete voi a sfogarvi con una persona cara. I mesi scorsi sono stati difficili, ma presto otterrete la risposta che attendevate da tempo. Fisico in calo, cercate di dormire di più.

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - Siete un segno socievole ed anche un ottimo ascoltatore, per questo motivo siete circondati da tanti amici. In giornata vi troverete a ripensare alle serate trascorse nei giorni passati e dispenserete consigli a chi ve lo chiederà. Il solo pensiero che presto dovrete ritornare a svolgere le solite mansioni e a riprendere in mano la vostra quotidianità vi renderà un pochino tristi e malinconici.

Cercate di scuotervi e recuperate tutte quelle cose che avete a lungo rinviato. Possibili code o ritardi, siate più prudenti alla guida. In amore, le coppie dovranno risolvere un problema riguardante il patrimonio, i soldi o una certa gelosia.

Vergine - 5° posto - In questo 2020 riponete molte aspettative e speranze. I più giovani desiderano trovare l'amore e fare carriera mentre i più grandi sognano di cambiare casa o di accrescere i risparmi. Chi ha già un partner accanto, si lascerà andare trascorrendo delle liete ore in dolce compagnia. Presto avrete modo di ottenere un riscatto. Questo sarà anche un giovedì valido per riprendere in mano un certo lavoro poiché si otterranno degli ottimi risultati.

Il fisico finalmente si riprenderà e i dolori avvertiti nei giorni precedenti scemeranno. In serata avrete modo di rilassarvi dedicandovi alle vostre passioni, finalmente non sarete più disturbati e interrotti.

Sagittario - 4° posto - Marte smuoverà la giornata specialmente a livello passionale. In giornata saranno favorite le conoscenze, quindi bisognerà uscire e frequentare posti diversi dal solito. Cupido sarà pronto a scagliare la sua freccia. Nelle coppie sposate o conviventi, si registrerà una intensa vicinanza. Ogni lite sarà ripianata ed ogni dubbio verrà chiarito. Sarete estremamente calmi e concentrati anche nelle attività lavorative.

Con i colleghi o il superiore sarete maggiormente tolleranti e non vedrete l'ora di rincasare per rilassarvi. Siete un segno intraprendente e non temete il cambiamento.

Ariete - 3° in classifica - Avere la Luna nel segno vi farà sentire sciolti e risoluti. Vi riprenderete fisicamente e mentalmente ed avrete molta energia da vendere, tuttavia non si escludono dei picchi di agitazione. Sarà possibile approfittare di questo influsso lunare per trovare delle soluzioni efficaci per dei problemi giudicati 'insormontabili'. Ultimamente vi sentite molto stanchi e assonnati, inoltre non sopportate il freddo.

Proprio per tale ragione vi ritroverete a pensare alla primavera e alle belle giornate di sole. Concentratevi sul presente e applicatevi di più nelle faccende quotidiane. Vi sentirete più saggi e responsabili poiché non avrete alcuna intenzione di ripetere gli errori passati.

Capricorno - 2° in classifica - Questo nuovo anno nasce sotto buone influenze astrali. Mercurio e Giove aiuteranno ad essere più concreti e ben focalizzati verso determinati obiettivi. Siete un segno con i piedi ben piantati a terra. Vi riferiranno una certa indiscrezione, ma stenterete a crederci. Avrete bisogno di prove certe perché non amate spettegolare sul prossimo.

In giornata vi rimboccherete le maniche e cercherete di rimettere tutto in ordine. Sarete un pochino stanchi, ciononostante sarete di buon umore. Qualcuno vi chiederà un piacere, ma imparate a non essere sempre accondiscendenti. Presto vi metterete a dieta in quanto vi sentite fuori forma a causa degli eccessi di Natale.

Acquario - 1° posto - Venere vi renderà molto sentimentali, specie se siete in coppia. In serata la passione sarà alle stelle e sarà un momento favorevole per cercare una gravidanza. Il 2020 è cominciato in maniera serena e gioiosa, anche se alcuni hanno avuto a che fare con delle conseguenze particolari.

Una volta archiviate definitivamente le feste, potrete dedicarvi totalmente ai vostri hobby e obiettivi personali. Qualcuno, da diverso tempo, cerca un riscatto o desidera ricevere un merito. Occupatevi del vostro fisico a partire da questo giovedì poiché avete messo su qualche chilo di troppo. Sarete tentati dal rinviare la dieta alla prossima settimana, ma sarà meglio darsi da fare il prima possibile.