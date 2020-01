L'Oroscopo di domani, martedì 14 gennaio, è pronto a decretare 'vincitori' e 'vinti' in ambito astrologico. La posta in gioco è relativa alla positività o meno della giornata sotto analisi, e gli attori protagonisti sono i dodici segni dello zodiaco. Tra i transiti astrali in evidenza in questa parte della settimana, da segnalare il passaggio di Venere in Pesci e la Luna in Vergine rispettivamente messi in conto alla giornata di martedì e di lunedì.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno e relativa classifica finale.

Previsioni astrali del 14 gennaio

Ariete: Martedì mettetevi nell’ottica di dover accettare un piccolo compromesso. Poi, anche se faticherete un po’, mantenete il vostro sorriso e la disponibilità. A volte non conviene arrovellarsi su posizioni che potrebbero farvi passare dalla ragione al torto. Il lavoro annovera un ottimo periodo: ormai ve ne siete resi conto, è entusiasmante. Anche se oggi circostanze o persone amiche potrebbero favorirvi un po' di meno. Amore: non state lì a rimuginare su ogni azione o parola del partner.

Siate meno possessivi, meno gelosi, meno insistenti, meno invadenti.

Toro: è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini, sia negli affetti che sul lavoro. Non tergiversate ulteriormente: è ora di agire. Date più ascolto alle vostre reali esigenze, senza metterle sempre a confronto con quelle altrui. Dimostrate anche a chi vi è sempre stato accanto con dedizione e stima, la vostra riconoscenza: non date sempre tutto per scontato. Chi è in coppia, può trovare la tanto agognata soluzione a vecchi problemi. Se siete single, da buoni 'rubacuori' saprete catturare l’attenzione di chi vi piace.

Gemelli: come sempre nulla e nessuno riuscirà a limitarvi nell’espressione delle vostre idee, anche se vi sarà chiesto di fare attenzione alle piccole cose. Cercate di non essere precipitosi in modo da non rischiare di non prendere in considerazione segnali importanti inviativi da chi vi ama.

Con Venere in sestile, riuscirete ad esprimere la vostra creatività, vi impegnerete e vedrete il frutto del vostro lavoro. Chi è legato a stretto filo con una bella persona, scatenerà la propria fantasia e rinverdirà l’unione. I single corrono il rischio di innamorarsi perdutamente.

Cancro: con il transito della Luna in Vergine in sestile a Urano nel segno del Toro, le emozioni e la voglia di novità si amplificheranno a dismisura. Questo mix vi procurerà cambiamenti non meditati. Non accetterete consigli altrui, anche sensati. Avrete una grande voglia di accelerare i ritmi, di svegliare l’attenzione di colleghi che a voi sembrano caduti in soporifera letargia. Non avrete invece proprio intenzione di porgere l’altra guancia in amore. Se avvertite il bisogno di girare pagina, passate dal pensiero all’azione.

Leone: braccio di ferro planetario piuttosto impegnativo, quello che si svolge oggi sopra il vostro cielo. L’ago della bilancia potreste essere voi. Luna e Mercurio sono sempre ostili, ma Urano e Marte sono le preziose risorse su cui potete contare. Disprezzare la routine, sul lavoro, non vi porta da nessuna parte. Piuttosto trovate un modo per renderla più sopportabile. La fantasia non vi manca in amore. Anche se non siete in vena di dare ascolto al partner, che reclama solo un po’ d’attenzione, lasciatevi andare. Il resto verrà da sé.

Vergine: ottime notizie per voi Vergine: con la Luna che da questo martedì prende a stazionare in un favorevolissimo segno di Terra (Vergine), le vostre quotazioni guadagnano punti.

Allegria e buonumore saranno i protagonisti indiscussi della vostra giornata: non perderete un colpo! In campo lavorativo poi, se il capo non dà il suo benestare alla vostra proposta, lasciate stare e, almeno per adesso, rinunciate. Non potete correre rischi. Amore in lieve stallo con la vita di coppia piuttosto problematica e poco soddisfacente, in questi giorni. Per i single, invece, tutto procede nel migliore dei modi.

Bilancia: amicizie e relazioni sociali in primissimo piano rendono le vostre giornate serene, piacevoli e anche molto rilassanti. Ve la spassate un mondo! E poco importa, se in famiglia c’è qualche battibecco di troppo: trovate subito il modo per superarlo.

Mercurio opposto, sul lavoro rende tutto più complicato. Ma questo martedì potreste avere un’idea brillante, capace di farvi uscire dallo stallo in cui vi trovate. In amore non temete di seguire l’istinto. Se sentite che quella è la persona che fa per voi, mettete da parte le esitazioni e abbandonatevi ai sentimenti.

Scorpione: le avversità di Marte e Saturno continuano a farsi sentire e vi rendono sempre più tesi e ansiosi. Cominciate ad averne abbastanza. Provate a guardare il bicchiere mezzo pieno: in fondo, con gli appoggi del Sole e di Giove, non è difficile. Nel lavoro provate ad essere meno intransigenti con voi stessi e convincetevi che, ogni tanto, è del tutto normale attraversare una battuta d’arresto.

Il comparto relativo all'amore, con Venere che da questo lunedì è passato nel segno dei Pesci ponendosi in orbita opposta alla vostra, le questioni di cuore si fanno molto delicate.

Sagittario: giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità, del tutto priva di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto. Anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per concludere questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, se state aspettando notizie, mettetevi pure il cuore in pace: al momento non si prevedono novità di alcun genere. Rimanete in attesa. In amore, Venere è ancora animato da propositi bellicosi, mentre Marte spezza una lancia per voi.

Così, la vita di coppia prosegue l’andamento altalenante di sempre.

Capricorno: le sorti astrali del vostro segno finalmente si risollevano. E lo fanno alla grande, portandovi attraverso buone notizie in arrivo a sfiorare vette che hanno quasi del sublime. I rapporti familiari tesi sono sempre la vostra spina nel fianco, ma oggi decidete di non pensarci. A volte invece vi sopravvalutate nel lavoro, magari pensando che le vostre idee sono perfette così come sono e non hanno bisogno di essere vagliate dai superiori. Se sul lavoro le cose non viaggiano al meglio, figuriamoci in amore: è preferibile stendere un velo pietoso su tutto e tutti.

E il vostro malumore forse potrebbe cadere a picco.

Acquario: qualche contrarietà d’ordine pratico vi tocca metterla in conto, con la Luna opposta a Venere in Pesci. Organizzate meglio il vostro tempo. Marte, in compenso, vi renderà sicuri e determinati, così, alla fine, chiuderete la partita in pareggio. Nel lavoro avete tutte le doti necessarie per aspirare ad un futuro professionale migliore, ma dovrete accettare anche qualche piccolo sacrificio. L’umore in amore non sarà dei migliori, così è possibile che un malinteso col partner finisca per rovinare una serata che sembrava promettere bene.

Pesci: a tenervi compagnia in questo martedì di gennaio ci sono le solite tensioni familiari. Attriti che vi trascinate dietro ormai da tempo. Rassegnarvi a questa situazione, cercando di evitare gli argomenti spinosi, non è una buona soluzione. Nel lavoro i vostri problemi privati cominciano ad incidere anche sull’attività lavorativa quotidiana. È che trovate sempre più difficile concentrarvi. Intanto, in amore se anziché sfuggire ai problemi vi fermaste un attimo a riflettere, vi accorgereste che le difficoltà non sono così insormontabili.

Classifica di martedì 14 gennaio