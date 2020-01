Nuovo appuntamento quotidiano con l'Oroscopo, il quale è pronto a rivelare che cosa accadrà ai 12 segni zodiacali nella giornata del 10 gennaio. Tale giornata vedrà i nativi del Toro affrontare una questione spinosa con il partner. Per il segno Bilancia ci sono cambiamenti in corso in campo lavorativo.

Segno per segno, ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo vantaggioso per le coppie che si amano davvero e che faranno di tutto per portare a termine i progetti.

Non lascerete le cose a metà come al solito, ma cercherete di essere più partecipi. Questo è un periodo di sperimentazione e se non sperimentate voi che avete una mente così astuta, difficilmente possono farlo gli altri. Ogni tanto vi impuntate per situazioni poco chiare ma poi c'è sempre una buona dose di fortuna che vi dà una mano.

Toro – In questa giornata è possibile che vi focalizzate su una questione spinosa in amore e questo potrebbe incrinare leggermente il vostro rapporto con il partner.

Se volete evitare i litigi, non dovete indisporre troppo la persona in questione. In campo lavorativo dovete prendere delle decisioni, in modo piuttosto repentino e voi siete specialisti in situazioni di urgenza. A ogni modo, tutti vi seguiranno e avranno rispetto delle vostre scelte.

Gemelli – In questo periodo dovete essere un po' più concreti e lucidi. Dovete assicurare la vostra lucidità alle persone che vi sono vicine e che contano su di voi. Non avete nessun motivo per non dimostrare quanto valete davvero a coloro che non vi hanno saputo ascoltare in precedenza, ma che da adesso in poi penderanno dalle vostre labbra. I single che non hanno più voglia di stare soli devono mettersi in gioco. Questa volta non fatevi scappare la persona giusta.

Previsioni di venerdì 10 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Per voi è molto importante essere in sintonia con il partner, e se manca sapete benissimo che non la potete inventare. Dovreste rivalutare alcuni rapporti e agire di conseguenza, anche se questo significa rompere definitivamente. Anche in questo bisogna avere coraggio, poiché il futuro deve fondarsi su basi moto solide. Nel lavoro, tante piccole situazioni tortuose potrebbero incrociare il vostro cammino ma non è detto che si risolvano subito. Grazie al vostro carattere socievole avete la possibilità di stabilire molti contatti utili.

Leone – Troverete di certo il modo di emergere e troverete chi si fiderà di voi a tal punto di spingervi a fare il passo che avete tanto desiderato fare in passato, ma che non avete fatto per pigrizia.

Ora non avete più scusanti, qualcuno che crede in voi vi porterà ad avere successo. In amore cercate di prendervi del tempo per voi, poiché le persone che vi stanno intorno non saranno in grado di starvi dietro, quindi finirete per litigare. Meglio stare in disparte e pretendere che vi lascino in pace.

Vergine – Le coppie non potranno scoppiarsi in questo periodo solo perché voi non riuscite a essere abbastanza onesti, leali o fedeli. C'è molto da lavorare e anche da litigare se necessario, per trovare un punto d’accordo e il modo migliore per portare avanti il rapporto. I vostri sogni sono meritevoli, dovrete fare di tutto per cercare di portare avanti idee e progetti.

L'impegno è sempre la chiave di tutto e, una volta capita l'antifona, certamente riuscirete a comprendere il mondo del lavoro.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In campo lavorativo ci potrebbero essere dei cambiamenti interessanti, ai quali però dovrete essere già preparati, poiché era già nell'aria qualcosa che preannunciava disordini e nuovi equilibri. Di certo, non potevate pretendere di starvene sempre tranquilli in un angolino. I tempi cambiano rapidamente. Coloro che sono ancora single hanno avuto per lungo tempo lo stesso identico e dannoso problema, che fondamentalmente è quello di non riuscire a discernere l’io dal noi.

Scorpione – Se la vita sentimentale fino a questo punto non vi ha regalato grandi emozioni, sicuramente vi rifarete adesso che è tutto a vostro favore. Starsene in disparte o con il 'muso' non potrà proprio essere il vostro modo di vivere l'intensità di questi giorni. Se avete dei colleghi poco affidabili, tanto meglio per voi in quanto avrete modo di dimostrare quanto valete al vostro capo. Se siete voi i datori di lavoro e i vostri dipendenti sono svogliati è ovvio che dovete riportarli sulla retta via.

Sagittario – L'amore negli ultimi tempi è stato un po' il vostro punto debole, anche se il periodo di confusione era finito da un pezzo.

Il lavoro vi assorbirà parecchio e anche in questo campo inizieranno a nascere buoni frutti. Non dovete convincere nessuno che avete lavorato sodo per procurarvi un buon affare, basterà che queste persone osservino attentamente i vostri successi dal di fuori, poiché saranno lampanti ed evidenti.

L'oroscopo di venerdì 10 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In campo lavorativo qualcuno insinuerà qualcosa, queste sono le solite persone invidiose che vivono della vita altri, poiché non riescono ad averne una propria. Continuando ad assumervi responsabilità e lavori a destra e a manca, e ingranando questa marcia otterrete tanto successo.

I single molto probabilmente inizieranno un nuovo percorso e cambieranno idea. Magari prima non erano pronti o non hanno trovato nessuno di interessante, ma ora sarà difficile non trovare qualcuno alla propria altezza.

Acquario – Sfogarvi in questa giornata anche con il partner può fare bene, poiché se siete affiancati da persone intelligenti questi vi aiuteranno a tirare fuori ciò che vi opprime. È importante tornare alla normalità, dopo che avete gettato alle spalle il rancore. Avete tutte le qualità per riuscire nella vita cosi come nel lavoro, poiché il fascino che avete si trasforma in affidabilità e soprattutto sapete essere furbi senza esser disonesti.

Pesci – La vostra intelligenza vi permetterà di comprendere fino a che punto vi potete sporgere senza correre nessun tipo di rischio. Questo è un ottimo punto di partenza anche per il futuro. Dovete puntare sui progetti più utili e concreti. Se siete single dovete uscire più spesso, qualcun altro vi noterà e farà il primo passo per conoscervi. Siete uno dei segni più apprezzati e più affascinanti, solo che siete anche i più solitari e pigri, poco inclini alle sorprese e al romanticismo.