La nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, 14 gennaio, per i dodici segni dello zodiaco. Sarà una giornata vantaggiosa per il Leone, che potrà trovare alcune delle soluzioni da tempo ricercate. Anche i Pesci hanno davanti a sé una giornata vantaggiosa, nonostante la Luna in opposizione. Al contrario a causa degli influssi di Giove e Saturno la Bilancia vivrà qualche momento sottotono, ma tutto sommato sarà una giornata vantaggiosa.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, martedì 14 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 14 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno zodiacale, secondo il presagio delle stelle la giornata di domani girerà nel verso giusto. È un momento di forte agitazione, soprattutto in ambito lavorativo ci sono delle situazioni da sistemare. Il nervosismo accumulato potrebbe creare dei contrasti all'interno del rapporto di coppia, ma le giornate di giovedì e venerdì si rivedranno positive per coloro i quali sono alla ricerca di un chiarimento.

Toro: durante questa giornata i nativi del segno avranno alcune questioni in sospeso di cui occuparsi. All'interno della sfera professionale potrebbero essere in arrivo dei cambiamenti, mentre in amore occorre maggior chiarezza, il partner potrebbe continuare a sfuggire alle vostre richieste.

Gemelli: nuvole nere si abbattono sul segno durante questa giornata. Martedì 14 gennaio potreste dover affrontare dei contrattempi, come un ritardo o una mancata consegna in ambito lavorativo, cercate di mantenere la calma. In amore potrebbero nascere dei contrasti, soprattutto per chi vive un rapporto a distanza.

Cancro: durante questa giornata serve prestare molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Qualcuno a voi vicino potrebbe provare ad ostacolarvi, soprattutto all'interno dell’ambito lavorativo.

È molto probabile che entro il mese di marzo il segno prenda una decisione in tal senso. Alti e bassi in amore.

Leone: quella di martedì 14 gennaio sarà una giornata positiva, le stelle vi proteggono e vi danno una marcia in più. È il momento ideale per coloro i quali desiderano migliorarsi all'interno dell’ambito lavorativo, come avviare un progetto o fare un trasferimento. Un quadro astrale vantaggioso protegge il segno in ambito sentimentale, c'è serenità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: quella di domani si rivelerà una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ad accusare lievi malesseri fisici. Tuttavia si tratta di un momento passeggero, già da mercoledì inizierà un interessante recupero. Situazione positiva in amore, sia i single che coloro i quali vivono in coppia potranno beneficiare della protezione delle stelle e vivere forti emozioni.

Al contrario la paura di non farcela, potrebbe rappresentare un enorme ostacolo, aspettate il weekend se desiderate iniziare qualcosa di nuovo.

Bilancia: gli influssi di Giove e Saturno nel segno potrebbero portare alcuni dubbi, tuttavia quella di martedì sarà una giornata positiva. È un momento favorevole per coloro i quali sono alla ricerca di soluzioni tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale. Sarà un momento di recupero anche per il fisico, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà.

Scorpione: è un momento particolare per il segno che durante questa giornata potrebbe sentirsi nervoso, agitato e particolarmente polemico.

Nell'ultimo periodo vi siete trovati nel centro del ciclone e ora recuperare quota sembra più difficile del previsto. In ambito lavorativo così come l’amore non mancano le problematiche, cercate di agire con cautela procedendo un passo alla volta.

Sagittario: questa giornata inizia con un pesante calo fisico, il consiglio delle stelle almeno fino alla giornata di giovedì è quello di evitare il sforzi essere e concedersi un po’ di riposo. Il nervosismo e la stanchezza accomunata potrebbe farvi perdere il controllo, un atteggiamento troppo polemico e critico nei confronti degli altri non vi risparmierà dalla nascita di nuove polemiche sia in amore che all'interno della storia lavorativa.

Recupero durante le prossime giornate, questo segno è tra i preferiti delle stelle per il 2020.

Capricorno: saranno 48 ore positive per il segno, è il momento di far chiarezza e di risolvere le problematiche nate durante il mese precedente. A parte un piccolo calo fisico è un momento vantaggioso in tutti i sensi, soprattutto in amore dove le stelle lasciano presagire la nascita di importanti progetti, come il matrimonio o la convivenza. Incontri favoriti per i single.

Acquario: sarà una giornata sottotono in cui potreste facilmente perdere la pazienza. Il consiglio delle stelle per questa martedì e di concedersi un momento di riposo ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi ma soprattutto di provocare nuove discussioni tanto in amore quando all'interno dell’ambito lavorativo, potreste infatti dire qualcosa di cui pentirvi.

Recupero con l’arrivo del weekend.

Pesci: nonostante la Luna in opposizione i Pesci continuano lungo la propria strada. Sarà dunque una giornata favorevole anche se bisognerà fare molta attenzione, qualcuno potrebbe alzare i toni. In amore potrebbero esserci dei momenti di disagio, qualcuno potrebbe stare affrontando una crisi, il consiglio delle stelle è quello di correre ai ripari prima che la situazione diventi il riparabile.