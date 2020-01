L'Oroscopo di domani, gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna si trova nel segno del Leone, per cui sarà una giornata ruggente e piena di forze. Per molti sarà possibile rifiatare dopo una difficoltosa settimana. Le stelle tenderanno una mano a molti nativi tra cui il Cancro e la Bilancia. Ci saranno dei cambiamenti importanti e delle emozioni che caratterizzeranno questa domenica. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 12 gennaio

Sagittario - 12° in classifica - Da un po' di tempo state vivendo delle difficoltà, magari il lavoro non vi piace oppure siete preoccupati per una prova da dover sostenere a breve. Qualunque sia il problema, in primavera sarà tutto dimenticato. Una persona che date per scontata finirà per sorprendervi. L'amore risulterà favorito, quindi se ci sono state delle discussioni saranno finalmente chiarite. Abbandonatevi alla passione. Avete bisogno di ritrovare un po' di quiete interiore, valutate l'idea di meditare o di incominciare a fare della salutare attività fisica.

Il corpo risulterà fuori forma e questo non gioverà alla mente.

Capricorno - 11° in classifica - State vivendo un bel fine settimana, soprattutto dopo le difficoltà affrontate precedentemente. Da dicembre vi sembra di correre sulla ruota del criceto. Lavoro, studio, pulizie, uscite, visite inaspettate, ore piccole, insomma, avete accumulato molto stress. Coloro che non lavoreranno, dovranno sfruttare questa domenica per riposare. Da tempo vi state occupando di un nuovo progetto e presto avrete modo di poterlo realizzare. Non si escludono ritorni di fiamma, ma sarà meglio non fare scelte avventate dato che le minestre riscaldate non sempre risultano buone.

Toro - 10° posto - Concentratevi di più sul presente perché rimuginare sulle cose passate o preoccuparsi per un futuro misterioso sarà solamente uno spreco di tempo e di energie.

Questa domenica potrebbe riservare delle gioie in famiglia. Ci sarà modo di passare del tempo insieme, di ridere, giocare o discutere pacatamente. Cercate di non rovinare l'atmosfera e di godervi il momento. Dentro di voi celate delle incognite, ovvero delle domande senza risposta. Magari non sapete come affrontare una certa questione spinosa oppure non avete idea di quale strada percorrere. Presto tutti i dubbi saranno fugati, dovrete solamente dare tempo al tempo.

Vergine - 9° posto - Con il passare degli anni siete diventati più diffidenti e selettivi. Magari avete meno amici oppure siete più attaccati alla famiglia rispetto a prima. Sarà una domenica abbastanza tranquilla anche se in casa sarete impegnati nelle pulizie. Qualcosa da sistemare non manca mai, delle volte avete l'impressione che il disordine si genera automaticamente.

In settimana, nel lavoro o nello studio ci sono state delle difficoltà o dei ritardi. Avete rischiato di perdere tempo e pazienza, per questo sarete molto contenti che sia domenica. Chi lavora in proprio si vedrà costretto a darsi da fare anche in questa giornata.

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 12 gennaio dice che non dovrete disperare in quanto sarete tentati a mandare tutto all'aria. Entro la primavera, una situazione attuale non sarà più la stessa, qualcosa cambierà. C'è stata una fase estremamente delicata che vi ha lasciato pieni di incertezze e insicurezze. In giornata sarà possibile fare chiarezza attraverso la riflessione e il dialogo interiore.

Se possibile cercate di lasciare in stand by tutti i problemi e godetevi, come meglio potete, questa domenica. Meritate una giornata da dedicare esclusivamente a voi stessi dato che nei giorni scorsi vi siete fatti in quattro. Le stelle vi tenderanno una mano spianandovi la strada, inoltre è bene tenere a mente che questo 2020 sarà ricco di opportunità, gioia e amore.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche di questa domenica parlano di stelle importanti che permetteranno di rimettervi in sesto. Dopo una settimana di alti e bassi, finalmente potrete intraprendere un percorso più tranquillo.

