L'Oroscopo di domani martedì 14 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi sotto il piano astrologico. Amore, lavoro, soldi, tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione in queste 24 ore. La Luna in Vergine aprirà le porte ad una fase interessante e, a tratti, confusionaria. Gran parte dei segni stanno attraversando un periodo caratterizzato da stanchezza e apatia. Per tale ragione, in giornata i nativi del Pesci si sentiranno a dir poco lunatici mentre lo Scorpione potrebbe dover fare i conti con problemi economici.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 14 gennaio

Ariete - 12° posto - Avrete un martedì abbastanza demoralizzante. Da tempo state lottando contro una forte sensazione di svogliatezza e smarrimento. Avete molto sonno e poca voglia di muovervi. Preferite di gran lunga starvene davanti alla tv, ma a lungo andare questo comportamento finirà per risultare deleterio. In giornata sarete tentati a mandare all'aria degli impegni improrogabili, ma se c'è un lavoro urgente da sbrigare sarà meglio rispettare i tempi previsti altrimenti rischierete di essere additati come poco professionali.

Dovrete rivedere dei conti, inoltre non saranno da escludere delle rinunce. Anche l'aspetto fisico risulterà un po' trascurato, dovrete darvi una mossa al più presto.

Gemelli - 11° - Vi alzerete con la luna storta dato che da un po' di tempo avete il morale sotto i piedi. Nonostante la speranza riposta nel nuovo anno, state vivendo delle difficoltà. Magari non riuscite a ingranare la marcia oppure delle brutte abitudini vi frenano. Comunque sia, questa giornata favorirà l'introspezione, quindi approfittatene per scavare nel vostro io interiore e cercare di capire cosa c'è che non va. Tutta questa nuvola negativa rischierà di rabbuiare anche i rapporti d'amore più solidi che presto potrebbero attraversare una brutta burrasca. Da tempo, forse vi sentite soffocare dall'eccessiva invadenza del partner oppure lamentate una certa indifferenza nei vostri confronti.

Qualunque sia il problema, bisognerà cercare di parlarne pacatamente.

Scorpione - 10° - Da tempo vi sentite piuttosto giù di morale e siete poco invogliati a svolgere le consuete mansioni quotidiane. State tirando avanti con estrema fatica, probabilmente perché c'è qualcosa che vi incupisce. Forse state attraversando una situazione familiare non certo delle migliori oppure c'è una questione finanziaria traballante. Presto vi sarà possibile ripartire, ma dovrete cercare di resistere come meglio potete. In famiglia fatevi dare una mano e non perdete le staffe davanti ad una richiesta che vi sembrerà assurda. Dopo le abbuffate delle scorse settimane, vi sentirete ancora un po' scombussolati fisicamente.

Sagittario - 9° - Avrete a che fare con 48 ore altalenanti e il vostro umore risulterà volubile.

Cercate di fare attenzione a non cambiare facilmente opinione poiché spesso prima dite 'A' e poi cambiate in 'B'. State attraversando un periodo incerto, non avete le idee chiare sul vostro futuro. Dovrete tenere duro e aspettare l'arrivo di giornate migliori. Presto le acque si calmeranno e ritroverete la quiete di un tempo. All'interno delle relazioni di coppia, presto qualcosa cambierà.

Leone - 8° - Via la Luna dal vostro segno. I giorni scorsi vi hanno donato la carica necessaria per avanzare nei vostri impegni, infatti non si escludono enormi o piccoli passi avanti. In giornata finirete per crollare prima del solito.

Sarete tentati dal prendervi un po' di giorni di riposo, in fondo è dal mese di settembre che correte dietro ai vostri impegni, con la speranza di far avverare i vostri sogni. La buona notizia è che, in primavera, tutti gli sforzi profusi saranno ripagati degnamente. Comunque sia, le coppie stanno attraversando un periodo particolare, forse per via di un problema economico o patrimoniale. Nel weekend tutto potrà essere sistemato.

Toro - 7° - Da tempo aspettate che il vero amore venga a bussare alla vostra porta. Non riuscite a impegnarvi seriamente se il cuore non batte all'impazzata per una persona speciale.

