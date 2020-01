L'Oroscopo di domani, venerdì 10 gennaio, è pronto a svelare che giornata sarà sotto il profilo astrologico: in particolare avremo un cielo splendido con la Luna piena nel suo naturale domicilio, ovvero il Cancro. Quando avviene il plenilunio in genere si tende a sentirsi affamati e gonfi ma irritati e nervosi. In questa fase, inoltre, è normale soffrire di insonnia o nutrire dei dubbi d'amore.

Se i nativi del Bilancia saranno in netto miglioramento, lo stesso non si potrà dire per i Leone. Comunque sia, questa sarà anche la giornata migliore per risolvere eventuali problemi e per scrollarsi di dosso tutte le cose negative.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Acquario - 12° in classifica - Di natura siete generosi e socievoli. Il vostro carattere simpatico e altruista vi ha portato a conoscere molti amici nel tempo. Avete vissuto tante perdite ma siete sempre andati avanti. In giornata vi sentirete soffocare da una certa invadenza altrui, tuttavia cercate di non rispondere male. Qualcuno dovrà sbrigare una commissione in mattinata e questo richiederà di esporvi alle intemperie del mondo esterno.

In amore ci sono delle perplessità. In serata cercate di non pensare al lavoro o alle altre preoccupazioni che vi attanagliano da molto tempo. Staccate la spina e dedicatevi alle vostre passioni perché è molto importante ritagliarsi dei momenti riservati solamente ai propri interessi.

Toro - 11° in classifica - Da un po' di tempo le finanze vi impensieriscono. Essendo un segno stacanovista, state mettendo via dei risparmi per il futuro. Avete molti sogni nel cassetto, ma di questi tempi non è facile arrivare alla fine del mese con il conto in positivo. Ultimamente ci sono state più uscite che entrate, tuttavia non demordete, perché al più presto arriveranno delle giornate migliori. Occhio alle bugie e alla linea. In giornata avrete voglia di lanciarvi in nuove avventure. Chi è in coppia da anni, qualche volta sogna di vivere un flirt emozionante.

Sagittario - 10° in classifica - Amate i cambiamenti, ma fino a un certo punto. Sognate di fare un lavoro entusiasmante e meno faticoso. Se i più giovani desiderano visitare ogni parte del mondo, i più maturi cercano la sicurezza, il comfort e il calore di una famiglia unita. Non vi stancate mai e siete una buona forchetta. Da giovedì state vivendo un buon momento, magari avete ricevuto una lieta notizia oppure vi sentite bene interiormente. In caso di dubbi, pretendete un chiarimento altrimenti continuerete a vivere sotto stress.

Ariete - 9° posto - Siete un segno deciso, caparbio e soprattutto testardo. Odiate le lunghe attese, inoltre, quando vi mettete in testa una cosa è difficile farvi cambiare idea. Ebbene, in questa giornata vi sentirete sorprendentemente decisi, ma attenzione a non essere troppo schietti altrimenti rischierete di sembrare offensivi.

Avrete bisogno di riposare di più per riprendervi da una precedente fatica. Dovrete fare attenzione a ciò che maneggiate, la distrazione rischierà di costarvi cara. Sarete persino tentati di fare le cose in fretta e furia. Nel weekend vivrete delle grandi emozioni.

Scorpione - 8° posto - Amate avere i riflettori addosso, siete un segno molto attraente ed interessante. Sapete il fatto vostro, per questo siete rispettati e ricercati. In coppia tendete a imporvi e spesso finite per infiammare la polemica quando qualcosa non va per il verso giusto. In giornata avrete a che fare con il solito impegno familiare.

Da alcuni anni vi fate in quattro per affrontare una certa situazione che ha stravolto la vostra esistenza improvvisamente. Spesso cadete nello sconforto e vi sentite soli, in realtà l'appoggio delle persone care non manca mai. Sforzatevi di chiedere una mano, non potete continuare a gestire tutto da soli.

Leone - 7° in classifica - Siete un segno molto orgoglioso e pieno di inventive. Non è facile imporvi delle regole, perché siete determinati a fare le cose a modo vostro. Questa settimana è iniziata in maniera stanca, avete faticato a svegliarvi al mattino per via del lavoro/studio. In amore avete bisogno di maggiori attenzioni, ma delle volte desiderate starvene per fatti vostri.

Un momento di calo fisiologico capita a tutti prima o poi, la cosa importante è non lasciarsi prendere dagli stati d'animo negativi. Essere forti richiede anche un grosso spirito di sacrificio, ma prima o poi torneranno la serenità e la felicità.

