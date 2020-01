La settimana sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 10 gennaio. Un quadro astrale vantaggioso protegge il Capricorno, che potrà fare affidamento sul favore di Mercurio, Giove e Saturno. I Pesci si preparano ad accogliere Venere nel segno a partire dalla prossima settimana, andando incontro ad un momento carico di passione e romanticismo, al contrario il Leone vivrà delle incertezze all'interno del rapporto di coppia.

In recupero il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 10 gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 10 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: è un momento particolarmente faticoso per il segno che, stando al consiglio degli astri, durante le prossime giornate dovrà evitare accuratamente di prendere decisioni frettolose, dettate da ragioni superficiali o dal nervosismo, e che quindi potrebbero comprometterlo.

Soprattutto in amore ci sono delle perplessità, le coppie che hanno concluso il 2019 con dei litigi, potrebbero non riuscire a ritrovare la stabilità. Fate del weekend il momento ideale per fare della sana introspezione e capire come agire per migliorare le cose.

Toro: c’è un forte desiderio di novità e avventura, le prossime giornate saranno ideali per coloro i quali vogliono organizzare un viaggio, fare una gita fuori porta o organizzare una serata tra amici. È un momento di recupero in amore, tuttavia qualcuno potrebbe destabilizzarvi a causa del suo comportamento incostante, allontanate le persone che non si dimostrano sincere con voi. Alti e bassi sul lavoro, potrebbero esserci delle questioni da chiarire.

Gemelli: quella di venerdì 10 gennaio sarà una giornata positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, è infatti iniziata una buona fase di recupero in tal senso e anche i single alla ricerca dell’anima gemella saranno favoriti.

Al contrario in ambito lavorativo potrebbe nascere qualche problema, i nativi del segno sono in generale amanti della comunicazione e dei contatti interpersonali, ma sentirsi chiusi in una piccola realtà potrebbe rappresentare un ostacolo, qualcuno deciderà di puntare più in alto.

Cancro: c’è un po’ di diffidenza e insicurezza intorno a voi, soprattutto se state mettendo a punto nuovi progetti o dei cambiamenti riguardanti l’ambito lavorativo. Tuttavia con l’avvicinarsi del weekend inizierà per il segno un buon recupero fisico, vi sentirete energici e pieni di voglia di fare. Anche in amore si potranno ottenere dei chiarimenti e lo stesso vale per coloro i quali hanno avuto dei contrasti in ambito familiare.

Leone: l’inizio del 2020 ha portato dei momenti di indecisione e squilibrio all'interno dei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe aver avvertito la lontananza del partner ed essersi trovato spesso a discutere.

Questa giornata sarà un po’ un test per voi, si rivelerà ideale per le coppie solide che vogliono ricostruire il loro rapporto, ma al contrario potrebbe rappresentare un ostacolo per coloro i quali cercano di scappare da una rottura insanabile. Recupero in ambito lavorativo.

Vergine: un quadro astrale favorevole protegge il segno e lo avvantaggia. Quella di venerdì 10 gennaio sarà una giornata favorevole per coloro i quali desiderano esporsi, presentare un progetto o stringere una nuova collaborazione. Momento di recupero in amore, soprattutto per coloro che vivono una relazione con qualcuno del segno del Cancro, del Capricorno o del Toro.

Weekend fortunato per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Bilancia: con l’avvicinarsi del weekend arriva per il segno un momento più vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Durante le prossime ore inizierà un recupero di energie, tuttavia sarà bene non approfittare della forza ritrovata. Anche in amore le stelle tornano a sorridervi, sarà possibile chiarire i contrasti e ritrovare la serenità con il partner. I single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero non trovare ciò che stanno cercando, ma non mancheranno gli incontri occasionali.

Scorpione: durante l’ultimo periodo alcune questioni di natura legale o finanziaria hanno tormentato il segno che ora, preso dalla stanchezza, potrebbe essere tentato dal prendere una decisione drastica.

Il consiglio degli astri è quello di non essere irruenti e di pensare bene in merito ai prossimi passi da compiere. La vicinanza di una persona cara e l’aiuto del partner si rivelerà importante in tal senso. Mettete da parte l’orgoglio e rivolgetevi a chi sapete vi aiuterà.

Sagittario: c’è desiderio e voglia di mettersi in gioco, le prossime giornate saranno vantaggiose per il segno e anche in ambito lavorativo si potrà ottenere molto. Gli influssi positivi delle stelle si concentreranno soprattutto sull'amore, sarà infatti possibile trovare dei chiarimenti e lasciarsi travolgere dalla passione.

Incontri favoriti per i single. Sono giornate positive per il fisico, vi sentite in piena forma e non mancano le forze.

Capricorno: Con Mercurio, Giove e Saturno in aspetto positivo durante la giornata di venerdì 10 gennaio sarà possibile allontanare quel senso di inadeguatezza ed insoddisfazione che vi aveva condizionato in ambito lavorativo e tornare a concentrarsi sui propri obiettivi. Migliora la situazione in ambito sentimentale e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Acquario: la polemica è vostra amica in questo periodo, dunque gestire i rapporti interpersonali e sentimentali non è semplice durante queste giornate iniziali del 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario.

In amore così come in ambito lavorativo non mancano i contrasti, cercate di placare il vostro nervosismo evitando di dar vita a ulteriori problematiche. È un momento faticoso anche dal punto di vista fisico, ma con l’inizio del weekend inizierà un progressivo recupero.

Pesci: durante la prossima settimana Venere entrerà nel vostro segno, ma già partire da queste giornate l’amore vivrà un momento di vantaggioso recupero. Vi sentite romantici e passionali, è un buon periodo per fare dei progetti all'interno del rapporto di coppia, ma anche per avvicinare la persona dei vostri sogni. In ambito lavorativo ci sono grandi soddisfazioni, tuttavia qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata.

Per le prossime giornate sarebbe meglio non fare passi azzardati e concedersi un po’ di riposo.