A causa dei ritardi o di intoppi professionali, siete stati costretti ad accelerare il passo. Da questa giornata la ruota incomincerà a girare e quel senso di sfortuna sparirà. L'amore ultimamente risulta essere stanco, poco romantico e a tratti distante. Coloro che hanno recentemente chiuso una frequentazione o una relazione, dovrebbero starsene per conto loro senza tuffarsi in nuove avventure. Nella vita occorre pazienza e comprensione, in giornata vi ritroverete a sbarazzarvi delle cose inutili.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° in classifica - La settimana si concluderà con un respiro di sollievo.

Nei giorni precedenti siete stati oberati di impegni e purtroppo non avete potuto delegarli o rinviarli. Quindi sarete ben contenti di poter finalmente staccare la spina e scrollarvi di dosso l'ansia e la fatica. In questa domenica ritroverete il sorriso e soprattutto l'energia. Vi sveglierete più tardi del solito e vi gusterete ogni secondo di questa giornata di quiete. Coloro che hanno dei figli piccoli avranno modo di dedicarsi a loro trascorrendo insieme del tempo di qualità.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà persi nei ricordi d'infanzia. Una volta le domeniche erano veramente speciali, ci si riuniva a casa di parenti, c'erano uscite, visite, gite.

In giornata vi annoierete e cercherete di ingannare il tempo progettando qualcosa da attuare tra la primavera/estate. Se non volete vivere di rimpianti, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Non lasciate nulla in stand by, fugate ogni dubbio e ultimate i lavori arretrati. Ultimamente avete voglia di cambiamenti, per questo motivo in giornata si verificheranno dei movimenti interessanti. Le coppie sposate o conviventi che stanno per ampliare la famiglia, presto cambieranno casa.

Scorpione - 4° posto - Ripenserete alla settimana appena trascorsa e giungerete a conclusioni degne di nota.

Precedentemente, un imprevisto vi ha frenato, magari qualcosa è saltato da un momento all'altro. Comunque sia, vi sentirete molto provati, per questo motivo dovrete prendervi del tempo per voi stessi e staccare la spina da tutte le problematiche vissute nei giorni precedenti. Chi ha un partner o un'amicizia fidata, riuscirà a trovare conforto. Non si escludono proposte avventurose o chiamate da un parente.

Gemelli - 3° in classifica - Non mancheranno emozioni in questa promettente giornata domenicale. Fuori il freddo incomberà senza freni, ma il calore di casa propria e delle persone care basteranno a tenervi ben caldi.

La salute è stata messa a dura prova, nei giorni scorsi avete combattuto contro un malessere fisico. Questa domenica sarà un vero toccasana dato che avrete modo di riprendervi al 100%. Presto sarete talmente in forma che vi darete una mossa decisiva all'interno del lavoro o dello studio. Per quanto riguarda l'amore, i cuori delle coppie di vecchia data continuano a battere senza sosta. Traballeranno, invece, eventuali relazioni nate da poco. Non mancherà qualche incertezza che sarà chiarita nei prossimi giorni.

Acquario - 2° posto - Sarà una splendida domenica anche se dovrete combattere contro il gelo.

Gennaio è partito in sordina ma presto sarà possibile risalire la china. Febbraio sarà ancora un po' incerto, per cui dovrete stringere i denti e cercare di superare le prossime settimane come meglio potete. Comunque sia, questa giornata vi sarà tregua da tutti i problemi vissuti nei giorni precedenti. Qualcuno sentirà la necessità di doversi mettere a dieta, altri di prendersi una pausa dal lavoro o dallo studio. Presto dovrete affrontare una prova dura, per questo motivo dovrete rimboccarvi le maniche e ritrovare al più presto la concentrazione.

Leone - 1° posto - Finalmente potrete riposare come si deve grazie alla Luna nel vostro segno.

Avete vissuto delle giornate complicate e non siete riusciti a ritagliarvi del tempo per le vostre cose personali. Il fisico risulterà trascurato, dunque sarà meglio sfruttare questa giornata per ripartire con delle sane abitudini. Questo inverno, sotto il profilo astrologico, non riserverà granché di buono. Dovrete stringere i denti e attendere l'arrivo della primavera per poter notare i primi risultati. In amore dovrete ben guardarvi da ciò che direte. Spesso, da una parola detta in un attimo di sfogo, rischiano di nascere delle incomprensioni.