L'Oroscopo del mese di febbraio è pronto a informare sulle relazioni amorose del Toro con gli altri segni dello zodiaco. Il Toro risulterà avere un bel connubio con Capricorno, Bilancia e Ariete. Potrebbe non esserci un legame importante invece con Acquario e Cancro.

Il Toro e i segni con buona sintonia

Il Toro avrà un rapporto molto positivo con i seguenti segni: Ariete, i due segni saranno molto passionali e rappresenterà un elemento fondamentale la sfera intima. L'intesa risulterà essere molto buona, delle crepe potrebbero verificarsi a causa della cocciutaggine di entrambi.

In linea generale, il Toro e l'Ariete in coppia, risulteranno essere abbastanza affiatati. Toro, la coppia risulterà essere granitica. L'aspetto sentimentale andrà a gonfie vele e ci potrebbero essere dei progetti futuri molto interessanti e duraturi. I tanti punti in comune terranno vivo il rapporto, l'unico neo potrebbe essere legato all'eccessiva possessività di entrambi. Gemelli, l'unione di coppia funzionerà, pur con le tante caratteristiche diverse. Probabilmente proprio per questo i due segni potranno trovare il giusto mix.

Riuscire ad unire concretezza e leggerezza risulterà essere l'arma vincente. Leone, la fedeltà caratterizzerà il rapporto di coppia. Il Leone tenderà, però, a chiedere in maniera pressante attenzioni, questo alla lunga potrebbe incrinare la tranquillità del Toro. Il rapporto in linea di massima funzionerà grazie alle tante caratteristiche complementari. Buon feeling e tanta passione.

Vergine, entrambi i segni mireranno ad un rapporto stabile, per questo motivo l'intesa sarà molto buona. Gli obiettivi saranno gli stessi e potranno essere consolidati dalla mancanza di eccessive discussioni. Il Toro dovrà solo dedicare più attenzioni ad una Vergine abbastanza volitiva. Bilancia, il romanticismo e l'amore saranno la base della splendida intesa che si creerà. Ci saranno tutti i presupposti per portare avanti un rapporto davvero emozionante.

Il Toro e la Bilancia avranno diverse modalità nel dimostrare il loro sentimento, questo non intaccherà di certo la grande sintonia acquisita.

Scorpione, entrambi sono dotati di tanta passione e carica erotica. Lo Scorpione tenderà ad andare alla ricerca dei dettagli, il Toro avrà una visione molto più semplicistica del rapporto. La gelosia potrebbe frenare un rapporto che, di base, risulterà essere dirompente e molto passionale. Sagittario, i due segni formeranno una coppia abbastanza affiatata. Non saranno eccessivamente coinvolti nelle amicizie e entrambi tenderanno a voler fare una vita molto sobria. La coppia sarà felice fino a quando il Sagittario non pretenderà troppo. Capricorno, la vita di coppia sarà ideale. Capricorno e Toro potranno consolidare un legame che si farà sempre più duraturo e immune a grandi scossoni e 'tragedie' sentimentali.

Il modo di fare porterà entrambi ad un'intesa a dir poco eccezionale. Pesci, i due segni saranno molto in sintonia e sfrutteranno l'uno le peculiarità dell'altro. La miscela potrebbe essere esplosiva, conterà molto la pazienza del Toro e la costanza dei Pesci. Se troveranno un equilibrio, il rapporto andrà a gonfie vele.

Segni con feeling complicato

Il Toro avrà si relazionerà in maniera sostanzialmente negativa con i seguenti segni: Cancro, la possibilità che i due segni trovino un equilibrio sarà molto remota. Il Cancro tenderà, con i suoi dubbi e le sue ansie, a smorzare gli entusiasmi del Toro.

Qualora ci fosse una tranquillità di base, che prendesse il sopravvento, si potrà pensare a qualcosa di stabile. La partita da giocare sarà comunque complessa. Acquario, l'intesa risulterà essere praticamente impossibile. Il taciturno Toro mal si coniugherà con l'effervescenza dell'Acquario. Quest'ultimo avrà bisogno di spazi e autonomia, il Toro molto difficilmente acconsentirà a tutto ciò.