Chi è in coppia, invece, si sente soddisfatto anche se delle volte qualcosa di negativo del partner viene fuori facendovi storcere il naso. Coloro che nel mese di dicembre hanno stilato la lista dei buoni propositi per il 2020, non sono stati granché costanti. In questo martedì avrete modo di fare chiarezza sul vostro futuro, qualcuno vorrebbe cambiare mestiere oppure intraprendere un corso di studi per migliorare le proprie performance. Non è mai troppo tardi per imparare e darsi da fare.

Oroscopo del giorno: primi sei segni in classifica

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da alcuni improvvisi cambi di programma che rischieranno di alterarvi l'umore.

Le festività vi hanno lasciato visibilmente stanchi e ancora ne pagate le conseguenze. Da giorni vi sembra di star facendo più fatica del solito e avete voglia di essere da tutt'altra parte. Qualcosa di cui vi state occupando da tempo, forse un progetto lavorativo o di studio, dovrà essere accelerato. In amore, probabilmente c'è una certa distanza o una mancanza da colmare, in tal caso sarà meglio parlarne pacatamente con la persona del cuore. Non dovrete giungere a conclusioni affrettate.

Cancro - 5° - L’Oroscopo del 14 gennaio vi vedrà in discreta forma. Avete vissuto delle giornate complicate in cui la stanchezza ha praticamente dominato.

Per eseguire determinate mansioni vi siete fatti in quattro sforzandovi oltre misura. Da tempo vi trascinate dietro un profondo stato di inquietudine, ma dovrete tenere viva la fiamma della passione. Bisognerà stringere i denti fino all'arrivo della bella stagione quando scemeranno anche le vostre nubi interiori. Comunque sia, in questo martedì probabilmente dovrete risolvere un problema riguardante il portafoglio, ma non scoraggiatevi alla prima difficoltà.

Pesci - 4° - L’oroscopo di domani mette in risalto la presenza di Venere nel vostro segno che impedisce all'opposizione lunare di frenare le vostre ambizioni.

Siete dei grandi sognatori, spesso vi ritrovate a fantasticare ad occhi aperti. Entro la primavera sarà fugato ogni dubbio. In questa giornata sarete un pochino lunatici. Questo repentino cambio d'umore potrebbe finire per attirarvi antipatie, per cui cercate di darvi una calmata. Nel lavoro tutto filerà liscio, non saranno da escludersi nuove mansioni o clienti. Per i single, presto l'amore busserà alla vostra porta, ma spetterà a voi decidere se aprire o meno.

Acquario - 3°- Sarà una giornata da dedicare all'amore e alle relazioni sociali. Coloro che per lavoro non riescono a ritagliarsi abbastanza tempo per le proprie passioni, al più presto riusciranno ad avere un po' di pace.

Sforzatevi di essere più presenti in famiglia anche se la stanchezza vi porterà a pensare a tutt'altro. Non lasciate che i vostri sogni prendano polvere nel cassetto per colpa della paura del fallimento. Coloro che stanno approfondendo una nuova conoscenza, dovranno evitare di illudersi.

Capricorno - 2° - Si preannuncia un'ottima giornata in cui potrete riprendere certi discorsi spinosi oppure riconsiderare determinate opzioni. Vi porrete dei grandi interrogativi e riuscirete a rimettervi in carreggiata soprattutto se da tempo avete mandato tutto a monte. Covate numerosi sogni perché siete un segno ambizioso, mirate a raggiungere la luna.

Nelle relazioni, da tempo cercate la stabilità e presto le coppie giovani potranno intraprendere una convivenza oppure sposarsi. Ultimamente la vostra vita risulta po' agitata, ma presto tutte le difficoltà saranno finalmente sradicate.

Vergine - 1° posto - Sarà la vostra migliore giornata della settimana e questo grazie all'influsso lunare. Finalmente vi sarà possibile risolvere un determinato contenzioso, anche di vecchia data. Vi ritroverete ad uscire per un impegno oppure per sbrigare una commissione improrogabile. I sentimenti torneranno alla ribalta ed anche chi è solo potrà vivere un'emozione in più.

Si preannuncia una giornata favorevole per valutare determinati investimenti, tuttavia cercate di essere più lucidi possibili altrimenti rischierete di concludere un pessimo affare. Buona ripresa fisica, qualcosa inizierà a muoversi.