Le previsioni zodicali del 20 gennaio ci forniscono tutte le informazioni necessarie sui 12 segni dello zodiaco, relativamente a coloro che stanno vivendo una relazione di coppia. Ariete avrà delle difficoltà nel gestire il rapporto, Acquario sarà in attesa di qualche importante novità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'amore di coppia vivrà un momento particolare, niente sembra andare per il verso giusto e tutto potrà apparire sbagliato. C'é un po' di confusione nella relazione, questo porta diffidenza a poca serenità.

Toro: se avete qualche problema con il partner é questo il momento giusto per riparare. Un corretto dialogo e tanta abnegazione potrebbero risolvere una situazione non proprio semplice. Dedicate del tempo alla risoluzione del problema.

Gemelli: giornata adatta per concedervi alla persona amata. Potrebbe essere l'occasione propizia per fare insieme una lunga passeggiata immersi nella natura. Per i più pigri ci sono sempre divano e caminetto.

Cancro: nasceranno alcune polemiche legate a decisioni da prendere, siate duri ma intelligenti e non intaccate la serenità di coppia.

A volte si possono avere opinioni differenti senza necessariamente mandare tutto a rotoli.

Leone: oggi l'amore potrebbe non andare nel verso giusto, ci saranno diversi dissidi che mineranno la vostra tranquillità. Cercate di passare qualche ora in solitudine, 'ricaricate le batterie' e tornate più forti di prima.

Vergine: la vostra dolce metà sembra indispettita da alcuni vostri atteggiamenti. A voi non sembrerà di aver fatto nulla di male, cercate il giusto equilibrio e la giornata potrebbe sostanzialmente migliorare.

Bilancia: giornata particolarmente impegnativa, la persona amata vorrebbe movimentare alcune cose che voi non avete intenzione di modificare. C'é bisogno del giusto compromesso, per non far cadere tutto nella noia ma nemmeno per andare a 'cento all'ora'.

Scorpione: cercate di essere più concreti, la vostra superficialità non porta da nessuna parte.

Il rapporto di coppia potrebbe risentire di alcune vostre frivolezze. Il partner non sembra scosso, a lungo andare qualcosa potrebbe cambiare.

Sagittario: sarete colti da molto entusiasmo nel vivere alcuni momenti con la vostra dolce metà. Provate a fare qualcosa che unisca i rispettivi interessi. La giornata potrebbe finire ancora meglio di come é cominciata.

Capricorno: il partner potrebbe porvi dei quesiti a cui voi risponderete mal volentieri. Questo potrebbe provocare delle tensioni, cercate di arginare la vostra vena polemica e non inseguite la lite a tutti i costi.

Acquario: la sfera amorosa potrebbe evidenziare alcune belle novità. Attendete fiduciosi e non cercate di precorrere i tempi, le stelle stanno dalla vostra parte e qualcosa di interessante avverrà.

Pesci: giornata estremamente positiva, la dolce metà potrebbe chiedervi un'uscita serale per dimostrarvi la voglia di stare insieme.

Sfruttate l'occasione e la buona vena del partner.