Le previsioni astrologiche del 19 gennaio ci aiutano a capire l'andamento quotidiano di coloro che sono ancora in cerca della propria anima gemella. Andremo ad esaminare tutti e 12 i segni che compongono lo zodiaco. Per quanto riguarda l'Ariete, i nativi dovrebbero mettersi meno in mostra, i Gemelli, invece, andranno alla ricerca di tenerezze.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercate di stare più tranquilli, non sempre l'essere al centro delle attenzioni porta a risultati concreti. Se il vostro obiettivo è quello di trovare l'anima gemella, cambiate tipologia di approccio.

Toro: non vi ostinate a relazionarvi con persone che non vogliono saperne niente di voi. Abbiate la lungimiranza di guardare oltre e di non affezionarvi troppo facilmente. Il vostro status vi consente di scegliere.

Gemelli: state cercando qualcosa che vada oltre la semplice avventura, in questo momento avete bisogno di essere apprezzati e desiderati. Cercate quella vena di romanticismo che pervada la vostra anima.

Cancro: incontrate e valutate alcune situazioni. Siate larghi di vedute ma non cadete nel tranello di concedervi a tutti.

Ogni opportunità va analizzata, le va dato il giusto risalto.

Leone: una persona potrebbe presto far breccia nel vostro cuore. Cercate di capire se i sentimenti che provate per lei si fermano al semplice affetto o se, eventualmente, potrebbero sfociare in una indimenticabile storia d'amore.

Vergine: non abbiate timore di ciò che provate, esternate i vostri sentimenti senza paura. Nessuno potrà entrare nel vostro cuore e nella vostra mente se non lasciate aperto un piccolo spiraglio.

Bilancia: potrete scegliere se catapultarvi 'anima e core' in una relazione amorosa oppure continuare a cercare solamente avventure. La decisione è molto delicata e, possibilmente, non dovrà essere presa con il solo istinto.

Scorpione: le avventure risultano essere il vostro 'pane quotidiano', datevi da fare e cercate di divertirvi più possibile, a breve potrebbero esserci delle novità che vi porteranno in tutt'altra direzione.

Sagittario: non avete ancora le idee molto chiare, cercate di indagare nella vostra mente eliminando un po' di confusione. Una serata con gli amici potrebbe portare spensieratezza.

Capricorno: sarete particolarmente attenti a ciò che vi accade, alcune situazioni le state analizzando con cura. Lasciatevi andare solo dopo aver preso in considerazione tutti i parametri.

Acquario: non avrete molte possibilità di uscire o di darvi alla vita sociale, ci saranno degli accadimenti in altri ambiti che vi terranno particolarmente occupati. Arriveranno momenti più propizi per l'amore.

Pesci: avrete la possibilità di fare incontri interessanti, valutate nel giusto modo le persone che incroceranno la vostra strada. A volte correre un rischio aumenta l'autostima e fornisce molta adrenalina.