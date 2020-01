Le previsioni degli astri del 14 gennaio prevedono nuove strategie per Toro, mentre per la Bilancia si prospetta una giornata tesa. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo state vivendo un momento di rinascita e chi è al vostro fianco non può non averlo notato. Avete un atteggiamento diverso e un nuovo modo di vedere ed affrontare le problematiche. Purtroppo non mancheranno le tensioni e i momenti in cui sarete costretti a mettervi contro qualcuno.

Sul lavoro potreste dovervi rimboccare le maniche e dimostrare quanto valete.

Toro: Venere sul vostro segno zodiacale vi renderà meno impulsivi, ma più strategici. Questo sarà il periodo adatti per realizzare i vostri sogni. Non vi piace agire senza una schema ben preciso, ma avete ben chiari gli obiettivi a cui volete arrivare e come volete farlo. In ambito economico avrete l'opportunità di recuperare una crisi grazie a Mercurio.

Gemelli: questa giornata del 14 gennaio potrebbe essere caratterizzata da polemiche e discussioni.

Sul lavoro infatti, potrebbero accendersi dei conflitti con i propri collaboratori. Dovrete cercare di essere parecchio astuti per venire a capo di questa situazione. In amore potreste aver perso la voglia di stare insieme al partner.

Cancro: purtroppo per voi ci saranno parecchie tensioni a causa di fattori esterni con non potrete in alcun modo evitare. L'unico modo per venirne a capo sarà quello di reagire e affrontare con la massima serenità tutte le problematiche. Urano sul vostro segno zodiacale potrebbe mettervi un certo nervosismo. Pazientate: ben presto questa condizione cambierà.

Leone: per l'amore sarà un periodo molto bello. Potrete vincere una sfida e dare tutto il vostro affetto alla persona che amate. Siete delle persone molto generose, che amano dare protezione al proprio partner.

Pretendete però di avere al fianco qualcuno che vi rispetti e vi valorizzi. Non amate essere sottovalutati.

Vergine: in questa giornata del 14 gennaio ci sarà una condizione astrologica migliore rispetto a quella della scorsa settimana. In amore o in famiglia potrebbero esserci stati delle discussioni in precedenza, che adesso potrete finalmente appianare. Qualcuno potrebbe aver bisogno di prendersi una pausa e concedersi un po' di relax.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in ambito lavorativo si prospetta mola tensione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione il vostro modo di agire e di fare. Saturno dissonante potrebbe portarvi a revisionare alcune scelte. Questo sarà il momento di tornare sui vostri passi nel caso in cui in passato abbia preso delle strade sbagliate.

Scorpione: potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una crisi interiori.

Avevate delle aspettative che non sono state per nulla rispettate. Per voi ci sarà una condizione di particolare disagio che non vi sarà facile superare. Solitamente i nati sotto il vostro segno zodiacale sono molto ambiziosi.

Sagittario: il 14 gennaio sarà un'ottima giornata per farvi avanti in diversi aspetti della vostra vita. Venere e Mercurio sul vostro segno zodiacale vi incoraggiano a prendere delle decisioni. Saranno favoriti i viaggi di lavoro e gli spostamenti dovuti ad un semplice relax. In amore vivrete delle emozioni molto positive.

Capricorno: sentirete il bisogno di ottenere maggiori conferme dalle persone che vi stanno accanto.

Vi sentite appagati solamente se riuscite a portare a casa risultati concreti. Siete delle persone molto esigenti, che si impegnato al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Solitamente siete molto rigidi con chi vi sta al fianco e non tollerate errori. Questo aspetto del vostro carattere vi porta aspetto a dover fare i conti con dei conflitti nella coppia.

Acquario: in amore potrete provare a recuperare. Le ultime giornate con il partner non sono state infatti affatto semplici. Cercate di non farvi condizionare sul lavoro da ciò che fanno gli altri. Siete molto creativi e questo è il vostro punto di forza.

Avrete modo di farvi apprezzare per le vostre vere qualità.

Pesci: in questa giornata del 14 gennaio potrebbero esserci parecchie spese in ambito economico. Cercate di essere cauti e di non lasciarvi andare ad acquisti inutili. Potreste dover prendere le distanze da persone che si sono mostrate eccessivamente critiche nei vostri confronti.