Oroscopo del giorno

Capricorno - 6° in classifica - Siete un segno stabile e maturo. Quando c'è un problema siete sempre chiamati in causa perché siete abili nel trovare la soluzione. Non amate sperperare e siete abbastanza discreti. In giornata apprenderete un pettegolezzo o un dettaglio che vi lascerà senza parole. Dovrete ultimare un compito che vi è stato recentemente assegnato, ma non ne avrete molta voglia poiché da un po' vi sentite scarichi e pigri.

Nel fine settimana ritroverete lo sprint e tutte le porte aperte saranno chiuse. Coloro che da tempo combattono contro un problema interiore o interpersonale, in giornata potranno finalmente trovare conforto confidandosi con una persona fidata.

Gemelli - 5° posto - In questa giornata sarete più intraprendenti che mai. Sono previste uscite, conoscenze e novità finanziarie. Tutto ciò vi farà sentire estremamente bene con voi stessi. Detestate la noia, per questo motivo non riuscite a stare fermi un solo minuto. In giornata ci sarà modo di spettegolare insieme ad alcune amicizie oppure di prendere un caffè in compagnia.

In passato siete stati traditi da una persona che credevate amica, per questo tendete ad essere diffidenti. Godetevi queste 24 ore come meglio vi aggrada perché il fine settimana riserverà qualche imprevisto familiare. Se avete commesso un sbaglio, correte ai ripari prima che sia troppo tardi.

Vergine - 4° in classifica - Amate avere le cose sotto stretto controllo e in ordine, per questo tendete a correre avanti e indietro affaticandovi più del dovuto. Prima di prendere una decisione avete bisogno di tempo. I single che si sentono pronti ad amare, dovranno fare un po' di vita mondana. A partire da questo venerdì incomincerà un periodo favorevole per le questioni d'amore.

I sentimenti saranno più intensi e colorati che mai. Le coppie, anche quelle di vecchia data, potranno coltivare un nuovo progetto che porterà un bel po' di entusiasmo nella loro vita. Se volete cambiare qualcosa, dovrete darvi da fare in prima persona.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di un crescendo miglioramento che raggiungerà il picco domenica sera. Per voi l'amore conta più di ogni cosa, insieme alla persona del cuore vi sentite molto più forti. Le coppie difficilmente tradiscono e adorano trascorrere le giornate a fare progetti insieme al partner. Siete anche molto diplomatici e generosi con i familiari, quindi in giornata vi ritroverete a dare una mano a chi ve lo chiederà e, nel caso in cui dovessero verificarsi delle discussioni, saprete ripristinare la calma.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, da un po' ci sono dei problemi che saranno risolti al più presto grazie alle vostre capacità.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani si presenta favorevole grazie alla Luna in Cancro. In passato avete sofferto per amore, per questo motivo siete un po' restii a tuffarvi in nuove relazioni. Al contrario, giungeranno delle liete notizie per chi è in coppia da tempo, magari un matrimonio o un arrivo inaspettato. Tendete a fare la vittima quando qualcuno vi contraddice o vi muove una critica. Ultimamente combattete contro una preoccupazione che in realtà è irrazionale.

Magari avete paura di perdere una persona a voi cara oppure di restare senza soldi. I cuori solitari si sono trascurati fin troppo, quindi sarà meglio sfruttare questa giornata per stilare un programma da seguire prossimamente e senza sgarrare. Non si escludono uscite in compagnia, il dialogo è la miglior valvola di sfogo.

Cancro - 1° posto - L’Oroscopo del 10 gennaio vi vedrà tornare ad essere forti. Nei giorni scorsi avete combattuto contro il vostro insolito stato d'animo che di tanto in tanto vi colpisce buttandovi giù d'umore. Da un po' di tempo faticate a tirare avanti, siete più lenti, stanchi e poco socievoli.

Avete anche delle difficoltà a chiudere occhio la notte e c'è addirittura qualcuno che ancora non ha tolto gli addobbi di Natale. Vi sembra che il tempo vi manchi e fate le cose controvoglia. Comunque sia, a partire da questo venerdì ritroverete lo sprint grazie alla Luna piena nel vostro segno che scaccerà via tutti i malesseri. Tutti i dubbi e le incertezze dei giorni scorsi potranno essere archiviati, ma molto dipenderà da voi. In famiglia avrete modo di chiarire ogni perplessità.